聚焦CES 2020：看家电科技实力探未来风向

作者：龚美林

【天极网家电频道】随着CES2020的开幕，家电大佬和科技巨头纷纷亮相自己的新产品。展会里出现的每一件新品，每一个新技术，都能折射出行业发展趋势。比如去年AI技术的延伸和拓展备受关注;今年，5G技术大爆发，AI与无人驾驶技术等成为展会亮点。

CES展上，新品为我们带来了新潮的体验，惊喜过后我们也需要思考，家电和科技巨头想要为大家传递一种怎样的讯息，产品的背后代表了什么理念？我们看到，华为、三星、LG、谷歌、索尼、英特尔、TCL、海信和长虹等厂商的新产品，都能看出巨头们对于AI技术演变的重视，AI技术的延伸、对消费者的影响、智能家居的拓展等等都有很多新技术应用;我们也看到了5G技术开始不断延伸到终端用户，提升智能硬件和无人驾驶等领域的使用体验。

事实上，今年的CES已经汇聚了全球全部的顶尖消费电子品牌，通过CES上的新品亮相，不仅仅是在亮肌肉，更多的还是在昭示着这个行业的发展方向，引领着用户从更专业的角度去体验各种黑科技。

CES202020：三大亮点一大趋势

家电领域――8K待发，智慧厨房升级

技术看点：8K、Mini/Micro LED技术、“快”洗科技、智能科技

技术阵营品牌代表：三星、TCL、海尔、海信、康佳、创维、LG

发展趋势：在电视机领域，8K技术已超越4K，成为了电视厂商下一个发力的方向。三星、TCL、康佳和友达等品牌都展出了采用了Mini/Micro LED的产品，可以看出它是显示器行业的大势所趋，OLED电视要想做出突破，必须在价格和形态上进行改变;AI智能化将继续为冰箱、洗衣机等厨卫领域带来新体验;“健康家电”概念已成为企业焕发新春的突破口，谁能提前布局且棋高一着，未来或能笑到最后。

5G塑基，8K和OLED蓄势待发

在电视机领域，彩电厂商除了展示传统8K电视产品，各大厂商还准备应用新型显示技术来实现8K领域的差异化竞争。CES展上，TCL、创维、三星和康佳等品牌展出了8K电视。其中，康佳带来了8K OLED电视，海信展出8K智慧双屏电视，LG亮相29款OLED电视新品，加速OLED普及意愿明显。

在上游厂商的协同下，8K显示产业不仅在进度上会进行加快，在场景应用上也有了更多想象的空间。不同于4K单一画面解析力的升级，8K画质提升效果会更加明显，同时基于5G也会有着多样的玩法。

厨电，主攻健康美食解决方案

厨卫领域也是CES的看点之一，今年CES中最闪耀的那颗星要数海尔智慧厨房。我们看到海尔通过智慧厨房为全球消费者展示了全家美食解决方案，海尔全家美食解决方案则能够根据用户的身体数据定制菜谱，用户一日三餐不再随便定，而是怎么健康怎么吃;三星聚焦生活方式，推出全新品类―创新生活方式家电，能提升消费者未来生活空间的美学环境;创维挂式薄镜屏物联升级款也首次亮相CES2020，尽显创维在智能人居领域的研产实力。

比如自带大屏的海尔智能冰箱，用户可点播音乐视频、搜索菜谱、记录食物存入时间提醒及时食用等功能，让参观者明显的感受到，科技让家电变得更智能，用户吃的更健康;创维挂式薄镜屏物联升级款可以通过13英寸的智能大屏便捷地查阅菜谱，还可以通过内置云端语音交互控制系统来播放音乐与视频，可实现智能厨房电器物联交互。

在洗衣机个护方面，三星QuickDrive洗衣机在CES展中备受围观。它从洗涤技术和质量两个维度诠释“快”科技的内涵。其采用的混动力速净科技，通过双驱内筒设计，将波轮与滚筒这两种洗涤方式巧妙融合。双力合璧，突破性实现疾速净洗。呵护衣物的同时，最高可省时50%。

点评：在家电领域，我们可以看到电视机新品中，8K已成为标配，在上游厂商的协同下，8K显示产业进程会得到加速;厨电领域智慧升级的企业也不少，如海尔、创维和三星等品牌，依托其自身强大的电视、家电产品发力5G互联，通过智慧物联逐渐建立开放的物联网生态系统，展现出家电大佬们未雨绸缪的市场前瞻能力。

汽车科技――最强创新系列

技术看点：自动驾驶，5G

技术阵营品牌代表：现代、奔驰、索尼 、奥迪

发展趋势：电动汽车、自动驾驶

如果说5G技术在去年只是停留在概念上的热点，那么2020年5G将进入量产阶段。5G所特有的高带宽、低时延属性，不仅能加速4K和8K影视内容的落地，也让自动驾驶和万物互联落地成为可能。当5G通讯和计算芯片融入汽车，它会带来更智能的操作体验。而自动驾驶技术正在重新定义并塑造新的移动出行产业，所改变的可不只是车辆的运行方式，还有车辆与世界的交互体验。

索尼展示纯电动概念车？是的，你没有看错，索尼跨界做电车了。在CES2020上，索尼展示一款纯电动概念车Vision-S，它融合了索尼在影像传感、人工智能、和游戏娱乐等方面的多重技术，描绘索尼对于未来汽车在安全、娱乐和适应性方面的概念。百公里加速4.8秒，时速最高可达每小时240公里。

梅赛德斯-奔驰发了概念车Vision AVTR，这台车支持自动驾驶技术，属于纯电汽车，最大功率达到了476马力，综合最大续航里程将超过700公里。从酷似叶子吊床的座椅设计，到T型曲面中控屏，从球形发光的轮胎，到背部的“仿生鳞片”，处处细节体现出人、汽车和自然的交互融合，宛如置身潘多拉星球。

现代宣布，正携手Uber开发一款可供四人乘坐的电动飞行出租车，首款样机或于2023年面世，设计巡航速度为每小时290公里，巡航高度在300-600米之间，预计最高承载里程为百公里，最终有望实现自动驾驶。考虑到还需要获得政府监管部门的认证许可，产品量产上路或许有得等。

奥迪在CES上率先推出L4级别的自动驾驶汽车奥迪AI:ME及MMI 娱乐信息服务系统，从而让更加丰富的车内场景和应用不再是纸上谈兵。奥迪AI:ME展现了奔驰对于人、机器、自然之间全新交互形式的思考，MMI系统具备自我学习能力，比如，导航系统能够保存优选目的地，统筹考虑日期、 时间和当前交通状况等因素，规划建议路线。

点评：今年CES展亮相的汽车新品有不少，许多酷炫的概念车出现在人们眼前，有网友戏称今年CES展都快成“车展”了。CES展虽然不是汽车的主展台，但汽车制造商可以把自己正在研究的最先进技术放到这个全球瞩目的“试验台”上，展现自己的科技实力。

智能家居――最强大脑系列

技术看点：老龄化与智能家居、隐私保护

技术阵营品牌代表：苹果、海尔、博世、长虹、创维

家居平台代表：HomeKit智能家居平台、海尔智家平台、Home Connect

发展趋势：智能语音助手

时隔28年后，苹果也“重返战场”参加2020 CES，其核心是展示HomeKit智能家居平台，而隐私保护的话题也成为一大焦点。未来，苹果有望通过HomeKit+HomePod智能音箱+Apple TV+Siri进行组合，结合iOS自带智能家庭入口来撬开智能家居入口。

在海尔智家展区现场，全息投影区的大屏正轮番播放各种智慧生活场景，在卡萨帝高端智慧家庭展示区，参观者可以实地体验。其中，海尔特别展出了专为老人、残疾人等特殊群体设计的易用性厨房，当忘记关水、关气时，系统能及时监测并自动关闭，残疾用户做轮椅进入后台面会自动降低等。在智能化设计中体现出海尔的人文关怀，让家电透露出一丝丝人性的温暖。

作为以智慧家庭为发力核心的厂商，长虹此次在会场展示了以CHiQ 8K电视、激光影院和冰箱空调等产品搭建的AIoT家庭生态，通过整合家用智能终端实现互联互通;创维通过与Google战略合作，成为全球首批落地Local Home功能的设备供应商，实现了从“云端操控”到“本地操控”的转换，让智能设备的连接更稳定，反应更迅速，也更保护用户隐私。

作为博世展台的一大亮点，开放式家居互联平台Home Connect在本届国际消费电子展展出。Home Connect作为连接博世及其它制造商家用设备的开放式物联网平台，正在从厨房、洗衣房场景扩展到更多的生活场景。其不需要额外的硬件，则可以连接到Wifi网络。与此同时，Home Connect家居互联是基于云计算运营的的开发平台，能和其他智能科技兼容与交互。

点评：在IoT时代，屋内的各种设备可以更加紧密地联系起来。智能家居产品不再单纯依赖云进行交互，而开始转向部分控制本地化以解决隐私问题。通过添加组件使其与现有家具融合升级，智能家居生态体系正逐步构建，而智能助手仍是群雄逐鹿的入口。从长远的角度来看，智能硬件和家居平台系统的更新升级可以加快智能家居的普及，但在快速前进的阶段，做好安全性的保护才能确保智能家居稳步向前地发展。

中国军团――东方新势力崛起

中国企业代表：海尔、海信、华为、TCL、大疆

中国力量代表：无人驾驶、智能硬件

越来越多的中国科技公司走向世界舞台，中国标签成为本届CES展会上规模宏大的科技军队，中国力量在CES2020上备受瞩目。

CES作为科技领域重大展会，被称为行业风向标。这么重要的展会，作为科技龙头企业的华为必然参与其中，在CES大会华为展台可以看到人气依然火爆，尤其是华为Mate X人气尤其高。

大疆内部孵化的独立子公司Livox览沃科技此次正式亮相，推出了两款用于L3/L4自动驾驶的激光雷达产品，分别为“Horizion(地平线)”，用于距离260米左右的近距离探测;以及“Tele-15(远程15)”，用于远距离探测。两款产品目前已量产，定价也已经公布。大疆称，在同等价位下，当今市面上同类产品均无法实现这样的性能。

在今年的CES展中，智能家居成CES重要看点。当其它企业展示产品方案的时候，海尔已是场景生态。今年三星、LG，索尼、松下，以及谷歌、亚马逊、英特尔、博世，以及海尔、海信、TCL、长虹、康佳、创维等一大批主流企业都来到了CES2020展会中，几乎所有的企业都在布局智能家居，推动从单一产品向系统解决方案的转型。但是99%的企业都在做产品和方案，而中国海尔却已经开始立足场景做生态。

在电视展区，海信带来了目前业内最大尺寸的叠屏电视，98英寸叠屏电视，在技术上实现了新的突破。这款折叠屏电视的画质表现非常优异，它采用的控光面板达到2400万区域，控光能力更为精细，静态对比度能够达到150000：1，其在中高亮的表现上更是优于OLED。本次海信展出的大尺寸叠屏电视都配有主辅屏，双屏已然成了海信2020年的新风向。

TCL在CES展上带来了中国首款消费级8K电视――TCL X9 8K QLED电视。TCL X9 8K QLED TV对硬件进行了全面升级，搭载双屏双显和AI摄像头，提升了电视的娱乐与社交性能，丰富了运用场景。值得一提的是，TCL还展出了他们的首款折叠屏手机。该折叠屏手机采用华星光电7.2英寸2K分辨率柔性OLED屏幕，外部使用了彩色棱镜设计，外观酷炫。

点评：今年，中国军团带来了很多有料的“黑科技”，在世界舞台上的创新与创造，已经逐渐改变了中国科技的世界面貌。

从本届消费电子展可以看出，5G商用、智能家居、无人驾驶......CES 2020再次向我们释放一个信号：快节奏时代，高效便捷是未来生活产品的必备因素。虽然中国尚未成长为全球消费电子的领导者，但是其表现出的成长性令人生畏。我有信心认为，未来2―3年，中国家电领域很有可能成长出一家或几家像三星或索尼那样的企业，未来谁能达到那样的高度？我们拭目以待吧。