海美迪白金版非官方配置曝光：不忘初“芯”

【天极网家电频道】5月如约而至，海美迪白金版新品虽然不见其人但网络上的消息不断，综合官方平台发布权威信息以及网络上的“流言蜚语”，白金版新品可以断定是更加偏向于海美迪H7系列无异了，以高性价比来定位年轻使用人群，或许也正是钻了盒子产品全线涨价的“空子”，白金版新品或许会带来放“价”快乐!那么关于白金版新品的那点事，你又会是怎么看的呢？

产品定位：不忘初心

H7系列一直以来以高性价比著称，作为当红花旦H7四代集成了超高清蓝光、迅雷下载宝、蓝牙语音遥控、蓝光导航等行业热点，而在上市之初就以399元的价格在同类产品当中脱颖而出成为京东爆款，此后由于原材料价格上涨才不得已提升价格(H7四代京东报价449元)以保证充足备货迎击市场。因此白金版新品很有可能会坚挺在H7四代最初的399元档位，同类产品当中的价格当担，同价格产品当中的“战斗机”!

白金版新品外观、硬件、功能猜测

那么具体到了产品又会有怎么样的表现？小编猜测外观设计上将会浓缩海美迪H7系列的设计语言，以“白”+“金(属)”两种看似不合却别具格调的元素进行了混搭，演绎白金奢华感;压缩成本空间控制更好价格，白金版新品的硬件将会持平或者稍微低于H7四代，处理器和软件系统不大可能会改旗易帜，所以更多是在内存、闪存、蓝牙、WiFi、遥控等方面进行部分“降频”处理，主芯片不换，所以白金版新品的功能也不会有大方向上的改变，大家悬着的“芯”可以安放了，以后还是可以愉快的玩耍的嘛!

话说，小编这“饼”是不是画得有点大了？不管猜中有木有，“海美迪出品必属佳品”这个大家倒是可以为信仰充值的!

（ 作者：陈文斌 责任编辑：陈文斌）

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论