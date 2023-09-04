分子筛低温烘干 石头科技新品洗烘一体机H1 Neo即将上市

【天极网家电频道】9月4日，石头科技在官方微博发布信息，宣布推出新品洗烘一体机H1 Neo，搭载分子筛低温烘干黑科技，9月5日正式上市。

石头洗烘一体机H1 Neo采用分子筛烘干技术。分子筛是一种微孔均匀的材料，其孔径相当于一般分子的孔径，具有良好的吸附能力。分子筛一般以除湿转轮的形态，应用于高精尖的实验室、电池厂、半导体芯片厂中，是专业除湿的解决方案。

石头科技今年2月发布了首款分子筛洗烘一体机H1，将分子筛的吸附能力结合除湿转轮作用于衣物的烘干。在石头H1中，分子筛单体排成瓦楞状并层层叠加共同形成蜂窝状流道的转盘，能够将吸附面积进一步强化至约28.8万平方米，相当于45个足球场。

目前市场上的洗烘一体机采用的烘干技术，主要有冷凝式、热泵式。分子筛是石头科技首先引入洗烘一体机中。分子筛技术的优点是烘干温度在55℃左右，接近热泵式，远低于冷凝式的70℃。低温烘干不会造成衣物褪色、变脆、涂层脱落等问题，而且烘好的衣物就像太阳晒过一样，暖和、蓬松。在烘干速度上，石头分子筛洗烘一体机可实现快速洗烘，烘干效果均匀，不会出现普通冷凝式内湿外干的情况。

热泵烘干同样也具有低温烘干的优点，温度一般在55度以下，能保护衣物，而且节能。不过热泵式洗烘一体机普遍上万元，难以普及。石头科技还没有公布新品H1 Neo的价格，不过石头H1的价格是5999元，这把低温烘干护衣的价格大幅降低了，更多人可以体验到这种优点。新品H1 Neo应该也是中高端价位段，但布局的价格线可能会比H1低点。

从行业上看，石头分子筛洗烘一体机打破了行业现状，开创了洗烘一体机的第三种烘干技术新选择。这一次即将发布新品H1 Neo还没有公布更详细的信息，还得等明天。总的来说，石头分子筛洗烘一体机有助于让更多用户体验低温烘干的优势，值得期待。