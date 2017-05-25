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AlphaGo胜人类 教育机器人帮你理解背后玄机

Yesky数字家庭频道 2017-05-25 06:00 我要吐槽

　　【天极网家电频道】靠人类智慧创造的AlphaGo在最考验人类智慧的围棋对弈中击败了最智慧的人类选手柯洁。

　　是不是很绕口？也许你要读几遍才能完全捕捉其中的信息，但对于AlphaGo来说，理解这样的话语对它来说也许仅仅需要万分之一秒。这就是AlphaGo 2.0的强大之处。

　　虽然在23号，柯洁首场以微弱的劣势――1/4子输给了AlphaGo，但关于人类智慧和人工智能的讨论没有因为比赛的终止而停止，AI的强大再次让人们开始深思：到底人工智能有多厉害？

AlphaGo胜人类 教育机器人帮你理解背后玄机

　　在此，我们不得不佩服老祖宗的智慧，因为他们几千年前发明的围棋一直考验着人类自身的智慧。

　　为什么选择围棋作为AlphaGo的挑战领域？Deepmind负责人哈萨比斯表示围棋不仅仅是个游戏，它是一种很客观的艺术，并且围棋棋盘能衍生出的变化非常多，这很有可能让AlphaGo穷尽其搜索能力。

　　围棋是历史最悠久的一项游戏，也是构建和理解运算的最佳试验台。因为围棋没有等级差别，每个棋子都是一样的，而每一个棋子的变化都有可能改变最后的结果，因此机器必须拥有强大的计算全局的能力。

　　对于柯洁的输，人们当然不会感到意外，因为自去年AlphaGo第一次进行人机大战之后，已经数十次在围棋对弈中“碾压”人类的智慧。

AlphaGo胜人类 教育机器人帮你理解背后玄机

　　有人不禁要问：人类开发AlphaGo难道只为了挑战围棋？当然不是，AlphaGo战胜人类排名第一的围棋选手，只是一个开始。事件本身意义非凡。

　　业内专家认为：AlphaGo让人们看到今天的机器人的样子，它是具有一定自主能力、学习能力和感知能力的，而我们所讲的人工智能，还会朝着具备抓取或控制能力的领域发展，人工智能的趋向或是技术方向，应该是从感知到认知，再到控制和交互，这整个过程所需要的完整的知识体系和技术手段，是一个生态化的领域。

　　可是我们连围棋都下不好，还有智慧去弄懂人工智能的机器人吗？当然有，能力风暴教育机器人就可以帮你从小开始认识和学习人工智能。

AlphaGo胜人类 教育机器人帮你理解背后玄机

　　20年前，能力风暴从零开始培育教育机器人市场，彼时，人工智能的概念多数还停留在实验室阶段。经过多年的潜心积累，能力风暴不断完善产品体系、课程体系、评价体系，一步步、一点点传播人工智能理念和技术。

　　如今，能力风暴在产品技术上共取得400多项专利技术，是教育机器人产业领域中技术最全面的品牌，已建立起牢不可破的专利保护体系。

　　作为人工智能的践行者，如今能力风暴产品家族拥有统一的系统架构、统一的4大编程APP、统一的语音识别、人脸识别和图像识别引擎等智能技术。

　　最重要的就是利用能力风暴教育机器人四层编程APP，3-18岁的用户都可以便捷地开始通过教育机器人来学习计算机编程语言，为未来的人工智能研发培养兴趣、打下基础。

AlphaGo胜人类 教育机器人帮你理解背后玄机

　　教育机器人不仅聚焦在科技应用层面，而且具有完整的教学体系，专注于培养成功能力，也因此具有更加广泛的教学功能和社会现实意义，所以真正意义上的教育机器人，其价值是难以估量的，或将成为未来人工智能大规模普及的利器。

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