AWE2025：TINECO添可展示洗地机、智能厨电新品 融合AI智能与家居美学

【天极网家电频道】2025年3月20-23日，中国家电及消费电子博览会(AWE)正在上海新国际博览中心举办。

AI不仅是数字时代的象征，更是引领未来生活方式的重要力量。本届AWE2025的主题为“AI科技、AI生活”，将展示AI在家电及消费电子领域的最新技术突破，场景化展示全屋智能解决方案，并扩展到人-车-家-城市的多维度智慧生活生态。

科沃斯集团旗下“科沃斯机器人”与“TINECO添可”携多品类产品与前沿技术，现场带来多维展示体验，为参展观众呈现高品质的智能生产、生活方式。展台位于E1馆 1F21/1F11，感兴趣的读者可以即刻前往现场体验。

在展会现场，添可带来了火爆海外市场的新品洗地机“芙万”系列，作为清洁家电美学的革新之作，芙万系列多款产品均主打设计美学，并将高效便捷的清洁体验与家居前装设计结合。

芙万系列的三款洗地机旗舰新品创造了居家空间的更多可能，包括包括能180°贴地平躺的芙万Stretch Plus超薄旋风版、洗地吸尘双强的芙万Chorus Pro Station以及创新前装模式的战略新品芙万全场景空间站。

添可此前推出的“食万”系列智能料理机与饮万水纪元家庭集成净饮中心，在本次AWE展位现场同样占据突出地位，吸引大量参展观众前来品鉴。

据了解，添可食万长期深耕数字美味生态体系，致力于实现中餐标准化与数字化，为用户呈现出更加丰富的厨房智能烹饪体验。食万智能料理机可对投料时机、火候控制、翻炒手法等进行精确控制与稳定复现，既满足烹饪小白简单、稳定、便捷的家庭烹饪需求，也可由烹饪老手自定义烹饪程序，创造更加千人千面的个性化食谱。

同时，智能烹饪领域也伴随着AI技术发展迎来新升级，添可在本次AWE展会现场展出了全球首款具身烹饪大师――食万天工。当行业还停留在“AI语音”阶段时，添可食万天工在国内顶尖AI大模型的算力加持下，已帮助用户用对话形式完成了从决策、烹饪到厨后的全链路闭环，成为全球首款搭载AI具身智能的料理机产品。

本次AWE上，添可同样带来另一款厨电领域力作：饮万水纪元。作为家的集成净饮中心，饮万水纪元拥有12档精细冷热水温，能够满足家庭成员对净水、热水、冰水以及气泡水的饮水、用水多元需求。

同时这一系列也延续添可产品艺术风格，深度诠释厨房家居美学。饮万水纪元主机可隐藏式布置在台下，减少对于厨房操作台面空间占用，台面仅余直饮龙头，它将典雅尊贵的香槟金色调与超感知全彩屏完美融合，如艺术品般与现代厨房家装风格完美融合，为生活增添一分雅致。

小结

作为从诞生之初就自带出海“基因”的企业，添可凭借强大的技术创新实力积极开拓海外市场。在满足全球用户更多元需求的同时，添可频频亮相CES、AWE等世界顶级科技展会。

在AWE2025的舞台上，TINECO添可持续展现将清洁电器、智能厨电融入家居美学领域的创新成果，表现出对用户需求的深刻洞察与对品质生活的不懈追求。AI能力的加入更是让场景创新走上发展高速路，无论你是追求生活仪式感还是未来科技体验，添可都值得一看。