一个专注制造业40年的企业如何引领社交营销数字化转型？

作者：疯狂BOBO

【天极网家电频道】改革开放后中国实现了高速发展的30年，尤其是互联网化之后，大数据、人工智能和物联网等先进技术都已经开始普及。几乎每年营商都有巨大变化，尤其是电商营销年年巨变，连抖音都异军突起成为新的营销渠道。已经走过41年风风雨雨的家电巨头格兰仕打响了三大攻坚战，其中关键一战，就是打好智能化和IOT多元化成熟应用攻坚战，与时俱进向数字科技型企业转型。

格兰仕深圳创新中心某部门

深圳作为广东科技创新的一线城市，这些年来聚集了不少互联网、科创人才，也是广东平均年龄最轻最充满激情和梦想的城市。由于人才充足，氛围良好，资源和配套设施都十分完善，不少内地和非沿海企业都在深圳设立创新中心或研发中心。格兰仕2018年成立了信息技术中心，2019年328年会后在深圳设立了创新中心，在“努力，让顾客感动”理念之下探寻数字化转型之路，力求提升从智能制造到智慧家居的系统核心竞争力，护航格兰仕新40高质量发展。

我们且从家电厂商的营销渠道变化中，去管窥为何数字化转型如此重要。从传统家电小店，再到百货公司，再到家电卖场，是一次线下渠道的大升级，消费者也能得到更公道的价格以及安心的售后保障，但对于家电厂商来说，分散在各地的卖场里面专卖店的成本、渠道代理、压货等的成本对于厂商和渠道商来说都是一笔不低的费用。而互联网化带来了电商的巨大商机，也淘汰了一批原本依靠传统卖场和专卖店的家电品牌。电商兴起后，消费者不用花太多的时间即可安坐家中选择喜欢的家电产品，手指一动便送上家门，而更重要的是电商带来了扁平化的营销渠道，家电厂商减低了卖场昂贵的店面租金成本，价格进一步亲民。然而在电商普及的大潮后，电商推广的费用日益高昂，流量也越来越贵，类似的电商店铺装修费用、服务费用等也水涨船高，加上社交营销兴起，抖音、新媒体自媒体营销、微信朋友圈营销相当强势，线下渠道触底反弹等，市场营销发生了巨大的变化，而消费者的使用习惯和售后服务也因为年轻化而逐步改变，如果仅仅依靠仅有的一两个电商平台平台进行营销和服务对接将会被淘汰。格兰仕要做数字化转型，中国社会的进步发展以及营销环境变化有很大的关系。

然而数字化转型并不是简单的事情，不少人认为就是建立自有商城做个APP。对于品牌厂商建立自有商城，这个我们并不陌生，不少手机厂商家电厂商也都有自己的商城，好处也显而易见，譬如在大数据时代可以掌握消费者数据，能够直接和消费者面对面，提升忠诚度，保证货品的正品，但由于不少品牌的自有电商主要用于为电商的底价促销立Flag，价格基本高于电商价格，因此能真正做起来的不多，没有消费者数据和运营也就无从谈起。

基于格兰仕原有的G+智能，深圳创新中心将“Galanz+智慧家居”打造成一个全新的社交型营销服务平台，实现多赛道并行前进的模式。格兰仕这次不仅仅是建立品牌商城，而是建立一个社交型营销服务平台app。格兰仕的数字化转型和这个Galanz+APP有十分大的关系，我们来看看格兰仕的Galanz+平台到底有什么特别之处，能带动一个41年的传统制造厂商实现转型。

100%正货 + 更直接的品牌福利

前面我们有说过，电商时代大平台推广费用、流量、虚拟装修一点都不省钱，成本都分摊到商品里。而且电商平台商家良莠不齐更是可能碰到名字接近的山寨品牌，服务也不一定到位，格兰仕自有的Galanz+平台则保证100%正品的情况下带来更低的价格和官方一流的服务。

我们可以看到，相同的一款冷暖空调秒杀，Galanz+APP上用会员积分等平台专享福利，消费者只要989元且秒杀时间内货源充足，而某平台秒杀优惠价是1499元。巨大的差价是留给消费者的实惠，而且完全不用担心假货猫腻的问题，厂商直销其实最划算。据闻，Galanz+平台将可以逐步接受其他商家产品的进驻。

全新营销模式：社交营销

抖音能带货这个相信大家都清楚，能让巨大的流量变现，带来销量，这就是全新的社交营销之一。随着年轻消费者的增加以及移动互联网发展，抖音、微信、头条等新媒体自媒体逐步成为营销主力，大家更愿意相信朋友、博主、主播以及通过视频体验能更好的了解到产品的特性。而Galanz+APP平台则可以让用户自行分享各种产品使用和美食心得，展现自己。比传统的电商平台有更丰富的互动性和展示性，更能通过分享拿到实打实的福利、抢红包，以更低的价格买到格兰仕的产品或成为平台达人等，相当好玩。

真正的智能家居联动操控

智能家居我们已经说了很多年，但对于不少家电品牌来说，由于技术整合、协议与不同事业部的问题，很多都需要一个独立控制智能家电的APP，并且不一定能链接所有同品牌下的产品，用起来也不友善。而格兰仕的Galanz+平台十分方便就能管理和关联各个智能家电，用起来方便简单。

我们发现，相对其他品牌一个电商APP一个智能APP一个服务APP的分散，格兰仕Galanz+APP做到了ALL IN ONE，一次性实现所有愿望，集划算、分享、服务于一体。能实现以上革命性改变的，和深圳创新中心创意满满拼劲十足的年轻团队有很大的关系。

年轻与激情的创新团队

格兰仕深圳创新中心最大的亮点就是年轻，得益于深圳这座年轻充满活力的创新城市，人才资源十分丰富，格兰仕创新中心主打的移动互联网平台Galanz+主要更新运营服务就是来自这帮小伙伴们。清一色的苹果电脑主机，有格调的设计素材和人性化的UI界面，贴心的服务都来自这些小伙伴们。

开放的办公环境，可以随时讨论任何问题，领导也没有专门的办公室，可以随时与团队进行开放沟通，问题直接写在白板上大家都能看到。

社交化营销已经不可逆转，格兰仕紧跟时代的步伐转型前进，这是一个企业不愿沉溺现状努力发展的展现。通过数字化转型建立自己的开放平台，不仅在大数据时代能够牢牢掌握用户数据，也能更好的与用户直接互动接触不断优化自身的产品，保证售后与服务，更以开放的心态与其他合作伙伴一起寻求共赢合作。未来的主动权也牢牢掌握在自己手里而不是受制于人。

如果价格比传统电商网站便宜10%以上，产品100%没有假货，售前售后、产品质量和服务水平都是官方最高水平，有系统性的服务，还能看到各种玩法心得，又能认识不少朋友，还能天天刷福利。如此颠覆传统电商带来实惠金和高水平服务的平台，没什么理由不选择。