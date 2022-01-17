每分钟震3000次 石头扫拖机器人G10会声波震动擦地

作者：老谢

【天极网家电频道】石头G10是一款自清洁扫地拖地机器人，定位为旗舰机型，它的特色是有震动拖布，可实现3000次/分钟的声波震动擦地，还有超声波地毯识别、拖板升降浮动功能，自动回洗拖布、自动补水、APP远程操控等功能。石头G10整体功能十分强大，目前网上售价3999元，下面我们来了解一下。

基站：石头自清洁扫拖机器人G10配备了自动清洁充电桩作为“后勤中心”，它可充电，还内置了大容量的清水箱与污水箱。G10可返回对内部水箱补水，还可在基站内对拖布进行自动刷洗+刮洗清洁并收集污水，不需要人动手。水箱内部设有浮球霍尔传感器，能够进行水箱满水检测，并通过红外与自清洁充电基座通讯告知水箱情况，确保每次自清洁充电基座能够加满G10的水箱且水不溢出。在清水箱满水的情况下，一次可清洁建筑面积大约400平方米的地面。

震动拖布：石头自清洁扫拖机器人G10的拖板采用震动结构，通过马达可实现高达3000次/分钟的“声波”震动擦地，可以更有效地清除地面脏污，对凝固咖啡渍的去除率可达99.99%。G10的平板式的震动拖布，通过3000次/分钟的高频震动，在清扫的过程中不停地对地面进行擦拭，类似于人手的反复擦拭，能有效解决地面较顽固的污渍，清洁结束后也几乎不会留下什么痕迹，这些是震动拖布的优点。

市面上采用旋转拖布的扫拖机器人，大多是通过两块圆形的拖布向内旋转，每分钟仅180次擦拭地面，对比石头G10的3000次/分钟，要少得多。对于顽固污渍的祛除，擦拭次数越多，自然效果越好。而且，旋转拖布在清洁液体污渍时，经常会把地面的污水甩到四周，难以完全清洁干净，会有污渍残留，需要反复清洁。旋转拖布像是在煎饼上摊鸡蛋，较难把污渍“收”走，容易残留螺旋形印记;平板震动拖布类似于人手工擦地，快速左右擦拭，效果会更好。

旋转拖布为了弥补纳污能力的不足，大多采用较厚的材质，细菌、脏污容易藏在纤维深处，仅依靠与清洗肋的相互摩擦，很难自清洁干净。而石头G10的平板拖布配合主动刷洗+刮洗式的设计，自清洁可以更彻底(洗净率95%)。

升降浮动：石头自清洁扫拖机器人G10的拖板还有升降浮动功能，机器人可自动判断是否要升起拖布，便于脱困或者回充、回洗时防止拖布二次污染，清洁到地毯等地面时可进行抬升，避免打湿。G10装置了地毯识别传感器，通过超声波原理和地砖回声表现不一致来判断地面材质，从而判断清扫材质，侦测到时毛毯材质时，搭配可升降拖布支架，从而实现检测到地毯这类材质时，拖布则会自动升起，只吸尘不脱地毯，地毯清洁完毕后，则会降下拖布继续扫拖。

扫地：石头自清洁扫拖机器人G10采用全向浮动胶刷，四连杆结构设计，浮动结构可以更好的贴合地面，吸尘能力更强。主刷为胶刷，可以有效拍打及清扫地毯，与胶毛一体刷相比，不易缠绕毛发。它拥有2500Pa大吸力，可对瓷砖缝隙等复杂地面进行深度清洁。

导航：石头自清洁扫拖机器人G10采用LDS激光导航，拥有扫拖路线规划能力。有沿墙清扫、弓字清扫、井字清扫、绕障、脱困、自动回充、自动回洗、断点续扫等一系列动作。搭载石头独家的RR mason 8.0算法，拥有超6000多种的脱困方法。在扫拖过程中，它还能够自动判断是否需要回洗拖布，可自动回到充电基座，完成自动清洁、自动补水操作，然后继续清洁未清洁完的区域，非常智能。

APP：石头G10能够通过“Roborock”手机APP实现全面而智能的操控，并可使扫拖进程以可视化方式实时展现，带来高度自定义、个性化的使用体验。

价格：石头自清洁扫拖机器人G10目前电商报价3999元。

编辑点评：石头自清洁扫拖机器人G10的扫拖功能十分强大，无需要人动手即可自动清洁完全家。3000次/分钟的“声波”震动擦地，更可有效针对顽固污渍清洁。总体来说功能很强大，适合对扫拖地机功能有更高要求的用户。