上半年智能盒子线上零售量130.3万台 同比下降10.3%

作者：饶玉

【天极网家电频道】根据洛图科技最新的《中国智能盒子线上零售市场月度追踪(China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker)》报告显示，2022年上半年中国智能盒子线上零售量为130.3万台，同比下降10.3%;零售额为2.8亿元，同比下降16.4%，线上平均成交价为218元。

具体来看，今年上半年6个月的销量同比均呈现下降趋势，1月份，受到年货节的带动市场销量超过30万台，而进入6月份，618大促都没有刺激市场起量，当月销量不到20万台。

品牌方面，根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示，2022年上半年智能盒子线上市场TOP4品牌为小米、腾讯、天猫魔盒、当贝，CR4为54.7%，同比下降14.4个百分点。与此同时，数据显示2022上半年，智能盒子市场主销价格段为0-99元和100-199元，其中0-99元的市场销量达到29.3%，涨幅最大，份额同比增加17.6个百分点。低价产品配置基本上可以满足使用所需，受到消费者的青睐。

智能电视的发展普及，也让智能盒子的价值从有到无，智能电视以及投屏软件的应用已经在压缩着智能盒子的生存空间，与此同时，疫情期间消费需求低迷的市场背景之下，导致智能盒子这种非刚性需求产品的购买意愿大幅降低。从近几年来智能盒子的快速下降的市场份额可以看出，该品类正在进入到夕阳阶段。

在市场销量持续下降的背景之下，毫无疑问与智能电视竞争视频内容资源已不再是可行之路，而就当下来看，该品类未来发展之路指向何处存在着重重的疑问。根据洛图科技(RUNTO)预计，2022年中国智能盒子线上市场销量为240万台，同比2021年减少14万台规模。