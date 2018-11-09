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和爱豆组CP 今年双十一就买陈伟霆同款飞利浦牙刷

Yesky数字家庭频道 2018. 11. 09 作者：西蒙 责编：奚忠源
我要吐槽

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　　对万千迷妹们来说，get一个爱豆的同款是不是就像拥有了情侣款？那四舍五入一下不就有了在一起的感觉。双十一将至，明星同款家族再添新成员，飞利浦Sonicare官宣男神陈伟霆成为其全新品牌形象代言人，陈伟霆同款钻石系列声波震动牙刷宣告来袭。

　　男神同款有何不同？

　　看看陈伟霆那一口整齐的大白牙，就知道飞利浦Sonicare声波震动牙刷的效果有多显著。平时羡慕明星光鲜靓丽，原来背后都有秘密武器。作为飞利浦最高端的钻石系列牙刷，它是如何让爱豆的牙齿如钻石版闪亮的？

　　飞利浦Sonicare钻石亮白型声波震动牙刷共有炫酷黑、气质粉、典藏金、优雅白、魅惑紫五种颜色，非经典即时尚，无论男女，无论年龄，都能挑到钟意的颜色。

　　颜值只是基础，实力才是关键，就像全能男神陈伟霆一样。作为声波震动牙刷领域全球公认的先驱，飞利浦Sonicare强大的声波震动技术，通过高达每分钟31000次的刷毛震动创造出神奇的流动洁力，深入齿间有效清洁牙间隙等口腔清洁死角盲区。牙齿清洁最难的地方就是牙间隙、后臼齿区等部位，而这也是相比手动牙刷和旋转式电动牙刷的优势所在。

　　持续稳定的动力输出依靠的是强劲的内置马达。飞利浦Sonicare钻石亮白型声波震动牙刷搭载了电磁悬浮马达，它通过定转子磁场的相互作用将转动的转子悬浮起来，避免了传统电机的转轴和轴承接触摩擦而产生的机械问题，使输出的动力更强劲稳定。为什么市面上都是标称相同转数的牙刷，清洁效果却大不一样，因为核心的马达技术不一样。

　　好的牙刷，刷毛应该紧密贴合牙龈和牙齿。这款牙刷植入紧密的菱形刷毛，增大牙齿与牙刷间的摩擦面，使用3D立体剪裁，贴合牙齿表面弧度。并且，设置了一簇蓝色的提示刷毛。当提示刷毛褪色至一半时，就表示需要更换，通常更换时间为3个月左右。

　　作为高端款，飞利浦Sonicare钻石亮白型声波震动牙刷配备了多达五种洁齿模式，包括清洁、净白、抛光、牙龈保护和敏感模式，适应不同人群的需求。为了确保科学的刷牙时间，这款牙刷依然具备2分钟计时器和30秒计时器，提醒刷牙时间和间隔。

　　此外，这款牙刷依旧支持全身水洗，充电方面，既支持USB旅行充电盒也支持感应式充电玻璃杯，尤其是感应式充电，同现在的手机无线充电一样，科技感满满。

　　双十一怎么买？单款、情侣款双双特价

　　面对这样的“尤物”，急切组CP的迷妹们已经迫不及待了。飞利浦推出双十一特别优惠，原价2199元，狂欢价1399元。加上150元优惠券和150元购物津贴，实际到手价只要1099元，堪称年内最大优惠幅度了。

　　购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1-b-s.w5003-20927379053.5.250f5349cGChaj&id=36416808624&rn=6c5999b8cd1024b0c5b8732a9bff9e58&abbucket=8&scene=taobao_shop&skuId=72755730869

　　当然，如果你想给另一半也买一支，那么情侣套餐更适合你。

 

购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=577389016969&rn=f01e8ac6223f3efc3cf5979d1c901733&abbucket=19&skuId=3984981983869

　　情侣2支装包含粉色和黑色两款，预售价2299元，提前预定双十一到手价只要1799元，这样算下来单支只要899.5元，非常划算。

　　想和陈伟霆组CP，更想拥有William一样闪亮的大白牙，那么今年双十一，一定不能错过飞利浦Sonicare钻石亮白型声波震动牙刷。

作者：西蒙责任编辑：奚忠源）
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