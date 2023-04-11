TCL X11G评测：一台确立2023年标杆地位的Mini LED电视

在2023年开年之际，我们就聊到过有关Mini LED的话题，TCL早在2016年就开始了Mini LED产品的布局与研发，并在2018年发布了全球首台Mini LED背光电视。而规模商业化则基本在2021年， 全球Mini LED电视全年出货量达到了150万台。此外，车载显示、笔电、智能穿戴等应用领域也是Mini LED背光的重点发展潜力区。

目睹Mini LED近几年的市场体量不断攀升，也使我们不禁产生一些疑问：谁将引领Mini LED背光技术的未来走向？具体到产品上，究竟有没有一个标准，能明确区分“顶级旗舰Mini LED电视”和“普通Mini LED电视”的界限？

目前我们在市面上可见的Mini LED电视品类众多，而缺少明确标准。所幸我们同样能够在市面上看到少量的旗舰产品，它们凭借着超高分区数与峰值亮度这两项核心参数，在可见的未来依然能站稳Mini LED电视的地位。

在今年伊始，除了去年热卖的TCL X11， TCL也带来了升级版TCL 领曜QD-Mini LED智屏X11G(后文简称TCL X11G)。上周我们收到了TCL X11G的85英寸版，接下来让我们通过具体评测来看看它的表现。

外观鉴赏

作为一台可以归类于大尺寸的85英寸电视，TCL X11G的正面观感更显沉浸，金属全面屏的整体屏占比非常高，达到了98%。而在侧边框、底边等细节部分，则采用了TCL高端产品一脉相承的简约大气风格。

TCL X11G的边框为金属材质，采用表面拉丝工艺，并在四角区域一体弯折成型。

TCL X11G拥有75/85/98英寸三种版本，由于体型较大，采用了支撑点更加稳固的两侧支架设计，并带有收线功能(如小图示)。支架通过三颗螺丝连接至机身后盖处，可通过不同的孔位调节安装高度，支架底座同样为坚固的金属材质，拥有大气简约的外观设计。

不过值得一提的是，TCL X11G实际上更推荐壁挂式安装，包装内原配为壁挂接口，底部支架只是提供了额外选择，这也引出了TCL X11G在外观设计方面的又一大特点：纤薄的一体化设计。

TCL X11G的接口设计同样与一体感超强的背板相融合，在面向电视屏幕的左右侧背板区域分别为电源与各类信号接口区域。此外，在电视右下角的侧边框处还提供了单独的USB 3.0接口，人性化的设计方便影音爱好者和普通用户接入本地内容或其他娱乐设备，相对其他仅搭配USB2.0的电视，这台旗舰新品在核心配置方面有不错的升级。

硬件配置

作为号称“2023年电视画质天花板”的新品，TCL X11G的最大亮点自然是QD-Mini LED定义下的超顶级画质硬件。还是那句老话“人无我有，人有我优”，在Mini LED背光逐步普及的今天，TCL X11G 85英寸版本搭载多达5184个背光分区，超过同尺寸前代产品的2倍，同时峰值亮度可达5000nits，二者结合起来能将对比度提升至5000万：1水平。

这些数字大概能代表什么？日常生活中，在自然光、灯光等的照射下，大部分物体表面的亮度都在5000nits以上，阳光下波光粼粼的湖面，汽车等物体光滑表面的反光都在5000nits左右;室内在日光灯下的桌面、光滑地板的反光同样能够达到4500-5000nits水平。

也就是说，大部分电视总是不可避免地需要根据自身能达到的峰值亮度水平，对影像中的亮度信息进行压缩、映射，当压缩幅度过大或是映射关系有Bug时，亮部或暗部的微小差异就会导致画面细节的丢失。这也是为什么我们在过去认为HDR电视有一些相对硬性的标准：例如采用分区背光技术，峰值亮度高于800nits等。

而搭载了5000+背光分区，峰值亮度达5000nits的TCL X11G，之所以能达到可真实还原现实世界亮度关系的XDR水平，这依托于TCL采用的新技术――六晶方芯与广角均光透镜。TCL X11G首次搭载了百微米级高光效Mini LED发光芯片，相比传统Mini LED芯片，这种六晶方芯将发光点由2个提升至6个，并在构型上升级为规整的正方形，整体排布更为紧密，带来27.5%的亮度提升和30.2%的能效提升。

TCL自研的广角均光透镜通过双层拱桥设计，使得每颗Mini LED灯珠的发光角度由130°提升至160°，能够大幅提升背光均匀性与稳定性，结合超高规格分区数、1296颗背光驱动芯片与16bit背光控制能力实现对“光晕”现象的减轻。

除背光分区外，TCL X11G的屏体本身也值得一提。屏幕分辨率为标准的4K，原生刷新率可达144Hz，同时这块A++蝶翼星耀屏还具备多种优质特性：蝶翼状微结构排列的液晶分子能够更精确控制通过液晶层的光线，原生对比度相比普通IPS屏可提升5倍;其表面也配备低反射率膜，有效降低环境光反射对画面的干扰，在本就高亮度、高对比度的屏幕上呈现更清晰通透的画面。

另外，作为QD-Mini LED电视的TCL X11G在色彩方面同样表现超群，显色材料采用全新四元量子晶体，实现157%色域值、58.3%色纯度提升、10万小时有效发光、10%亮度提升。我们在后续的实测环节也会对这块屏幕的色域、色准进行测试。

SoC方面，TCL X11G与同期发布的TCL Q10G Pro一起搭载了全新的领曜芯片M2，它拥有更丰富的图像增强与解码功能，以及支持USB 3.0、144Hz可变刷新率支持等新特性。领曜芯片M2集合了TXR Mini LED画质增强芯片与众多自研画质调校算法，充分激发“双5000”背光硬件的影像潜能。此外，TCL X11G均采用4+128G大容量RAM+ROM组合，运行流畅性与安装多种软件的能力有十足保障。

接下来是接口，正如前文所述，TCL X11G解决了缺少高速率USB接口的一大痛点。除侧边框右下角的侧出式USB 3.0接口外，电视的主要信号接口区域埋入背部右侧，包括2个USB 2.0接口，1个RJ45网线接口，4个HDMI接口，其中HDMI-1与HDMI -2为FRL协议，支持4K 144Hz、4K 120Hz信号输入，HDMI-3与HDMI-4为TMDS协议，支持4K 60Hz信号输入，且HDMI-4支持eARC，其余接口包括天线输入、AV输入、模拟音频输出与数字音频输出接口。

最后是音频方面，TCL X11G采用4.2.2硬件级全景声方案，包括左右声道+左右环绕+左右超重低音+星环声道(内置左右两个天空声道)并搭配4颗独立功放芯片，音响总功率高达80W。同时TCL X11G采用的音响硬件为安桥认证，采用双音圈双驱动结合蜂窝振膜，有效避免音效失真，提供媲美影院的沉浸体验。

常规画质测试

在打开那些我们熟悉的画质测试体验素材前，我们首先使用手持式屏幕亮度计、SpyderX Elite校色仪对TCL X11G的屏幕亮度与色彩水平分别进行了测试。

亮度数值为显示数值X 10倍 测出峰值为4900cd/m²(nits)

亮度测试方面，我们选用了从5%-25%面积的白色窗口，测试其激发后的短时峰值亮度，在25%亮度下测试到峰值为4900cd/m²(nits)，考虑到数据偏差TCL X11G标称5000nits的亮度值是没问题的，具体测试结果列表如下。

测试结果根据不等的显示面积与亮度，分别能够持续数秒至数十秒不等的时间，随后电视会自动对亮度进行降低，以平衡发热、能耗与元件寿命。不过仍然可以看出，TCL X11G在25%面积下的峰值亮度，接近5000nits的高水平，表现十分优异。

随后是色彩与色准方面的测试，我们将电视显示模式调为标准，关闭大部分画质相关的自动调节功能，并手动将亮度调至最高，使用SpyderX Elite校色仪通过原版软件与DisplayCal两种方法进行色域与色准测试，结果如下所示。

SpyderX Elite原版软件测得TCL X11G的色域覆盖率为100%sRGB、92%AdobeRGB、97%P3，表现优秀。官方P3数值接近98%，由于SpyderX Elite没有小数点后的数值，考虑到仪器测试误差，这个结果也比较符合。

DisplayCal软件的测试流程更丰富，在色准测试中TCL X11G表现也十分优秀，平均Delta E为0.29，最大Delta E也仅为1.15，堪称专业生产力水平。

这也再次凸显了TCL X11G的旗舰特点：影响画质的核心因素没有最好，只有更好;高色准等功能属性你可以用不上，但我不能没有。

了解完一系列测试数据，为了实际体验TCL X11G的画质表现，我们也通过最高难度的户外实景挑战以及一系列样片样张来展现，屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一，仅供参考。

户外实景对比

对于电视来说，最大的挑战就是能否还原真实的景色，或将其表达得更加赏心悦目。为了模拟这台电视在户外使用时的表现，我们将TCL X11G搬到开放式的阳台，背景为拥有公园过渡的繁华城市中心，通过一台高端4K摄影机实时采集4K画面输出至电视，测试实景表现。但我们发现近期深圳的阴雨天气有较大影响，天空显得整体泛白而缺乏层次，但我们还是尝试拍摄了一些样张与视频。

不得不说，TCL X11G与4K摄影机是一对不错的搭档，它能够细致入微地将录制细节实时呈现，同时对于明暗处展现充分，观感和谐。

我们还调整电视与摄像机的位置，经过多次尝试实现了画面与实景的拼接，带来一种比较独特的虚实结合体验。

接近傍晚时分，相机的白平衡设置与TCL X11G本身开启的画质增强功能，为画面中远处的楼宇和天空打上了一层“晚霞滤镜”。

入夜后，由于摄像机直出画面开始出现不少噪点，我们换用相机拍摄远处市中心的高楼灯火，再将图片通过TCL X11G进行展现，并拍摄了实景对比图。

由于相机动态范围与景深的限制，左侧的实景反而略显暗淡模糊，但从右侧的电视画面依然可以看出，TCL X11G超高分区数与峰值亮度提升了整体的对比度表现，使其能够更准确地还原夜空的纯净观感，以及灯光、霓虹灯与周边环境的强烈亮度反差。

再来看看样片与样张来展现，屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一，仅供参考。

首先是经典的色彩金字塔，实际观察可见这块屏幕的色度区分能力良好，图片中不同区域色块分划十分明显，整体色彩表现优异。

水果图中同样色彩饱满贴近现实。由于超高背光规格与广色域带来的加持，这块屏幕对于鲜艳色彩的还原性与同色对比度都十分出色，表面纹路、光泽等细节被充分保留。

在亮场测试图中，TCL X11G甚至需要拍摄设备略微降低曝光，才能使样张更贴近肉眼观感，天空、山峰等亮部细节丰富，画面质感表现突出。

而在暗场方面，在5000+背光分区与5000nits峰值亮度的加持下，TCL X11G近乎实现了细节堪比亮场的惊艳效果，无论是《少年PI》中交相辉映的星空与海面，还是HDR演示片中的马房屋顶等阴影处，TCL X11G提供的超高动态范围能够将画面中的环境细节清晰展现，过渡也做得不错。

在拥有高光比乃至眩光的样张中，TCL X11G的画面依然能维持十分和谐的观感，亮部与暗部反差明显、细节丰富。

此外，还有一些明暗适中，强调自然色彩与画面细节的画质样张我们一并展现。

从画质的角度看，TCL X11G无疑在2023年为Mini LED电视塑造了硬件与体验的标杆，超高规格的分区数与峰值亮度成为它旗舰定位的基础，像这样一台电视在常规的室内环境中无疑对此前的各类液晶与OLED电视形成降维打击。

综合来看，TCL X11G超群背光规格带来的亮度、对比度表现，使其在与户外实景的对比中也能带来不错的效果，相比峰值亮度天生劣势的OLED无疑更显出色。

不过也可以看到，多云天气事实上为环境带来了更大面积的白色区域，这种情况下即使是具备“双5000”规格的Mini LED电视也未必能hold住。正如我们先前进行的不同显示区域亮度测试，理论的峰值亮度总是出现在较小的显示区域，并限制在数秒至十几秒不等的时长以内，以平衡Mini LED背光芯片的发热、能耗与使用寿命。

因此，TCL X11G最适合的摆放位置依旧在室内，只不过这次用户终于可以摆脱家庭场景内常见的环境光干扰，即使客厅门户洞开、通透明亮，也能舒适享受顶级画质体验。

灵控桌面体验

伴随着两款新品X11G与Q10G Pro的发布，TCL也带来了全新的UI界面：灵控桌面。众所周知，在过去数年乃至十年间，传统智能电视的OTT系统主要采用内容分区+瀑布流的展现形式，它的好处在于操作逻辑比较清晰，用户可以根据线上内容的类型-题材-更多细分专题进行浏览与选择，但也带来操作步骤繁琐、个性化程度较低的问题。

TCL X11G没有开机广告且开机速度快，带来非常不错的用户体验。而TCL全新推出的灵控桌面， 在交互方面使电视桌面向手机桌面看齐，通过个性化的场景页设计与卡片布局，实现类比手机桌面APP布置的定制化体验。

进入TCL X11G的灵控桌面主界面，我们首先看到的是“探索”场景页，最直观可见的置顶内容，是用户账号管理、信源、全局搜索、设置、历史记录这些常用功能的卡片。可以看到灵控桌面依然有横向内容分区，但主要以场景作为区分，初始配备“探索”、“观影”两个场景页，我们可以手动加入预设的“长辈”、“少儿”场景页，适应大部分用户的家庭所需。

接下来，我们还可以根据自己的使用习惯对功能卡片进行排序，以及添加新安装的应用到首页中。将选择框移入想要调整位置的卡片上，点按遥控器菜单键即可进入排序/删除选项，选择排序后可通过方向键移动至想要的位置。

添加应用方面我们以新安装的云视听小电视为例，进入我的应用卡片中，框选应用并点按菜单键，弹出添加到桌面/卸载选项，此时就能将应用添加至灵控桌面相应场景的主页下方，如果想要让这个常用应用位于更易触及的位置，通过上文的排序方法即可完成。

上面提到的两个操作，熟悉手机原生安卓系统双层桌面的用户应该能很快习惯，它主要提供了不同场景页对应不同应用的自定义能力，整体逻辑是场景页-应用-内容的三层结构，但如果我们想要更快速地从场景页直达某一类内容，也可以使用专题订阅功能。

以观影场景页为例，灵控桌面在这一场景已经预设了不少内容板块，但如果用户想要添加更细分的专题，就可以进入专题集合，选择灵控桌面提供的专题，如“2022热播剧”，进入后可选择立即订阅，弹出三种不同的卡片尺寸，选择一种即可将这一入口添加至观影场景页。

最后，如果我们的目的并不是那么明确，只是想随便看看，灵控桌面还是提供了相应内容的频道分区，以及传统的垂直瀑布流内容可供挑选。

整体而言，TCL新推出的灵控桌面是一种更创新的智能电视UI界面，相比传统横向分区与瀑布流更注重场景化与个性化的深度，适合那些知道自己“想要看什么”的用户。在使用之初，它会需要用户花费一些精力去规划多个场景页，为场景添加和布局不同的APP、订阅内容，但从长期的角度来看，它能使用户像熟悉自己的手机应用一样熟悉电视内容，想看什么无需翻找，一触即达。

同时，经过简化的UI与内容呈现方式进一步提升了电视系统整体的流畅度，结合TCL X11G采用的高性能SoC硬件，以及开机无广告的特点，实现了轻量化、低负担的电视使用体验。

体验视频

最后我们将前文提到的户外实景、画质体验、灵控桌面体验集中在视频里，由于拍摄设备、转码播放以及播放设备的动态范围所限，这台85英寸TCL X11G的完整实力与真实体验很难得到完全的展现。但从笔者自身的感受出发可以这么说，当我们亲身站在这台旗舰电视面前时，它的表现的确远超预期。

评测总结

在2022年，我们就发现智能电视的显示性能与核心配置正以惊人的速度成倍增长，且更新换代的同时在价格上维持相近的水平，Mini LED背光技术为液晶电视提供了一种“新卷法”，已经成为行业与消费者共识，而TCL作为国内少有的全链路智能电视品牌，可以说在其中扮演了引领者的角色。

这款2023年电视画质旗舰TCL X11G就将“新卷法”做了全方位展现。全新设计的纤薄一体化机身;翻倍的“双5000”背光规格;搭载量子点Pro 2023广色域技术的原生4K 144Hz; A++蝶翼星曜屏;新升级的领曜芯片M2与灵控桌面;总功率80W的安桥4.2.2音响等突出特性，使我们对旗舰级液晶电视的认知得到前所未有的扩展。同时它与前代X11相近的价格仍然吸引力十足：75/85/98英寸三种尺寸版本的上市价分别为19999/27999/44999元，在全球旗舰级液晶电视产品中实属清流。

笔者认为这是旗舰级的TCL X11G能为高净值消费者提供的价值，但这款新品的另一部分价值在于它对TCL其它电视产品线的影响。试想只要其中的一部分技术延续到常规消费级价位，诞生一些类似Q10G Pro的新品， 想必能为更多家庭带来更换电视的理由。