两大常胜将军迎来对决 海信E8H电视邀您共赏阿根廷VS克罗地亚

【天极网家电频道】2022卡塔尔世界杯赛程来到半决赛，12月14日我们迎来两大常胜将军的对决，此前阿根廷与克罗地亚分别保持30场各项赛事只输1场、以及15场各项赛事只输1场的战绩，无可置疑，阿根廷将与克罗地亚展开一场精彩的攻防战，海信E8H电视也将一如既往地呈现一场精彩大餐。

以变应万变，带来始终如一的优秀画质

半决赛在凌晨3:00开打，相信许多关注这场球赛的朋友会在第二天空暇时观看。

值得一提的是，厂商在对电视进行画面调教时通常都会在暗室环境进行，而夜间的照明灯光不可避免地会对画质产生影响。为带给用户始终如一的优秀画面，海信E8H电视融入了“ULED X参考级影像”。

首先得益于XDR技术，海信E8H电视能够实现1600nits峰值亮度，一般来说HDR推荐的屏幕亮度为1000nits以上，超高屏显亮度能抵消外部光线对屏显效果的干扰，与此同时这款电视还加入了Mini全阵列动态背光系统，从而让不同区域都能显示不同亮度，使得电视画质更加鲜活生动。

屏幕方面，海信E8H电视配备有黑曜屏，创新超低反大视角负性液晶面板让这款电视获得了2.37%超低反射率，因此大家可以放心地邀请观球好友一同欣赏球赛，即使是小角度区域也能获得出色的观球体验，不会受屏幕反光之类的问题影响。

除此之外，海信E8H电视还突破性地引入了1+N分布式驱动芯片架构，能将硬件部分的性能充分释放，简单来说信芯U+超画质芯片将主攻画质优化，次控光芯片组则负责背光系统的处理，而且单颗次控光芯片控光区域仅为32分区。得益于此，海信E8H电视可以有条不紊地呈现令人满意的惊艳画质，开灯的室内，甚至是白天阳光下也能带来令人满意的画质。

豪华硬件融会贯通，画质音质素质更胜以往

除了“ULED X参考级影像”外，海信E8H电视的本身素质也相当出彩。

这款电视拥有65英寸、75英寸两种规格，搭配4K超高清分辨率，轻松为大家带来了震撼的现场级看球效果。对电视产品来说，色彩呈现也至关重要，海信E8H电视支持96% DCI-P3广色域以及ΔE≈0.96专业级色准，绿茵赛场、以及看台区域的绚丽色彩都真实呈现。值得一提的是，DCI-P3是由美国电影行业推出的广色域标准，因此用户在观看电影大片时也能够获得原汁原味的呈现效果。

在高帧率越来越风靡的当下，海信E8H电视融入了144Hz高刷屏，同时还配备满血HDMI 2.1接口、4K 144Hz VRR技术以及4K 144Hz解码芯片。这对热衷主机游戏的朋友来说是非常棒的消息，目前主机游戏支持的最高画质帧率为4K 120Hz，海信E8H电视能轻松达成顶配级游戏体验。

音质方面，海信E8H电视的硬件也相当豪华，拥有跑道型音响与超潜独立重低音炮，前者能够让高品质原音向客厅四面八方扩散，大家在客厅环境中也能获得现场看球般的震撼效果，后者则凭借25W超大功率、1.3L超大容积以及独立音频放大器让声音更具穿透力，无论是观看球赛还是欣赏影视大片都能令人意犹未尽。

转眼2022卡塔尔世界杯的赛程已经来到最激动人心的时刻，人们对于本届杯赛的讨论热度也逐渐达到高潮，海信E8H电视凭借强悍的音画品质为大家呈现了一场场激动人心的比赛，而接下来的比赛更是重头戏，让我们拭目以待。

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