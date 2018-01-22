第三届智慧家庭大会召开在即 看AI改变未来生活轨迹

【天极网家电频道】在十年前，我们或许根本无法想象到如今互联网与人工智能已经出现在我们生活中的各个方面。包括移动支付、共享经济、新零售、语音AI、小程序等等，都在改变我们的生活方式。

技术层面的进步为大众带来了更多的信赖感与期待值，大众也已经开始习惯了这样的生活模式。其实，未来到来的速度远比我们想象的要快。

而我们仍然在期待下一个未来的模样。

1月25日，第三届中国智慧家庭大会将于北京正式召开。本届会议汇集人工智能领域的行业专家以及家电行业的业内人士，带来行业内最权威的智能风暴，一起探讨智能如何创造未来。

在1956年达特茅斯会中诞生至今，人工智能已经历了60年的发展历程。在近几年中，大数据、云计算、深度学习等技术飞速发展，将近百亿美金的资本注入AI领域之中。与此同时，在中国越来越多的企业、创业者、资本纷纷加入人工智能领域，促使人工智能行业进入第三次发展高潮期。

据调查数据显示，2020年我国智能家电产值将突破万亿。而随着智慧家庭领域之路的障碍被克服，一个尚未被完全挖掘的万亿级新市场正在形成。而在迎来爆发的前夕，无论是传统家电厂商还是互联网品牌，亦或是渠道巨头，均加入了角逐，通过大笔投资完成产品研发。这些品牌均希望能占据智慧家庭中的份额，并跟上市场潮流。

如今互联网创新科技成果数量众多，其中AI正在多个行业内发酵，并迎来新一轮“智能革命”。AI机器人、智能家居、无人驾驶汽车等众多技术应运而生。其实，AI走入生活的最大变化，一定是首先从家中的电器设备开始。在家居家电与人工智能相结合后，才能为大众代理“智能”到“智慧”的质变。

从今年的科技风向标CES 2018中不难看出，新一轮信息革命风口已经来到物联网领域。而智能家庭等行业作为物联网下的分支，也将迎来快速增长。这片蓝海吸引了科技巨头的关注，纷纷切入智能家居领域布局。谷歌、亚马逊、苹果、海尔、美的、小米等众多创新企业，希望通过智能化让智慧生活走入办公、家庭、生活等各个场景。

在2015年，由智享乐居主办的中国智慧家庭大会就邀请了业内接触企业家和精英人士，共同分享了家电智能化的技术和新趋势，对产业布局、智能家电以人为本的技术理念进行深入探讨，不仅为消费者带来更可靠的选择建议，同时推动了家电行业智能化的发展进程。第三届智慧家庭大会将持续推动智能家电行业的布局。本届大会邀请京东、海尔、微软中国、泰尔终端实验室、FIIL等行业杰出代表，以AI为出发点，拓展物联网时代的商业模式、人工智能家庭解决方案、未来家庭娱乐发展趋势等话题，让人工智能切实走入消费者的实际生活之中，大幅提升消费者的时使用体验。

（ 作者：尹青 责任编辑：尹青）

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