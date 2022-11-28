É¨µØ»úÒ²ÄÜÓÃAIÓïÒô²Ù¿Ø ¿ÆÎÖË¹µØ±¦X1 OMINI
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿AIÓïÒô²Ù¿ØÕâ¼¸ÄêÒÑ¾ÉîÈëµ½¸÷ÀàÖÇÄÜ²úÆ·ÖÐ£¬´ÓÊÖ»ú¡¢µçÄÔµ½¼Òµç£¬ÏÖÔÚÁ¬É¨µØ»úÀïÒ²´îÔØÁË¡£¿ÆÎÖË¹µØ±¦X1 OMINI£¬Ò»¿îÉ¨ÍÏÒ»ÌåµÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈË£¬²úÆ·¶¨Î»¸ß¶Ë£¬´îÔØ×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥µÄYIKOÓïÒôÖúÊÖ£¬¿ÉÒÔ½øÐÐÁé»îµÄAIÓïÒô²Ù¿Ø¡£Ëü»¹´îÔØÒ»Õ¾Ê½Çå½àÈ«ÄÜ»ùÕ¾OMNI STATION£¬¼°AIVI 3D¼¼ÊõºÍ3DµØÍ¼£¬×ÜÌå¹¦ÄÜºÜÇ¿´ó£¬ÏÂÃæÀ´¿´¿´¡£
¿ÆÎÖË¹µØ±¦X1Ê×´ÎÒýÈëÁËAIÓïÑÔ½»»¥¡ª¡ªYIKOÖÇÄÜÓïÒôÖúÊÖ¡£Í¨¹ýÓïÒôAIËã·¨ÓëÊÓ¾õAIËã·¨µÄÉî¶ÈÈÚºÏ£¬YIKOÊµÏÖÁËÓïÑÔ½»Á÷ºÍ¶àÄ£Ì¬½»»¥£¬ÈÃÈ«ÄÜ²Ù¿Ø¡¢¾«×¼ÖÆµ¼ºÍ¾«×¼ÕÙ»½³ÉÎª¿ÉÄÜ¡£ÀýÈç½¨Í¼¹¦ÄÜ£¬Ö»ÐèÒ»¾ä"OK YIKO, ¿ìËÙ½¨Í¼"£¬ºÜ¿ì¾ÍÄÜµÃµ½Ò»ÕÅÍêÕûµÄ¼ÒÍ¥»·¾³µØÍ¼¡£ÏëÈÃËüÈ¥ÄÄ´òÉ¨£¬Ö»ÒªÓÃÓïÒô¾Í¿ÉÒÔ£¬ÀýÈç¡°OK YIKO,È¥É³·¢µ×ÏÂÇåÉ¨¡±£¬»úÆ÷ÈË¾Í»áÊ¶±ð³öÖ¸Áî£¬È¥ÍùÉ³·¢µ×ÏÂ´òÉ¨£¬Ïàµ±ÖÇÄÜ¡£
¿ÆÎÖË¹µØ±¦X1 OMINIÊÇÒ»¿îÈ«Ãæ¸²¸ÇÕû¸öµØÃæÇå½à²½ÖèµÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈË£¬ÄÜÉ¨ÄÜÍÏ£¬»¹Í¨¹ýÈ«ÐÂµÄ»ùÕ¾ÏµÍ³½â¾öÁËÏ´ÍÏ²¼¡¢¼¯³¾ºÍºæ¸ÉµÄÈ«¹ý³Ì£¬ÕæÕý½â·ÅË«ÊÖ¡£Ò»Õ¾Ê½Çå½àÖÐÐÄ¡ª¡ªÈ«ÄÜ»ùÕ¾OMNI STATION£¬ÊÇÒ»Ì¨ÓµÓÐ¼¯×Ô¶¯¼¯³¾¡¢×Ô¶¯ÇåÏ´ÍÏ²¼¡¢×Ô¶¯²¹Ë®¡¢×Ô¶¯³ý¾úºÍ×Ô¶¯ºæ¸ÉÎå´ó¹¦ÄÜµÄÈ«ÄÜ»ùÕ¾¡£
»ùÕ¾OMNI STATION¾ß±¸4LÇåË®ÎÛË®·ÖÀëÊ½Ë®ÏäÉè¼Æ£¬ÍÏ²¼×ÔÇå½àºóµÄÎÛË®¿É±»×Ô¶¯»ØÊÕ£¬ÇåË®ÏäÄÜ×Ô¶¯ÎªµØ±¦»úÉíË®Ïä²¹Ë®£¬È·±£µØ±¦X1¿ÉÒÔ³¤Ð§ºãÊªÍÏµØ;¸üÓÐ³ý¾úÂÊ¸ß´ï99.9%µÄÒøÀë×Ó³ý¾úÄ£×é£¬¶ÔÈóÊªµÄÍÏ²¼ºÍÇå½àºóµÄÎÛË®½øÐÐ³ý¾ú£¬´ÓÔ´Í·½â¾öµØÃæµÄÏ¸¾úÎÊÌâ;ÄÚÖÃ2.5L³¬´óÃÜ·â³¾´ü£¬Âú×ã³¤´ï30ÌìµÄ×Ô¶¯¼¯³¾ÐèÇó;´ËÍâ£¬»¹Ìá¹©ÍÏ²¼ÈÈ¸¨ºæ¸É¹¦ÄÜ£¬Çå½àÍê³Éºó»ùÕ¾»á×Ô¶¯½«ÍÏ²¼ºæ¸É£¬ÓÐÐ§¼õÉÙ³±Êª»·¾³ÏÂÏ¸¾úµÄ×ÌÉúºÍÒìÎ¶¡£»ùÕ¾¸³ÓèÁËµØ±¦X1¸ü³¤µÄÉ¨ÍÏÐøº½ÄÜÁ¦£¬ÊµÏÖÎÞÐèÈË¹¤½éÈë¡¢ÃâÎ¬»¤µÄÍêÕûÇå½àÌåÑé¡£
µ¼º½·½Ãæ£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X1Ó¦ÓÃÁËAIVI 3D¼¼Êõ£¬ÈÚºÏ¼¤¹â´«¸Ð¼¼ÊõÓëÊÓ¾õ´«¸Ð¼¼Êõ£¬ÌáÉýÁË»úÆ÷ÈË¶ÔÓÚ»·¾³µÄÀí½âºÍÈÏÖªË®Æ½¡£µØ±¦X1¼Ò×å¼¯³ÉÁË¿ÆÎÖË¹×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄ´«¸ÐÆ÷¡ª¡ªRGBD´«¸ÐÆ÷£¬ÓµÓÐHDR¶¯Ì¬·¶Î§³ÉÏñ¼¼Êõ£¬ÔÚ°µ¹âµÄ»·¾³ÏÂÈÔÈ»ÄÜ¹»¾«×¼²¶»ñ»·¾³Í¼ÏñºÍÓïÒåÐÅÏ¢£¬ÄÜ¹»Ê¶±ð¼ÒÍ¥»§ÐÍ¡¢·¿¼äÀàÐÍºÍ¶àÖÖ¼Ò¾ßµÄ¾«×¼Î»ÖÃ£¬²¢ÒÔ3DµØÍ¼µÄÐÎÊ½³ÊÏÖÔÚÊÖ»úAPPÉÏ¡£µØ±¦X1¼Ò×å»¹´îÔØÁË×Ô¶¯¼ÝÊ»¼¶±ðµÄµØÆ½ÏßÐñÈÕ3¸ßËãÁ¦AIÐ¾Æ¬£¬ÄÜ¹»´ó·ùÌáÉý¸ÐÖªÎïÌåµÄÖÖÀàºÍ¸ÐÖªËÙ¶È¡¢¿É¸ÐÖªÎïÌåÈýÎ¬ÐÅÏ¢£¬¶Ô¼ÒÍ¥»·¾³½øÐÐÓïÒåÇøÓò·Ö¸î£¬²¢ÇÒ¿ÉÍ¨¹ýOTA±äµÃ¸ü´ÏÃ÷¡£
Éè¼ÆÉÏ£¬¿ÆÎÖË¹µØ±¦X1¼Ò×åÒÔÅÜ³µÉè¼ÆÎªÁé¸Ð£¬²Î¿¼ÅÜ³µÉè¼ÆµÄ³ö·ç¿Ú£¬ÄÜ¹»´«´ï»úÆ÷ÈË¶¯Á¦·½Ïò£¬ÎÆÀíÁ¢Ìå¸Ð¡¢Ï¸Äå£»²ÉÓÃ½ðÊô»úÉí£¬¾¾ÃÄÍÓÃ£¬È«´¥ÃþÊ½°´¼ü£¬ÖÈÐòÐÔ»úÆ÷µÄ¾ØÐÎÔªËØºÍÓë»ùÕ¾»úÉí»ëÈ»Ò»Ìå£¬ÕûÌå²ÉÓÃ¾µäÒø+ºÚ¶Ô±ÈÅäÉ«£¬´óÃæ»ýÒøÉ«²ÄÖÊÈÃ²úÆ·£¬¸ü¾ßÖÊ¸Ð¡£
±à¼µãÆÀ£º¿ÆÎÖË¹X1 OMNIÕâ¿îÉ¨µØ»úµÄ»ùÕ¾·Ç³£Ç¿´ó£¬Ìá¹©µÄ¹¦ÄÜÒ²ºÜÊµÓÃ£¬×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥µÄYIKOÓïÒô£¬ÈÃ²Ù×÷¸üÎª±ã½Ý¡£»¹ÓÐ×Ô¶¯¼¯³¾¡¢×Ô¶¯ÇåÏ´ÍÏ²¼¡¢×Ô¶¯²¹Ë®¡¢×Ô¶¯³ý¾úºÍ×Ô¶¯ºæ¸ÉÎå´ó¹¦ÄÜ£¬Ò»Õ¾Ê½Çå½àÖÐÐÄÃû·ûÆäÊµ¡£µØ±¦X1 OMINIÉ¨ÍÏ»úÆ÷ÈËÓµÓÐ5000PaÎüÁ¦£¬AIVI 3D¼¼ÊõºÍ3DµØÍ¼£¬É¨µØ¡¢µ¼º½ÐÔÄÜÒ²ºÜÇ¿´ó¡£ÕûÌåÊÊºÏÖÐ¸ß¶ËÏû·ÑÕß¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â