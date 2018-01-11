直播答题席卷互联网,《哈趣冲顶》独创战队答题模式

【天极网家电频道】近日，冲顶大会、百万英雄和芝士超人等益智类竞答游戏疯狂席卷互联网，引起众多网友关注。此类竞答游戏不仅能轻松赚钱还能丰富自身知识。除了以上的撒币大佬，后续名单还在拉长，如一直播的“黄金十秒”在1月10日上线，陌陌也将推出类似产品，为了能尽快分到一杯羹，智能电视业务服务商当贝网络也推出了一款大屏在线答题游戏《哈趣冲顶》，独创战队答题模式，与亲朋好友并肩作战赢取丰厚奖金。

众所周知，目前最火热的就数国民老公王思聪带头的“冲顶大会”，还有西瓜视频、映客、花椒等平台推出的同类问答直播app，只需要注册即可免费参与问答赢现金大奖，游戏规则非常简单，仅在10秒内回答每个问题即可，还可以邀请好友得到复活卡，在游戏中只能使用一次复活卡，成功答对12道题后就可瓜分大奖。

砸钱砸的最6的就数映客下的芝士超人、西瓜视频的百万英雄和花椒直播的百万作战了，芝士超人与百万作战都撒币100多万，而百万英雄直接拉升至了200万，并且邀请了柳岩作为出题人，众多参与者吃惊的同时不忘定好闹钟，只为了能与大伙在游戏中决一雌雄。

狂欢了近一周时间，众多疯狂撒币的平台渐渐因为涌入的大量用户，带来了难以承担的技术故障，甚至还有用户质疑，答题人数多于实时在线的人数，使得在线人数的虚假奖金被平台私藏，部分用户因为连续几天的时间投入却无法获得奖金而放弃、卸载。

而智能电视端的《哈趣冲顶》不仅沿袭了移动端的玩法，每场游戏共12题，答对全部12道题，将瓜分本期奖金，还可以邀请好友或家人与你一起通关答题，《哈趣冲顶》首创的“团队答题”模式，只要团队中有一人全部答对，其余队员都能参与瓜分奖金。

目前，智能电视已经成为家庭必不可少的家用电器之一，《哈趣冲顶》贴心为上班与上课的用户着想，在晚上7.30和8.30两场开玩，两场奖金分别是5w和10w。

除了和朋友一起玩，也可以带着家人，家有一老如有一宝，老人的智慧是最丰富的经验，与家人一起竞答还能共享欢乐时光，大大提高了家庭的和睦程度。

另外，《哈趣冲顶》的奖金将全部以现金形式发放，用户无需多余操作，简单两步就可以直接提现至支付宝，这一种益智类竞答游戏以极低的门槛、简单的规则和独特的大屏玩法，将手机端与TV端紧密联系在一起，在同类产品中体现出差异化，为“全民竞答”APP拓展出了一个崭新宽度。

短短几天，移动端的冲顶大会、百万英雄和芝士超人等在淘宝上出现了各种外挂，甚至还有嚣张po图用破关小程序连接手机自动给出答案过关，比如复活卡、题库以及答题辅助神器等，复活卡在1-2元左右，题库在5-10元左右，还有8.8元的辅助神器。电视端的《哈趣冲顶》一上线就如此火爆，奖金又如此丰厚，想必外挂也会应运而生吧!

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