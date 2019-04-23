常看手机电视是近视眼的主因？专家：并不是

作者：龚美林

【天极网家电频道】近日，笔者朋友圈有朋友吐槽“孩子才四岁，就已经近视了，都怪自己平时没有控制好娃娃看手机和电视的时间，现在想起来真后悔!”那么，经常看电视和手机等显示设备，真的是孩子患近视眼的主要原因吗？

对此，笔者咨询了相关眼科专家了解到，青少年患有近视眼的主要原因并不是因为手机或电视机等显示设备，而是因为长时间处于静态状态下，缺乏运动造成的。眼科医生表示，“孩子一旦成为近视眼，只能戴眼镜。任何矫正近视的方法，是不具有治疗近视作用的，只有矫正视力度数的作用。只有劳逸结合，才能起到保护视力健康的效果。”

随着科学技术的更新换代，人们可通过手机、电视或广播等形式接收到各种信息。少年儿童的学习环境也从黑板优化到智慧交互设备教学。人们在享受信息化教学带来便捷、高效的学习方式的同时，也在承受高科技显示设备闪烁、蓝光和光线不足等情况带来的视觉疲劳。

显示设备泛滥 如何保护视力健康

为了改善青少年视力健康情况，教育部等八部门曾印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，高度关注儿童青少年近视防控问题。智慧教学设备的好坏，直接影响着学生们的视力健康。

目前，北京市的普通学校九岁孩子的近视率为40%。眼科医生在分析如何保护儿童视力健康时表示，“从医学角度分析，户外活动是预防青少年近视的有效手段。在接近自然光的一个条件下进行阅读，控制阅读时间也能在一定程度上缓解视力疲劳。像市面上热卖的节能护眼灯，这些产品是否真的有保护视力的作用？企业有没有经过多次反复的实验验证，我们消费者无从可知。但学生在学习时，一旦出现眼部不适，建议闭眼休息，这是消除眼部疲劳的好方法。对于室内照明，建议学生尽量采用光线比较柔和，亮度适中的光源来阅读书籍为佳。另外，青少年平时多吃绿色食物来补充营养，也能够有效的缓解视疲劳。”

观看距离有氧运动 可改善视疲劳

现如今，手机和电视机已成为人们日常生活中不可缺少的家用显示设备。青少年在观看这些显示设备的时，要保持多远的距离才能保护视力健康？以手机为例，青少年在观看手机的时候，眼科医生建议，青少年在使用手机时，手机和眼睛的距离在40~50厘米左右合适，既能保护视力，又不会影响阅读感受。

在观看电视机的时候，人与电视的最佳距离为2.5～2.8m。人与电视机的距离愈近，眼球受刺激愈大，也就愈容易造成眼疲劳。电视机的安放位置，应以适合眼的生理要求为原则。其最佳位置是2.5～2.8m远，其高度要略低于眼睛视平线。过高时，由于抬头，眼睛向上看很容易引起疲劳;过低时，因为需要低头向下看也容易产生疲劳。

当然，家长们还应当注意一些电视摆放细节，比如不能把电视机放得过斜，否则，歪头斜看不仅图像不清楚，而且更容易引起眼疲劳;看电视时，一次不能超过60分钟就应当稍加休息，最好能闭眼休息。有人做过调查，如果看电视超过4小时不休息时，则可以下降两行视力(0.2)。

投影机这样的显示设备，在观看距离方面，其说明书上有详细的解说数据和注意事项，这里我就不多说了。简单来讲，说明书一般会有最大焦距和最小焦距取中间的三分之二值作为最佳距离，如果消费者使用吊架的话，吊架的高度建议比电动屏幕低15公分为佳。在智慧教学场景中，老师会使用电子白板或交互式一体机为大家书写内容。关于智慧教室显示设备的最佳观看距离，目前行业中没有相应的参考规范，学生们觉得合适就行。

对于想保护视力健康的青少年来说，建议大家在平时多积极参加体育锻炼，增强体质。不要一味的静坐在位置上不运动，也不建议长时间在弱光下观看书籍，每天要坚持20分钟左右的运动，哪怕是出去打打球散散步，对视力健康也是有益的。当眼球追随目标时，睫状肌不断地放松与收缩，以及眼外肌的协同作用，可以提高眼的血液灌注量，促进眼部新陈代谢，从而减轻眼疲劳。

保护青少年视力健康，从小事做起。笔者觉得，在守护青少年视力健康方面，建议学生在学校学习的同时，也要平衡自己每天的运动量。不要一味的静坐看书，这样不利于保护双眼。看书的话，没看半个小时，至少休息10分钟，平时在学校，要记住“尽量远望”来缓解视疲劳。