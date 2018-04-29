五一扫地机新品推荐 首创震动水箱设计扫拖更彻底！

【天极网家电频道】五一小长假如期而至，各大家电促销活动也拉开了帷幕，与往年不同的是，今年的扫地机产品阵营中新增了一名猛将，它就是最近新发布的首创震动水箱设计的ILIFE智意天耀X800视觉规划导航扫地机人。

作为智能扫地机行业的创新之作，天耀X800自4月24日发布之后就得到了广大用户关注。知名市场研究机构TechNavio此前发布的一项研究报告显示，2017至2021年，全球扫地机器人市场预计将实现超过13%的年复合增长率，行业专家认为同质化的功能设计和价格战将成为阻碍行业发展的最大绊脚石，在以精品消费成为新常态的新一轮消费升级中，创新、品质成为了赢得市场的核心，天耀X800首创的震动水箱设计能够解决扫地机行业深度擦地、拖地难题，带来高质量的清洁情景，远超普通扫地机仅凭机器重量拖地的效果。

震动水箱设计，拖地更彻底

传统扫地机之所以难以匹敌天耀X800的拖地效果，是因为二者的工作原理有着不同，传统扫地机湿拖设计仅凭机器重量，无动力输入，拖布与地面压力小，所以清洁效果非常有限，不能有效去污。震动水箱设计，具有动力的擦地特性，它是由内置的震动马达，作用于拖布，与地面产生持续的摩擦力，与人工擦地原理很相似，能够强力去除地面污渍，带来媲美人工擦地效果。随着天耀X800扫地机的发布，震动水箱设计首次出现在扫地机行业，加速了扫地机行业的发展，丰富了其擦地形态。

视觉导航规划系统，路径智能规划

天耀X800不仅在擦地拖地效果上尤为出众，其采用的视觉导航规划系统也从技术上实现了突破。为了实现导航和规划，现在主要有激光测距、摄像处理、北极星定位和巡岸导航等技术加上算法来实现导航和规划，天耀X800采用的是“高清摄像头+三颗智能处理器+第二代陀螺仪导航系统+CV-SLAM智能算法”，同步实现全屋扫描、实时建图、精准定位、智能分区、路径规划、“弓”字形清扫，路径规能力强，重复率低，清洁效率高。

值得一提的是，天耀X800拥有三颗独立处理器相互协作，同步采集并处理传感器信息，通过CV-SLAM世界级先进机器人图形算法，能够快速精准绘制家居地图，智能分区和规划路径，实现了在人工智能场景下的智能扫地机落地。

扫地系统，功能设计友善

“扫地机其最基本的属性就是扫地、吸尘，其他功能在花销也没有用。”行业人士指出。不仅在拖地和导航上取得突破，天耀X800的扫地系统能够满足家居清洁，细节方面的设计更是让整机与用户有着更好体验。

首先，浮动滚刷和双滚刷替换设计，浮动滚刷允许 扫地机根据地面情况上下浮动，防止因地面不平造成主刷悬空，深度清洁地板、地砖缝隙积尘，随机配备新式胶刷、弹力毛刷可随意替换，前者兼具真空吸口有点，不缠绕毛发，非常适合木地板、瓷砖、水泥等硬地板材质，后者能有效聚拢垃圾，深入缝隙清洁，适合地毯家居环境。

其次，天耀X800搭载日本Nidec无刷电机，提供标准、Max两档吸力，分别可实现500Pa和1000Pa吸力效果，应对不同的清洁场景游刃有余，吸尘后经过三层过滤网和尘盒排出干净空气，尘盒采用0.6L大容量设计，无需用户频繁清理垃圾，非常贴心。



左图为普通扫地机尘盒，右图为天耀X800扫地机尘盒

再次，天耀X800提供规划清扫、沿边清扫、定点清扫，分别可实现智能规划式“弓”字形清洗、沿墙贴近墙边清洗和重点清扫，可针对不同的污渍选用。

作为一家专注于智能保洁机器人的国家级高新技术企业，ILIFE智意给与了天耀X800更多可能，支持自动回充、语音播报、防跌落感应、智能越障等一系列智能功能，并且支持手机APP远程智控，可实现实时跟踪建立清扫地图，清扫路径、清扫时间、清扫面积一目了然。

不管是从清洁家居的效果、效率来看，还是从扫地机的功能和细节设计，天耀X800都能出色完成，新品将于5月7日在天猫商城首发上市，售价为2299元，值得推荐。

（ 作者：陈文斌 责任编辑：陈文斌）

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