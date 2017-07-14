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家用扫地机哪个牌子好?专业团队精品打造

Yesky数字家庭频道 2017-07-14 17:43 我要吐槽

　　【天极网家电频道】智能化的生活已经到来，从足不出户就可以知晓全球，到网购的火热，科技的发展给我们的生活带来了很多便利。这两年扫地机器人更是将我们从家务中解救了出来，只需要动动手指就可以搞定家里的地面清洁，彻底和扫帚、拖把说byebye。

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　　有人说某些扫地机器人不如想象中好用，那是因为他们没有选对品牌，真正的优质产品一定是有着多年技术基础和研发经验的大品牌，比如源自台湾的Proscenic(浦桑尼克)，1996年成立至今已有二十多年，专注智能清洁产品的研发，在行业中有着“老大哥”一般的地位，今天要介绍的是浦桑尼克今年新推的双侦测扫地机器人雪豹。

无线载波室内定位系统

　　双侦测黑科技 灵敏避障

　　雪豹与一般扫地机器人最大的差异在于其升级的“双侦测”系统。一般来说，为了防止扫地机器人在运动的过程中碰到家具、墙壁等，都配备了侦测装置，目前绝大多数产品都采用红外测距，因为它功耗低、成本低、设计灵活。而像浦桑尼克雪豹这样的高端产品并不满足于此，除了红外测距之外，它还配备了仿生超声波雷达装置，模拟蝙蝠、海豚利用超声波辨别方向、探测物体，不会受到光线、粉尘、烟雾的影响，并具有反应迅速、计算简单等优点。

自动回充

　　四段式规划清洁 全面高效不遗漏

　　雪豹采用浦桑尼克独创iPNAS四段式智能清洁系统，可以将室内环境进行全面系统地规划清扫，分为定位、构图、规划、清扫四个步骤，环环相扣，定位部分的“无线载波室内定位系统”，是目前扫地机器人采用的最先进的定位方式之一，优势自然不言而喻。

　　APP远程智控 地图可视化

　　智能的雪豹还支持APP远程操控，通过手机即可实现远程指挥扫地机进行地面清洁，多种清洁模式可供选择，浦桑尼克新升级的APP系统让雪豹的清洁路线实时显示在手机端，已扫区域、未扫区域以及机器电量等多种信息一目了然。

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Proscenic雪豹产品信息
雪豹
报价
图片
评测
  • 产品类别：扫地机器人
  • 集尘容量：0.8L
  • 预约定时：预约
  • 电池类型：3000mAh锂电池
  • 控制方式：APP操控/遥控
  • 清扫面积：150-200平方米
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>

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