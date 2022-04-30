实力派新品国民电视 创维G53刷新G系列体验上限

作者：Lord_ViTa

半个多月前的4月13日，创维在北京举办首场“刷新视限”创维电视2022春季新品品鉴会，新品“全通道120Hz高刷大屏矩阵”首次在线下亮相，其中就有一款来自“国民电视”G系列的实力新品创维G53，这款智能电视以全通道120Hz高刷显示刷新了家庭影音体验，能够全面满足广大消费者对电视品质、性能与实用性的多重需求。

随着次时代游戏主机的火热和影视技术的不断发展，4K高清与120Hz高刷新率正逐渐成为当前家庭影音娱乐大屏的标配。创维G53搭载ADS 4K 120Hz高刷屏体，应用原彩技术，依托于全新研制的光学材料，在广色域的基础上提升亮度、提纯色彩，带来高亮且真实的画质效果;结合创维30+画质调校技术，实现了98% DCI-P3 广色域和△E≤1.5 原彩高色准，并支持杜比视界(Dolby Vision)和HDR10格式内容，带来明艳色彩与层次丰富的细节。

此外，G53还内置有V3全功能AI芯片与创维AI画质引擎，可通过精密平滑处理、动态目标重塑、超级清晰度SR及AI场景画质优化等功能，对画质进行全面实时优化，并将较低分辨率画面自动提升至更接近4K的显示效果。

作为“全通道120Hz显示解决方案”，创维G53除了采用原生4K120Hz高刷屏外，还配备了支持4K120Hz解码的高性能SOC与满血HDMI2.1接口，实现全方位的高分辨率高刷新率支持，并支持VRR可变刷新率以及ALLM自动低延迟模式，实时适配不同的输入帧率，有效减少图像撕裂和卡顿，带来更优质流畅的高刷体验。此外，结合120Hz MEMC运动补偿技术，G53能够充分释放屏体潜能，尤其在观看动作大片、体育比赛、高速游戏视频时，将低帧数片源实时补帧增强，提供更丝滑的画面观感。

创维将G53命名为“守护者”，也许是希望它能够以最全面真实的画质性能，守护我们的消费体验、娱乐质量，以及通过护眼功能带来更舒适的观看效果。它采用直流DC调光技术，一举消除部分电视可能存在的频闪问题，避免用户因频闪造成的视觉疲劳与视力下降。

作为创维精心打造的国民电视，G系列在坚守品质的同时为消费者提供更贴近日常生活的产品体验，兼具品质与实用。创维G53作为G系列的全新力作，从内核到外观、从画质到音质，全面“刷新”用户体验、为用户开启全新120Hz高帧视界，是一款围绕现代家庭需求打造的实力派产品。目前创维G53已经在线上线下同步开售，提供50、55、65、75、86英寸多样化尺寸，适应消费者的不同使用环境和需求。