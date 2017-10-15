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大家好 给大家介绍一下 这是我的机顶盒

yesky数字家庭频道 2017. 10. 15 作者：陈文斌 责编：陈文斌
我要吐槽

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　　【天极网家电频道】这几天最大的热点就是鹿晗微博喊话关晓彤“大家好，给大家介绍一下，这是我女朋友@关晓彤”，在经历过“被盗号了”、“假的”、“一定是电视剧的宣传”等粉丝的自我安慰而后事实胜于雄辩，网络上新一代的“介绍体”被各路大神竞相模仿。

大家好 给大家介绍一下 这是我的机顶盒

　　那么，今天小编在家里看电视，中途顺便也给大家介绍下好用的机顶盒吧――大家好，给大家介绍一下，这是非常实用的机顶盒@all。

　　推荐产品1：海美迪H7四代旗舰版

　　价格：439元

　　海美迪H7四代旗舰版是海美迪H7系列最新的智能盒子产品，其硬件搭载8核64位A53架构S912处理器,2GB内存+16GB闪存，支持双频WiFi蓝牙4.2，软件搭载基于Android 6.0深度定制的HiUI系统，京东售价为439元。

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　　海美迪H7四代旗舰版标配蓝牙语音遥控器，可通过语音实现搜片、搜片、查询天气/股票、闲聊等操作，化繁为简，无论是小孩还是老人都能轻松找到自己喜欢的影片，而且得益于蓝牙360度的接收特性，无需对准机顶盒即可操控，更加得心应手。

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　　海美迪H7四代旗舰版最高支持3840x2160分辨率输出，画面细节纤毫毕现，解码性能机器强悍，4K视频解码能力高达每秒60帧，并且支持HDR、H.265解码，配合内置全格式超级播放器，各种视频格式统统搞定，作为与市面上盒子产品的差异化表现，海美迪H7四代旗舰版支持蓝光硬盘文件(BDMV和BDISO)两种格式的简易导航，为用户带来更为高清的视频和多声道还原。

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　　在互联网应用方面，海美迪H7四代旗舰版支持应用安装，并且内置应用/游戏商城，丰富的应用服务让你应接不暇，倘若你想静静的享受电影带来的乐趣，海美迪H7四代旗舰版内置的CIBN播控平台集成了腾讯视频的丰富内容，除了热播影视内容外，其独有的NBA直播和点播让作为体育迷的你嗨不停!

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　　此外，倘若你是K歌达人，海美迪H7四代旗舰版绝对是你的首选，海美迪H7四代旗舰版内置K歌系统，可与纯麦(海美迪K歌专用麦)联动，在家就能体验KTV包厢的震撼音效!

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