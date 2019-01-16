CES2019：从扫地机器人看懒人经济的崛起

作者：龚美林 责编：龚美林

【天极网家电频道】CES 2019，丰富多彩的智能机器人无疑成为这场盛会中的主角。与此同时，扫地机器人成为本次展会中，服务机器人里的热门关键词。包括ILIFE智意、科语和科沃斯等品牌纷纷展出旗下的扫地机器人产品。这场热闹的背后，意味着懒人经济的崛起。不过，扫地机器人真的能给我们生活带来便利吗?

从每年双11电商爆料数据、每届CES科技企业与家电企业带来的扫地机器人中产品不难看出，扫地机器人在家电领域的地位正在逐渐提升，“懒人经济”加速了扫地机器人等企业的快速发展。作为清洁机器人，扫地机器人针对的目标就是所有的家庭，它迎合了市场需求的痛点。

在今年的CES展上，智能机器人出现的频率较高，而扫地机器人的使用功能和应用场景得以优化。它们来自不同的品牌，产品在应用功能方面都有所提升。具体在智能扫地机的品牌和产品方面，表现突出的有以下几个。

科语：智能识别物体

在2019 CES展台上，科语发布了星空系列扫地机器人，其搭载激光雷达+AI摄像头联动定位导航系统，将激光识别与摄像头识别结合在一起，让扫地机主动适应实际作业环境，规划出最佳清扫路径，实现更好的清洁覆盖，解决一般扫地机遇到的清扫死角问题。

不同于其它品牌，科语智能扫地机器人基于视觉识别技术和AI算法，打破了对光线条件依赖的局限，它不仅可应用于弱光、弱纹理、强光等光线复杂室内场景，更可智能识别室内上百种图像物体、分类记录、视觉测距和避障，比如像纸屑、宠物毛发、饭粒等扫地机将其识别为可清扫物体。而对于不适合清扫的粘性糖果、宠物排泄物等垃圾和不需要清扫的鞋子、玩具等物品则判断其为障碍物。

值得一提的是，科语智能扫地机采用了激光头可升降设计，在造型上可谓科技感十足，当然使用激光头可升降设计，最主要还是考虑到当前用户在使用扫地机过程中，因激光头的外凸保护罩，导致扫地机在进入床底、沙发底等较低场景清扫时，容易出现磕碰现象，以及因此通过场景受限的痛点，而这一功能可以大大拓展扫地机的清扫范围，进一步解决家具底下这些棘手空间的清洁问题。在人工智能方面，通过具备声源定位、远场降噪、波束成型、回声消除等特点的多麦阵列，产品可支持远场语音控制。对于家庭用户来说，科语智能扫地机是一个释放双手，帮助用户减轻家务活的好帮手。

ILIFE智意：“智能洗地”机

在CES 2019期间，ILIFE智意带来了旗下首款洗地机器人W400，与普通的扫地及擦地机器人相比，该款产品主打“智能洗地”，独创洗、刷、吸、刮四步高效清洗模式，可深度清洗地面脏污、灰尘、液体等多种污渍，和擦地机器人相比，这种水洗模式在清洁顽固污渍方面更彻底。

这款智能洗地机器人采用净水箱和污水箱分离设计，喷净水，吸污水，杜绝二次污染，洗得更干净。ILIFE智意扫地机器人W400延续了ILIFE智意在扫地机器人领域的核心技术，具备智能规划导航、“弓”字形规划清扫、实时矫正偏差等功能，实现高效深度清洁。

随着人工智能技术的快速发展及消费升级的加持，将加速智能扫地机器人的普及。目前，扫地机器人品牌众多，产品同质化严重，而ILIFE智意推出W400洗地机器人在国内家庭保洁机器人市场来说，开辟了一个新品类，技术的升级让产品变得更实用，帮助人们享受更智能、更便捷的未来生活。

科沃斯：AIVI视觉识别技术

作为国内扫地机器人行业中的佼佼者，科沃斯在本届CES展上全球首发扫地机器人DG70，给消费者带来全新感官体验，不仅满足消费者最小化手动干预清洁的需求，家庭清洁效率与以往相比大幅提升。新品扫地机使用体验的提升，得益于全新AIVI视觉识别技术。

机器能够自主的识别家中的障碍物，例如电线、拖鞋、袜子和充电座，地宝DG70能够识别并自主躲避，同时，工作时能给出最优化的导航路线，被赋予深度的学习能力。扫地机器人DG70搭载了科沃斯独有的Smart Navi 2.0全局规划技术和蓝鲸清洁系统2.0，让地宝更有逻辑、更智能地配合消费者的需求去工作，且实现扫拖二合一，让清洁更深层。

据了解，Smart Navi 2.0全局规划技术就是在建立家居地图之后，机器人会智能分区，用户可以在手机APP端看到并进行清洁操作。通过科沃斯机器人APP端可实现指定区域清扫，想扫哪间点哪间;并可精确到指定点，想扫哪里点哪里;同时可随心设置虚拟墙或虚拟区、标注无需清扫的区域，让扫地机器人帮你智能清扫地面。新品在使用体验上又上了一层楼。

在科学技术飞速发展的现代，不少的消费者想要体验智能带来的便利，但是真正能够颠覆传统家电行业的智能产品屈指可数。此外，价格的问题也制约着很多智能产品走入寻常百姓家。而扫地机器人的出现为用户减轻了家务活，满足了不少消费者对于智能家电的“尝鲜”快感。

目前。国内扫地机器人市场有上百个扫地机器人品牌，单品数量更是超过1000个，但是本土成立且具备核心研发能力的扫地机器人企业占比并不高，产品同质化现象严重，很难满足消费者的需求。相较于酷炫的“黑科技”，用户需要的是能解决痛点的创新产品，企业从用户角度出发，来研发产品和落地场景，才能做出消费者满意的智能机器人。

从研发技术来看，国内主流的智能扫地机器人具备五大元素，包括规划清扫(定位技术)，自动回充，障碍脱困，APP远程操作，人工智能功能这几点。除了人工智能还在摸索阶段，智能扫地机在其它技术上的研发已相对成熟。企业想要在扫地机上实现智能物联，需要硬件企业与芯片企业共同努力才能实现，通过计算将各种碎片化的使用场景进行融合，以研发定制芯片，来解决扫地机在日常生活场景中可能遇到的一系列问题。

现如今，很多智能扫地机在人机互动方面，还处于探索阶段，能落地的仅仅是通过语音指令来实现部分操作。未来，在人工智能发展到一定程度后，智能扫地机器人可以连接万物，变得更聪明后，它将会逐渐沿着从“工具”到“管家”，再到“伴侣”的路径角色进化。成为用户生活中不可缺少的生活家电。