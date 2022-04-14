新房标配家电“三小件” 相较传统净水器加热净水器有什么优势？

作者：饶玉

【天极网家电频道】近日，京东家电聚焦小家电消费场景，推出囊括加热净水器、自清洁扫地机器人、空气加湿净化器的“小家电三件套”，从用水、除尘和呼吸三个维度上满足了消费者居家时较为关注的健康需求。围绕这三个品类，京东今年联合厂商推出了相关的新品，包括美的白泽加热净水器、科沃斯T10 TURBO扫地机器人、科沃斯沁宝Z1空气加湿净化器等。

加热净水器、自清洁扫地机器人、空气加湿净化器也被大家称为新房标配家电“三小件”。而对于加热净水器这件新品很多用户可能都是第一次听说，今天我们就来简单的了解一下这个加热净水器。

在现代家庭厨房中，“厨下净水器+管线机”的组合是比较常见的净水方式。传统的厨下净水器没有制热功能，想要实现热水的使用，需要在净水器后面额外搭配一台管线机来实现即热效果。但同时也存在着热水流量偏小、隐藏管线需求要提前预埋、机器型号适配等问题。

而加热净水器则是做到台上式净饮一体机和厨下净水器两种净饮设备的功能集成，不需要手动进行补水，同时也不用考虑预埋管线以及适配性等方面的问题，实现净饮、热饮一步到位，兼顾厨房用水与日常饮水等使用场景，使用体验更佳。

本次京东联合厂商推出的美的白泽加热净水器新品，集成厨下净水器、管线机、台式饮水机、电水壶的功能，净热一体可以满足泡茶、泡奶、炖汤、做饭等多种用水需求。一体芯精准过滤水水质，全时提供纯净鲜活水。同时产品还具备智能操控等功能，更好的满足现代用户所需。

总的来看，加热净水器解决了厨下净水器还需要再安装管线机所存在的一系列问题，同时，净化加热一台机器实现，随时都能够喝上温度刚刚好的水，更用户带来更加舒适健康的使用体验。