买创维i71S二代旗舰版即享4折购奇异果VIP

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型号：创维i71S二代旗舰版

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（ 作者：陈文斌 责任编辑：陈文斌）

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报价 图片 评测 产品类型：高清播放机，网络播放机，智能电视盒

处理器：RK3368，CPU：8核 1.5GHz (Cortex A53)，GPU：PowerVR G6100

内存：2GByte(2片 1G Byte DDR3)，最大支持4GByte

闪存：16G Byte eMMC nand flash

操作系统：Android 5.1

产品特性：Android系统，HDMI接口

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