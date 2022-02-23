谈谈目前智能门锁产品里主流的识别开锁技术

作者：老谢

【天极网家电频道】近些年来，在新房装修、旧房改造的时候，很多消费者都会选择安装更加现代化、高科技的智能门锁，让家庭门面更高大上。今天我们就来聊一聊智能门锁的识别技术。智能门锁这种产品其实很多年前就出现了，刚开始是密码锁，后来出现了刷磁卡的门锁，而近些年来，随着生物识别技术的发展，又出现了指纹识别、人脸识别等新型的门锁。

首先是指纹识别，这是目前最主流的智能锁识别技术。目前市面上的智能门锁的指纹识别技术主要有两类，光学指纹识别，半导体指纹识别。

光学指纹识别，是利用光的折射和反射，通过光学传感器采集手指指纹的光学图像，再进行对比识别。光学指纹识别技术应用广泛，日常上下班的打卡机或门禁等大多都采用这种技术。光学指纹识别成本较低，但安全上有被假指纹盗刷(如硅胶模拟指纹)的风险。



半导体指纹识别技术

还有一种是半导体指纹识别，主要是利用电容、电场、温度、压力等原理实现指纹图像的采集。半导体指纹识别模块只识别活体指纹，可穿透皮肤表发层，安全性高，可防止模拟指纹破解。这种目前多应用在高端产品上。



指掌静脉识别技术

指/掌静脉识别技术：手指静脉中流动血液里的血红蛋白吸收红外光从而形成静脉血管图像，对此进行检测对比验证。该识别方式采集更深层的生物信息，难窃取难复制，必须是流动的血液才可识别，安全性更高。且老人、小孩、特殊人群皆可识别，稳定，识别率高。这一类识别技术目前在智能门锁里有，但应用还不多，也是一些中高端产品里才有。



智能门锁里的3D人脸识别技术

3D人脸识别技术，目前也是仅应用于中高端产品，价格不便宜。其技术原理是，用3D摄像头建立用户的3D人脸模型，通过活体检测和人脸识别算法，检测并跟踪人面部的特征，与门锁内存储的三D人脸信息进行对比验证，开锁。3D视觉目前有三种主流方案：结构光、双目视觉、光飞行时间法。

3D结构光是当前智能门锁中较主流的技术，这种方案通过专业投影模组三角测距，形成难以被复制、更为密集可靠的三维人脸。3D结构光最广泛的落地应用就是刷脸解锁与支付，除了智能门锁外，也多应用于手机与支付行业，可达到支付级的安全标准。不过，以笔者的经验看，目前人脸识别的速度还达不到完美。

NFC开锁：具有NFC功能的智能门锁，可以读取内置NFC的手机、手表、手环的信息，实现用手机、手表、手环开锁。这种功能比较方便，很适合运动人士，外出跑步时不需要带钥匙、手机，只要刷一下手表就可以了。



NFC开锁

语音开锁：这种主要是通过苹果HomeKit，使用Siri进行语音控制打开门锁。如在家中做家务，或者其他不太方便开门的情况时，对着iPhone喊一声“嘿Siri，打开门锁”，门就会自动打开，让生活更方便。



语音开锁

编辑点评

：总结一下，目前市面上智能门锁的识别技术大约就这些，还有一些更小众的没有谈到。当然，目前智能门锁这一行业正在飞速发展，功能技术快速更新迭代，今年、明年估计都会出现更新、更实用的新型识别技术，让智能门锁的使用体验更好。