高颜值大吸力 小狗D-511无线吸尘器新品预售

【天极网家电频道】近日，小狗电器全新无线立式吸尘器产品――小狗D-511在京东官方旗舰店正式首发，这也是小狗电器继无线手持产品之后，开拓的第二个无线吸尘器品类，一直以来小狗电器在无线手持吸尘器、除螨仪、卧式吸尘器方面动作不断新品频发，这次无线立式新品首发对于小狗电器无线战略的落地又向前迈进了一大步。

作为吸尘器的一个重要分支，相对于以往的卧式吸尘器，立式吸尘器体积小巧，也更方便存放，同时仍然能够带来较高的清洁效率，尤其是无线立式产品，续航性相比其他产品也更长，可以说无线立式吸尘器集大吸力、低噪音、长续航和易存放等优势于一身，是未来消费者选择无线吸尘产品的一个重要考虑对象。日前，这款小狗D-511正式在京东小狗电器官方旗舰店预售，详情可参见：https://item.jd.com/12159746226.html

初见小狗D-511，最大的焦点就是简洁的外观，来自纯正意大利设计，使轻快的纤细曲线与柔和的优美造型相得益彰，周身洋溢着精巧华丽之美，带来不同凡响的感官体验。这样设计感十足的产品，每一个细节都值得琢磨，就像一件精美的家具，不管把它放在什么地方，看起来都美丽动人。

在华丽的外表之下，是隐藏在机身内部的强劲性能，小狗D-511搭载了高性能直驱双电机，能够提供每分钟36000转的强劲动力，强大的风量产生的风压可以快速吸走附着在地面或地毯上的灰尘。紧凑的风道结构设计，通过缩短风道距离来减小吸力损耗，并拥有强力档和常规档两种模式，无论是一般清洁还是顽固尘垢都同样适用，让清扫效果立竿见影。

无线产品最让用户担心的就是续航时间的问题，这款小狗D-511既要保持高性能，又要能长久续航，一般的电池绝对无法解决问题，为此小狗D-511专为高性能设计的2200mAh动力型锂电池，电力持久，技术也更为先进，能够带来30分钟的持久续航，根据小狗吸尘器内部的测试结果，该续航能力下可清洁高达200平米的家中范围，足以满足一般家庭的清洁需求。

当然，在使用的便捷性上，小狗D-511通过引入了多项人机工程学设计让使用更加简单轻便，比如手柄部分弯折的角度适合人手笔正常摆动的合理幅度，使用过程中推动自然、舒适，长时间清扫也不会疲惫。虽然作为一款无线立式吸尘器，但是小狗D-511仍然采用了二合一的清洁方式，可以轻松的从无线立式模式一键切换成无线手持模式，便于清洁沙发、座椅、车内缝隙及其他难以清洁的位置，同时考虑女性平时的清扫习惯和使用力量，在提手处采用软胶手柄设计，更贴合手掌，持握感更好。

一直以来小狗电器聚焦在清洁电器领域，经过多十几年的发展，已经成为吸尘器专家型品牌。目前主推产品包含卧式吸尘器，除螨仪，无线手持吸尘器以及智能扫地机器人，其除螨仪和无线手持吸尘器市场表现十分抢眼，广受消费者青睐，可以看到这次小狗电器也计划通过无线产品稳固立式吸尘器市场，5月19日上午8点前参与预定提前锁定首发优惠，19日12点开始支付尾款，还能获赠床褥除螨仪，全方位立体清洁，近期如果正在考虑选购吸尘器，不妨特别关注一下这款小狗D-511无线立式吸尘器。

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