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买创维i71S二代旗舰版即享4折购奇异果VIP

Yesky数字家庭频道 2017. 04. 20 作者：陈文斌 责编：陈文斌
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　　【天极网家电频道】创维i71S二代旗舰版拥有国际领先的工业设计，采用水晶糖效果的双层注塑工艺，配备5重UV防刮保护层，在盒子行业当中绝对是颜值担当;硬件则搭载8核64位处理器，2GB/16GB的RAM/ROM组合，得益于64位数据处理带宽以及大内存的优势，创维i71S二代旗舰版处于行业中流砥柱，系统启动和应用运行行云流水，加之Android5.1系统的加持，集成中央银河互联网电视集成播控平台(视频内容由奇异果TV提供)、“喜马拉雅”电台，支持爱信、爱奇艺视频APP、微信互动三项多屏互动功能，无论是硬件和软件同样出色，而作为与标准版的区别，创维i71S二代旗舰版标配蓝牙语音遥控器，支持语音搜片、开启应用、选集播放、快进快退等语音操作，化繁为简，操控更加自如。

买创维i71S二代旗舰版即享4折购奇异果VIP

　　随着版权意识的越来越重视，更多高清的在线视频需要购买平台VIP服务才能享有，特别是随着爱奇艺腾讯视频两大视频平台巨头近年来内容的丰富及快速上新，让大家都有着“一睹为快”的冲动。这正是今天小编要给大家带来的好消息――购买创维i71S二代旗舰版的用户凭订单号即可4折购买奇异果TV会员卡。创维i71S二代旗舰版内置的播控平台由奇异果TV提供内容，集成了爱奇艺所有在线高清视频，通过VIP账号登陆，我们可以快速享受到院线大片、高达4K的超高清分辨率体验，此外一个账号支持手机电脑、TV三端登陆。

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　　购买创维i71S二代旗舰版即可四折购买奇异果TV VIP，对于硬件和视频服务都是双赢的态势，你还在等什么呢？

　　型号：创维i71S二代旗舰版

　　价格：399元

　　购买商城：京东商城

　　购买链接：https://item.jd.com/2009746.html

作者：陈文斌责任编辑：陈文斌）
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  • 产品类型：高清播放机，网络播放机，智能电视盒
  • 处理器：RK3368，CPU：8核 1.5GHz (Cortex A53)，GPU：PowerVR G6100
  • 内存：2GByte(2片 1G Byte DDR3)，最大支持4GByte
  • 闪存：16G Byte eMMC nand flash
  • 操作系统：Android 5.1
  • 产品特性：Android系统，HDMI接口
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