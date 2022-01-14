支持AI人脸识别 云米智能门锁eyeLink 2F Pro开箱

作者：老谢

【天极网家电频道】云米智能门锁eyeLink 2F Pro是一款支持AI人脸识别的门锁，采用3D结构光，微波雷达感应，配置双芯片独立运行，炫彩屏幕显示，双电池交替使用。最近我们天极网家电频道收到了这款产品，进行了一个简单的开箱，下面随小编来了解下。



云米智能门锁eyeLink 2F Pro，外包装

云米智能门锁eyeLink 2F Pro收到时，外面还有个快递箱包装，拆去快递箱后，内部是智能门锁的盒子，还有一个小盒子，里面是锁配件。



小盒子里的锁配件



门锁包装盒内部

打开门锁包装盒内部，首先看到的是一张安装纸规，是给师傅安装使用的。



说明书，电源线，开锁卡

门锁盒子里打开后，除了纸规，还可看到装有说明书、充电及应急用的typc-C电源线、开锁卡的小袋子。



配件螺丝

这个盒子里还有锁芯，这是C级锁芯，防盗性更强，防盗安全级别最高。C级锁芯能防止技术开启≥10分钟，防钻≥30分钟，防锯≥30分钟，防撬≥30分钟，防拉≥30分钟，防冲击≥30分钟。

云米智能门锁eyeLink 2F Pro拥有面部识别、指纹识别、密码(支持一次性密码、20位虚位密码)、IC卡、蓝牙、机械钥匙等6种解锁方式。



C级锁芯

云米智能门锁eyeLink 2F Pro配有两块电池，为5V、2A，可替换使用。



云米智能门锁eyeLink 2F Pro，配置的两块电池

盒子里上层的是配件，下层就是门锁主体了，下图可见有薄膜袋子包装。



云米智能门锁eyeLink 2F Pro，门锁内部包装

除去门锁的包装袋后，就看到主体了，黑色设计，悬浮一体推拉面板，十分酷。

云米eyeLink 2F Pro有创新悬浮一体推拉面板、C级锁芯、童锁模式、离家一键布防、防尾随自动上锁、防猫眼开锁、双电池交替使用，全屋智能联动开门即灯亮、米家APP操控等更多功能。



云米eyeLink 2F Pro

门锁把手上部有一个金边的黑色圆形区域，这里就是人脸识别模块。云米智能门锁eyeLink 2F Pro采用3D结构光人脸识别技术，通过专业投影模组三角测距，形成难以被复制、更为密集可靠的三维人脸。识别算法获国家金融安全认证，达到支付级的安全标准。

识别速度上，云米eyeLink 2F Pro搭载两颗独立运行的高性能芯片，0.5秒即可完成人脸信息比对，刷脸解锁更快，人到门开，进门不等待。

微波雷达感应：云米智能门锁eyeLink 2F Pro拥有新升级的微波雷达技术，通过平面天线发射微波识别人体反射波形进行探测，门锁人感体验更进一步，达到智能驾驶级的人体感应，使识别更精准，当有人体靠近的时候，门锁就会发现人，并进行下一步智能处理。

价格：目前云米智能门锁eyeLink 2F Pro的电商售价是2299元。

编辑点评：功能很强大的一款智能门锁，整体定位高端，3D结构光是苹果都在使用的技术，牛就一个字。后续我们将会进行详细评测，敬请期待。