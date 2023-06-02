Ê¯Í·¿Æ¼¼¿ªÆô618ÄêÖÐ¿ñ»¶ Ñ¡¹ºÖØ°õÐÂÆ·+ÈËÆø±¬¿î¿ÉÏí³¬Öµ¸£Àû
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨µÄ618ÄêÖÐ¹ºÎï¿ñ»¶»î¶¯ÔÚÕâÁ½ÌìÕýÊ½´òÏì£¬ÏëÒªÎª¼ÒÖÐÌí¹º¼ÒµçÊýÂëÐÂÆ·£¬ÏíÊÜÊ¡Ç®ÓÖÊ¡ÐÄ»ÀÐÂÌåÑéµÄÏû·ÑÕß¿ÉÒÔ¼¯ÖÐ¹Ø×¢¡£
°éËæ×ÅÏû·ÑÆ·ÖÊµÄÉý¼¶ÒÔ¼°ÐÂÐËÏû·ÑÈºÌåµÄáÈÆð£¬Çå½àµçÆ÷³ÉÎª¼ÒµçÊÐ³¡µÄÈÈÏúÆ·Àà¡£ÆäÖÐ£¬Ö÷´ò¡°½â·ÅË«ÊÖ¡±¡¢¡°Ò»»ú¶àÓÃ¡±µÄÉ¨ÍÏ»úÆ÷ÈË¡¢Ï´µØ»úµÈÇå½àµçÆ÷¸üÊÇ±¸ÊÜÈËÃÇµÄ»¶Ó£¬Ê¯Í·¿Æ¼¼ÍÆ³öµÄ¶à¿î2023ÄêÐÂÆ·£¬¾ÍÔÚ±¾´Î618»î¶¯ÖÐ´ø×ÅÖî¶à³¬Öµ¸£ÀûÓëÏû·ÑÕßÃÇ¼ûÃæ¡£
ÔÚÊ¯Í·¿Æ¼¼µÄ¡°»ù±¾ÅÌ¡±É¨ÍÏ»úÆ÷ÈË·½Ãæ£¬ÓÉÐÂÒ»´úÄê¶ÈÆì½¢Ê¯Í·G20ÁìÏÎ£¬»¹ÓÐÊ¯Í·P10ÓëÊ¯Í·G10S Pure¹²Í¬¼ÓÈë618¿ñ»¶ÕóÈÝ¡£Èý¿îÐÂÆ·¾ùÎªÉ¨ÍÏÒ»Ìå´îÅäÈ«×Ô¶¯ÖÇÄÜ»ùÕ¾µÄ¹¦ÄÜ×éºÏ£¬²¢¿Éµ¥¶ÀÑ¡ÔñÖ§³Ö×Ô¶¯ÉÏÏÂË®°æ±¾£¬Ò»»ú½â¾ö¼ÒÍ¥µØÃæÇå½àµÄÍ¬Ê±´øÀ´¸ü³Ö¾ÃµÄ½â·ÅË«ÊÖÌåÑé¡£Èý¿îÐÂÆ·É¨ÍÏ»úÆ÷ÈËÔÚÊ¯Í·¿Æ¼¼¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê¾ù¿ªÆôÔùÀñ´ÙÏú»î¶¯£¬¿ÉÏí°×Ìõ6ÆÚÃâÏ¢¡¢Åä¼þºÄ²ÄÀñ°ü¡¢É¹µ¥¶îÍâÔùÀñµÈ³¬Öµ¸£Àû¡£
ÔÚ¼ÒÍ¥µØÃæÇå½àÁìÓò£¬Ï´µØ»úµÄ×÷ÓÃÍ¬Ñù²»¿ÉÐ¡êï¡£Ê¯Í·¿Æ¼¼½üÈÕ·¢²¼µÄÐÂÒ»´úÏ´µØ»úÆì½¢Ê¯Í·A10 UltraÓëÁíÍâÁ½¿îA10¼Ò×å²úÆ·¾ù¼ÓÈë618´ó´Ù¡£Ê¯Í·A10 Ultra¾ßÓÐÎü¡¢ÍÏ¡¢Ï´Ò»Ìå¹¦ÄÜ£¬²¢Ôö¼ÓÁ¢ÌåÎü³¾ºÍ³ýòýµÄ¹¦ÄÜ£¬½èÖúÎü³¾Ë¢Í·¡¢´²Ë¢ÎüÍ·¡¢¶þºÏÒ»Ë¢Í·µÈÅä¼þ£¬³ýÁËÍÏµØ»¹¿ÉÒÔÎü¼üÅÌ¡¢Îü´²òýµÈ¡£
Ê¯Í·A10 Ultra»¹´îÔØÖÇÄÜÔàÎÛÊ¶±ð¼¼Êõ£¬½èÖúºìÍâÏßÕÕÉä¹öË¢²¢¼ì²â·´Éä¹âµÄÇ¿¶ÈÀ´ÖÇÄÜ¼ì²âÎÛ×ÕÇáÖØ£¬²¢¸ù¾ÝµØÃæÊµÊ±Çé¿öµ÷½ÚÎüÁ¦¡¢Ë®Á¿¡¢¹öË¢×ªËÙ£¬ÇáÎÛÇá²Á¡¢ÖØÎÛÖØ²Á£¬ÔÚ±£Ö¤Çå½àÐ§¹ûµÄÍ¬Ê±£¬ÊµÏÖ½ÚÄÜÊ¡Ë®¡£
Ê¯Í·A10ÏµÁÐÈý¿î²úÆ·Ò²¾ù¿ÉÏíÊÜ6ÆÚÃâÏ¢Óë2ÄêÖÊ±££¬Ïû·ÑÕß¼´¿ÌÏÂµ¥»¹¿É»ñÔùÅä¼þÀñ°ü£¬Ô¤¶¨ÐÂÆ·Æì½¢A10 Ultra¿É»ñ¶¨ÖÆ·ÀÉ¹É¡+Åä¼þÀñ°ü¸£Àû¡£
Ê¯Í··Ö×ÓÉ¸Ï´ºæÒ»Ìå»úH1ÔòÊÇÊ¯Í·¿Æ¼¼ÆìÏÂµÄÐÂÎïÖÖ£¬²ÉÓÃÐÐÒµÐÂÒ»´úºæ¸É¼¼Êõ¡°·Ö×ÓÉ¸µÍÎÂºæ¸É¡±£¬¿É¸ßÐ§ºæ¸ÉÍ°ÄÚÒÂÎï£¬ÇÒºæ¸ÉÊ±ÎÂ¶È½öÎª37¡æ£¬±ÜÃâ¸ßÎÂ¶ÔÖ¯ÎïÏËÎ¬ºÍÉ«²ÊµÄËðÉË¡£´ËÍâ£¬Ê¯Í·H1»¹ÓµÓÐ²»ÉÙÐÐÒµ´´ÐÂºÚ¿Æ¼¼¼Ó³Ö£¬±ÈÈçRRÏ´ºæËã·¨£¬ÈÚºÏ¶à¸öNTCÖÇÄÜ´«¸ÐÆ÷£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖ10ºÁÃë¼¶¾«×¼¿ØÎÂ£¬Ìá¹©25ÖÖÖÇÄÜÏ´ºæÄ£Ê½;×ÔÑÐÃ«Ðõ¹ýÂË×ÔÇå½àÏµÍ³£¬ÊµÏÖ×Ô¶¯¹ýÂË¡¢×Ô¶¯³åÏ´µÈ¡£
µ±Ç°Ê¯Í··Ö×ÓÉ¸Ï´ºæÒ»Ìå»úH1Í¬Ñù¿ÉÏíÖî¶àÇÀ¹º¸£Àû£¬°üÀ¨°×Ìõ6ÆÚÃâÏ¢¡¢ÐÄÏëÊ¯³ÉÀñºÐ¡¢Ó°ÊÓ»áÔ±¼¾¿¨µÈ£¬Ô¤ÊÛ¼Û5999Ôª£¬²¢ÓµÓÐÕû»ú3ÄêÖÊ±££¬µç»ú10ÄêÖÊ±££¬·Ö×ÓÉ¸Ä£×é10ÄêÖÊ±£¡£
Ä¿Ç°£¬618ÄêÖÐ¹ºÎïÊ¢µäÕýÔÚÊ¯Í·¿Æ¼¼¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê»ðÈÈ½øÐÐ£¬Ô¤¶¨ÉÏÊöÐÂÆ·±¬¿î¼ÒÍ¥Çå½à×°±¸¿ÉÏí¶àÖØ¸£Àû£¬ÏëÒªÁË½â¸ü¶à¾ßÌå´ÙÏú»î¶¯ÐÅÏ¢¿ÉÒÔ¹Ø×¢»î¶¯Ò³Ãæ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â