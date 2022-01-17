搭载全能基站 科沃斯地宝X1 OMINI扫地机

作者：老谢

【天极网家电频道】科沃斯地宝X1 OMINI是一款扫拖一体的扫地机器人，产品定位高端，搭载一站式清洁全能基站OMNI STATION，拥有行业最大5000Pa吸力，全新AIVI 3D技术和3D地图，自然语言交互的YIKO语音助手，总体功能非常强大，目前在售，电商报价5999元，下面随小编来了解下。

科沃斯地宝X1 OMINI是一款全面覆盖整个地面清洁步骤的扫地机器人，能扫能拖，还通过全新的基站系统解决了洗拖布、集尘和烘干的全过程，真正解放双手。一站式清洁中心――全能基站OMNI STATION，是一台拥有集自动集尘、自动清洗拖布、自动补水、自动除菌和自动烘干五大功能的全能基站。

基站OMNI STATION具备4L清水污水分离式水箱设计，拖布自清洁后的污水可被自动回收，清水箱能自动为地宝机身水箱补水，确保地宝X1可以长效恒湿拖地;更有除菌率高达99.9%的银离子除菌模组，对润湿的拖布和清洁后的污水进行除菌，从源头解决地面的细菌问题;内置2.5L超大密封尘袋，满足长达30天的自动集尘需求;此外，还提供拖布热辅烘干功能，清洁完成后基站会自动将拖布烘干，有效减少潮湿环境下细菌的滋生和异味。基站赋予了地宝X1更长的扫拖续航能力，实现无需人工介入、免维护的完整清洁体验。

导航方面，科沃斯地宝X1应用了AIVI 3D技术，融合激光传感技术与视觉传感技术，提升了机器人对于环境的理解和认知水平。地宝X1家族集成了科沃斯自主研发的传感器――RGBD传感器，拥有HDR动态范围成像技术，在暗光的环境下仍然能够精准捕获环境图像和语义信息，能够识别家庭户型、房间类型和多种家具的精准位置，并以3D地图的形式呈现在手机APP上。地宝X1家族还搭载了自动驾驶级别的地平线旭日3高算力AI芯片，能够大幅提升感知物体的种类和感知速度、可感知物体三维信息，对家庭环境进行语义区域分割，并且可通过OTA变得更聪明。

科沃斯地宝X1引入了AI语言交互――YIKO智能语音助手。通过语音AI算法与视觉AI算法的深度融合，YIKO实现了语言交流和多模态交互，让全能操控、精准制导和精准召唤成为可能。例如建图功能，只需一句"OK YIKO, 快速建图"，很快就能得到一张完整的家庭环境地图。

设计上，科沃斯地宝X1家族以跑车设计为灵感，参考跑车设计的出风口，能够传达机器人动力方向，纹理立体感、细腻；采用金属机身，经久耐用，全触摸式按键，秩序性机器的矩形元素和与基站机身浑然一体，整体采用经典银+黑对比配色，大面积银色材质让产品，更具质感。

价格方面，科沃斯地宝X1 OMINI首发价格5999元，目前价格保持稳定。

编辑点评：科沃斯X1 OMNI这款扫地机的基站非常强大，提供的功能也很实用，自动集尘、自动清洗拖布、自动补水、自动除菌和自动烘干五大功能，一站式清洁中心名符其实。地宝X1 OMINI扫拖机器人拥有5000Pa吸力，AIVI 3D技术和3D地图，自然语言交互的YIKO语音，性能很强大。价格方面确实还挺贵的，适合中高端消费者。