天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

家电

新闻行情导购首测图赏精彩专题家电维修
您现在的位置： 天极网 > 家电 > 网络机顶盒>新闻>直播答题《哈趣冲顶》战队答题模式

直播答题席卷互联网,《哈趣冲顶》独创战队答题模式

Yesky数字家庭频道 2018-01-11 16:31 我要吐槽

　　【天极网家电频道】近日，冲顶大会、百万英雄和芝士超人等益智类竞答游戏疯狂席卷互联网，引起众多网友关注。此类竞答游戏不仅能轻松赚钱还能丰富自身知识。除了以上的撒币大佬，后续名单还在拉长，如一直播的“黄金十秒”在1月10日上线，陌陌也将推出类似产品，为了能尽快分到一杯羹，智能电视业务服务商当贝网络也推出了一款大屏在线答题游戏《哈趣冲顶》，独创战队答题模式，与亲朋好友并肩作战赢取丰厚奖金。

　　众所周知，目前最火热的就数国民老公王思聪带头的“冲顶大会”，还有西瓜视频、映客、花椒等平台推出的同类问答直播app，只需要注册即可免费参与问答赢现金大奖，游戏规则非常简单，仅在10秒内回答每个问题即可，还可以邀请好友得到复活卡，在游戏中只能使用一次复活卡，成功答对12道题后就可瓜分大奖。

未命名_meitu_0

　　砸钱砸的最6的就数映客下的芝士超人、西瓜视频的百万英雄和花椒直播的百万作战了，芝士超人与百万作战都撒币100多万，而百万英雄直接拉升至了200万，并且邀请了柳岩作为出题人，众多参与者吃惊的同时不忘定好闹钟，只为了能与大伙在游戏中决一雌雄。

　　狂欢了近一周时间，众多疯狂撒币的平台渐渐因为涌入的大量用户，带来了难以承担的技术故障，甚至还有用户质疑，答题人数多于实时在线的人数，使得在线人数的虚假奖金被平台私藏，部分用户因为连续几天的时间投入却无法获得奖金而放弃、卸载。

IMG_256

　　而智能电视端的《哈趣冲顶》不仅沿袭了移动端的玩法，每场游戏共12题，答对全部12道题，将瓜分本期奖金，还可以邀请好友或家人与你一起通关答题，《哈趣冲顶》首创的“团队答题”模式，只要团队中有一人全部答对，其余队员都能参与瓜分奖金。

2

　　目前，智能电视已经成为家庭必不可少的家用电器之一，《哈趣冲顶》贴心为上班与上课的用户着想，在晚上7.30和8.30两场开玩，两场奖金分别是5w和10w。

　　除了和朋友一起玩，也可以带着家人，家有一老如有一宝，老人的智慧是最丰富的经验，与家人一起竞答还能共享欢乐时光，大大提高了家庭的和睦程度。

5

　　另外，《哈趣冲顶》的奖金将全部以现金形式发放，用户无需多余操作，简单两步就可以直接提现至支付宝，这一种益智类竞答游戏以极低的门槛、简单的规则和独特的大屏玩法，将手机端与TV端紧密联系在一起，在同类产品中体现出差异化，为“全民竞答”APP拓展出了一个崭新宽度。

微信图片_20180111142504

　　短短几天，移动端的冲顶大会、百万英雄和芝士超人等在淘宝上出现了各种外挂，甚至还有嚣张po图用破关小程序连接手机自动给出答案过关，比如复活卡、题库以及答题辅助神器等，复活卡在1-2元左右，题库在5-10元左右，还有8.8元的辅助神器。电视端的《哈趣冲顶》一上线就如此火爆，奖金又如此丰厚，想必外挂也会应运而生吧!

504985679756556071

请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
最新文章
更多>>
当贝市场
直播答题席卷互联网,《哈趣冲顶》独创战队答题模式
当贝市场
王者荣耀进军智能电视,当贝市场安装攻略详细推荐
数码手机游戏DIY
富士XF80mm
富士XF80mm F2.8 MACRO 微距镜头评测
索尼RX10 IV
一镜拍天下 索尼黑卡RX10 IV评测
热门产品
  1. FunBox 饭盒FGB-T4-A8￥698
  2. 三星HomeSync￥1999
焦点热词
索尼 4K电视 电火锅 电磁炉 家电维修 曲面电视 海尔冰箱 空调 格力空调 小米空气净化器 空气净化器 加湿器 煮蛋器 qq下载 iphone6plus 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播