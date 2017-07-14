"人工智能50强"揭晓 未来伙伴获机器人榜首

【天极网家电频道】7月9日， 2017年全球人工智能高峰论坛在浙江杭州盛大举行。业内顶级专家学者、科技大佬和资本大鳄齐聚一堂，共同把脉人工智能的发展趋势和未来走向，一起见证了“2017人工智能创新公司50强”的诞生。上海未来伙伴机器人有限公司(以下简称：未来伙伴)强势突围，荣膺“2017人工智能创新公司50强”机器人类榜首。此次“2017人工智能创新公司50强”评选囊括了290家人工智能企业，几乎覆盖了国内人工智能各领域所有的领军企业， 最终上榜的50强在技术和产业化所取得的成绩有目共睹，有望产生颠覆BAT的AI独角兽。

“2017人工智能创新公司50强”颁奖现场

本次论坛，由浙江省人民政府牵头主办，规格之高、辐射之广，为历史之最。《未来简史》作者尤瓦尔•赫拉利(Yuval Harari)博士、图灵奖获得者约翰•霍普克洛夫特(John Hopcroft)教授、中国工程院原常务副院长潘云鹤院士、阿里巴巴集团技术委员会主席王坚及IDG资本牛奎光、红杉资本郭山汕等大咖悉数出席;“2017人工智能创新公司50强”榜单发布作为论坛的“重头戏”，备受与会嘉宾、媒体及社会各界关注。

未来伙伴荣膺“2017人工智能创新公司50强”智能机器人类榜首

未来伙伴旗下品牌“能力风暴”是教育机器人全球发明者及领导者，创立于1996年，20年磨一剑，已积蓄了强大的市场爆发力，能力风暴丰富的产品线、革命性的价格和巨大的教育价值是领导市场的关键要素。目前，全球50多个国家的40,000多所中小学校在使用能力风暴教育机器人，2016年发布的面向家庭用户的五大系列数十款教育机器人产品，已在全球近万家终端有销售。技术方面，未来伙伴建设了包括GBA研究中心、人工智能操作系统研究中心、语音语义研究中心、深度学习研究中心、大数据与云计算研究中心、视觉研究中心等八大人工智能研究中心，五百多名科学家与工程师累计拥有600多项专利技术。未来伙伴销售收入也飞速发展，2016年较2015年同比增长近5倍，2017年较2016年预计增长5倍以上。此次获奖可谓实至名归。

未来伙伴旗下的能力风暴教育机器人品类丰富，深受孩子喜爱

能力风暴以教育机器人为平台，以培养孩子的成功能力(创造能力、分析能力、实践能力)为使命，目标瞄准的是自己开创的即将成为全球机器人最大市场的教育机器人产业。人工智能风口已来，教育机器人已成为第一个盈利并实现飞速增长的机器人产业。

目前，全球已有50个国家和地区的40,000多所中小学和培训机构、1000多所大学、1,200多个学校教育机器人实验室、300多家教育机器人活动中心(Abilix home)以未来伙伴旗下的能力风暴教育机器人为平台进行教学、竞赛以及科技活动。

孩子在实施教育机器人项目

随着家长对孩子素质教育、编程能力培养的日益重视，教育机器人的市场潜力将不断释放，未来伙伴的“未来”已来。

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