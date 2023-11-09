´´ÐÂ¡¤ÂÌÉ«¡¤¹²Ó® ²©Î÷¼ÒµçÔÚµÚÁù½ì½ø²©»áÏÖ³¡¸´¿ÌÃÀºÃ¼Ò¾ÓÉú»î
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿11ÔÂ5ÈÕ-10ÈÕ£¬µÚÁù½ìÖÐ¹ú¹ú¼Ê½ø¿Ú²©ÀÀ»á(ÒÔÏÂ¼ò³Æ¡°½ø²©»á¡±)ÕýÔÚÈç»ðÈçÝ±µØ½øÐÐÖÐ¡£×÷ÎªÈ«Çò¼ÒµçÐÐÒµÁìµ¼ÕßÖ®Ò»£¬²©Î÷¼ÒµçÔÙ´ÎÉî¶È²ÎÓë½ñÄêµÄ½ø²©»á£¬Ð¯ÆìÏÂÆ·ÅÆ²©ÊÀ¼ÒµçÖî¶à¡°ÑÇÖÞÊ×Õ¹¡±µÄÐÂÆ·ºÍÈ«Æ·Àà²úÆ·£¬È«ÃæÕ¹Ê¾ÁËÆäÔÚ´´ÐÂÓë¿É³ÖÐø·¢Õ¹·½ÃæµÄ×îÐÂ³É¹û¡£´ËÍâ£¬Õ¹»áÏÖ³¡»¹¾ÙÐÐÁËºÏ×÷»ï°éÇ©Ô¼ÒÇÊ½¡¢×¨³¡ÍÆ½é»á¡¢ÏÖ³¡³øÒÕÐãµÈ·á¸»µÄ»î¶¯¡£Á¬ÐøÁùÄê²ÎÕ¹½ø²©»á£¬²©Î÷¼ÒµçÖÂÁ¦ÓÚ½øÒ»²½·¢»Ó½ø²©»áµÄÒç³öÐ§Ó¦£¬Ð¯ÊÖ¿Í»§ºÍºÏ×÷»ï°éÊµÏÖ¹²Ó®£¬²¢ÎªÏû·ÑÕßÃè»æ³äÂú´´ÐÂÌåÑéºÍÏÖ´úÉóÃÀµÄÐÒ¸£¼Ò¾ÓÉú»î¡£
µÚÁù½ì½ø²©»áÆÚ¼ä²©Î÷¼ÒµçÆìÏÂ²©ÊÀ¼ÒµçÕ¹Ì¨ÏÖ³¡
½ô×¥½ø²©»úÓö Ð¯ÊÖ¿Í»§ºÍºÏ×÷»ï°éÊµÏÖ¹²Ó®
11ÔÂ7ÈÕÏÂÎç£¬¹ÄÂ¥ÇøÓë²©Î÷¼ÒµçºÏ×÷£¬¾ÙÐÐÁË¹ÄÂ¥Çø½ø²©»á×¨³¡ÍÆ½é»á£¬²¢Æô¶¯¡°ECO¹ÄÂ¥¡¤¿É³ÖÐøÏû·ÑÈ«Çò»ï°é¼Æ»®¡±¡£½ËÕÊ¡Î¯³£Î¯¡¢ÄÏ¾©ÊÐÎ¯Êé¼Çº«Á¢Ã÷³öÏ¯ÍÆ½é»á£¬²¢²Î¹ÛÆóÒµ·¢²¼µÄÒ»ÏµÁÐ³ö×ÔÄÏ¾©µÄ´´ÐÂ²úÆ·£¬Óë²©Î÷¼ÒÓÃµçÆ÷¼¯ÍÅ´óÖÐ»ªÇø×Ü²ÃËÎÁÝ±ùÉîÈë½»Á÷¡£ÄÏ¾©ÊÐÎ¯³£Î¯¡¢¸±ÊÐ³¤µËÖÇÒã²Î¼Ó»î¶¯¡£
ÄÏ¾©ÊÐµ³Õþ´ú±íÍÅ¶ÓÝ°ÁÙ²Î¹ÛµÚÁù½ì½ø²©»á²©Î÷¼ÒµçÕ¹Ì¨
²©Î÷¼ÒÓÃµçÆ÷¼¯ÍÅ´óÖÐ»ªÇø×Ü²ÃËÎÁÝ±ùÔÚ»î¶¯ÖÐ±íÊ¾£º¡°²©Î÷¼Òµç¼á¶¨µØ½«´óÖÐ»ªÇø×Ü²¿Âä»§ÄÏ¾©ÊÐ¹ÄÂ¥Çø£¬²¢ÓÉ´Ë¿ªÆôÁË½üÈýÊ®Äê³ÖÐøÉî¸ûÖÐ¹úÊÐ³¡µÄÂÃ³Ì¡£Î´À´£¬²©Î÷¼ÒµçÈÔ½«¼ÌÐø¼á³Ö¡®ÒÔÏû·ÑÕßÎªµ¼Ïò¡¯µÄÀíÄî¼ÓËÙ´´ÐÂ²½·¥£¬»ý¼«²ÎÓë¹ÄÂ¥ÇøÄÏ¾©·þÎñÒµÀ©´ó¿ª·ÅÏÈÐÐÊ¾·¶ÇøµÄ½¨Éè£¬²»¶Ï·¢»ÓÆóÒµµÄÒýÁìÊ¾·¶×÷ÓÃ£¬ÖúÁ¦¸ßÖÊÁ¿ºÍ¿É³ÖÐø·¢Õ¹£¬¸³ÄÜ±¾µØµÄ·þÎñË®Æ½ÂõÉÏÐÂµÄ¸ß¶È¡£¡±
²©Î÷¼ÒÓÃµçÆ÷¼¯ÍÅ´óÖÐ»ªÇø×Ü²ÃËÎÁÝ±ù³öÏ¯¸Ã×¨³¡ÍÆ½é»î¶¯²¢ÖÂ´Ç
Í¬ÆÚ£¬²©Î÷¼Òµç»¹Óë²¿·Ö¿Í»§ÔÚ½ø²©»áÏÖ³¡½øÐÐÁËÉÌÎñ½ÓÇ¢£¬½ô×¥½ø²©»úÓö´Ù½ø¡°Õ¹Æ·±äÉÌÆ·¡±£¬Îª±¾´Î½ø²©Ö®ÂÃÔÙÌíË¶¹û¡£ÆäÖÐ£¬²©Î÷¼ÒµçÐ¯ÊÖ³¤´ºÅ·ÑÇ¼¯ÍÅÔÚÕ¹Ì¨ÏÖ³¡¾ÙÐÐÁËºÏ×÷Ç©Ô¼ÒÇÊ½£¬½øÒ»²½ÕÃÏÔÁË²©Î÷¼ÒµçÖÂÁ¦ÓÚÐ¯ÊÖ¿Í»§ºÍºÏ×÷»ï°éÊµÏÖ¹²Ó®¡£²©Î÷¼ÒÓÃµçÆ÷¼¯ÍÅ´óÖÐ»ªÇø¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¼æÊ×Ï¯ÏúÊÛºÍÓªÏú¹Ùºú²©å«±íÊ¾£º¡°³¤´ºÅ·ÑÇ¼¯ÍÅÊÇ²©Î÷¼Òµç×îÖØÒªµÄ¿Í»§»ï°éÖ®Ò»£¬Ë«·½¶àÄêÀ´Ê¼ÖÕ±£³Ö×Å³¤ÆÚµÄºÏ×÷¹ØÏµ¡£´Ë´ÎÎÒÃÇºÜÈÙÐÒÄÜ¹»ÔÚµÚÁù½ì½ø²©»áµÄÏÖ³¡ÓÀ´¶ÔÃ÷ÄêµÄÒâÏò²É¹º´ï³ÉÖ®Ô¼£¬Í¨¹ý½ø²©»áµÄÎèÌ¨½øÒ»²½Éî»¯ÎÒÃÇµÄºÏ×÷¹ØÏµ¡£²©Î÷¼ÒµçÆÚ´ýÐ¯ÊÖ¸ü¶àµÄ±¾ÍÁ¿Í»§ºÍºÏ×÷»ï°é£¬·¢»Ó¸÷·½µÄ×ÊÔ´ÓÅÊÆ£¬ÊµÏÖË«Ó®ºÍ³ÖÐøµÄ³É¹¦¡£¡±
µÚÁù½ì½ø²©»á²©Î÷¼ÒµçÓë³¤´ºÅ·ÑÇ¼¯ÍÅºÏ×÷Ç©Ô¼ÒÇÊ½
±¬¿î²úÆ·²ã³ö²»Çî ´´ÐÂ¿Æ¼¼Ç¿ÊÆÎü¾¦
±¾½ì½ø²©»áÉÏ£¬²©Î÷¼ÒµçÆìÏÂÆ·ÅÆ²©ÊÀ¼ÒµçµÄÕ¹Ì¨Æø·ÕÈçÍù½ìÒ»Ñù¾«²Ê·×³Ê£¬Õ¹Ì¨°´ÕÕ²»Í¬µÄ²úÆ·Æ·Àà»®·ÖÁË²»Í¬µÄÕ¹Ê¾ÇøÓò£¬²¢Î§ÈÆ¡°´´ÐÂ¿Æ¼¼¡±ºÍ¡°¿É³ÖÐøÏû·Ñ¡±ÓÅÊÆÕ¹ÏÖ²úÆ·µÄ³öÉ«ÐÔÄÜ£¬ÄÒÀ¨ÁË±ùÏä¡¢Ï´ÒÂ»ú¡¢¸ÉÒÂ»ú¡¢Ï´Íë»ú¡¢³øµç¡¢Éú»îµçÆ÷¡¢¾»Ë®²úÆ·;Í¬Ê±»¹ÖØµãÕ¹Ê¾ÁË²©ÊÀ¼Òµç×÷Îª¡°Ç¶ÈëÊ½×¨¼Ò¡±µÄÇ¿´óÊµÁ¦£¬Ò»ÏµÁÐÇ¶ÈëÊ½²úÆ·ÍêÃÀÈÚÈë¼Ò¾ÓÉú»î¸÷¸ö³¡¾°£¬´òÔì¸üÃÀ¹ÛºÍÐ³µÄ¼Ò¾Ó¿Õ¼ä¡£
³¤¾ÃÒÔÀ´£¬²©Î÷¼ÒµçÊ¼ÖÕ¼á³Ö¡°ÒÔÏû·ÑÕßÎªµ¼Ïò¡±¼ÓËÙ´´ÐÂ²½·¥£¬²»¶ÏÒÔµÂ¹ú¾«ÖÆ¹¤ÒÕÖý¾ÍÆ·ÖÊ¼Òµç¡£ÔÚ½ø²©»áÊ×ÈÕ£¬×÷Îª¡°ÑÇÖÞÊ×Õ¹¡±ÁÁÏàµÄ²©ÊÀ¼ÒµçÈ«ÐÂaccentline´óÊ¦ÏµÁÐ¼°È«ÐÂ×Ô¶¯¿ªÃÅÇ¶ÈëÊ½±ùÏä³ÉÎªÏÖ³¡¡°¶¥Á÷¡±£¬Æä´´ÐÂ¿Æ¼¼ÁÁµã¼°¶ÀÌØµÄ²úÆ·Éè¼ÆÃÀÑ§£¬Ìá¹©ÁË³ø·¿¼Òµç¸üÆ·ÖÊ»¯µÄ·¢Õ¹ÐÂ·çÏò¡£
ÊÂÊµÉÏ£¬×Ô2022ÄêÖÁ½ñ£¬²©Î÷¼ÒµçÍ¨¹ý¼¼Êõ´´ÐÂ³ÖÐøÏòÖÐ¹ú¼ÒµçÊÐ³¡ÍÆ³öÈ«ÇòÏÈ½øµÄ¼¼ÊõºÍ²úÆ·¡£¸ù¾ÝÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬²©Î÷¼Òµç³¬¹ý50%µÄÓªÊÕÀ´×ÔÓÚ¹ýÈ¥ÈýÄêÄÚÍÆ³öµÄÐÂÆ·£¬ÕâÒ»Êý¾ÝÒ²³ä·ÖÌåÏÖÁË²©Î÷¼Òµç¡°ÒÔÏû·ÑÕßÎªµ¼Ïò¡±µÄ´´ÐÂÀíÄîÈ¡µÃµÄ³É¼¨¡£
²©ÊÀ¼Òµç´´ÐÂ²úÆ·
ÒÔ´´ÐÂ¸³ÄÜ¿É³ÖÐø·¢Õ¹ ÒýÁìÂÌÉ«·¢Õ¹ÐÂ·¶Ê½
³ýÁË³ÖÐø·¢»Ó´´ÐÂÓÅÊÆ£¬²©Î÷¼Òµç»¹ÖÂÁ¦ÓÚÒÔ´´ÐÂ¸³ÄÜ¿É³ÖÐø·¢Õ¹£¬ÒýÁì¸ü¼ÓÂÌÉ«ºÍ¿É³ÖÐøµÄÉú²úºÍÉú»î·½Ê½¡£×÷Îª¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄ»ý¼«¼ùÐÐÕß£¬²©Î÷¼Òµç²»¶ÏÎªÏû·ÑÕß´òÔì½ÚË®½Úµç¡¢»·¾³ÓÑºÃµÄÂÌÉ«ÖÇÄÜ¼Òµç²úÆ·£¬¸³ÄÜÏû·ÑÕßÒÔµãµÎÐÐ¶¯ÖúÁ¦¿É³ÖÐø·¢Õ¹¡£
ÔÚÀúÄê½ø²©»áÏÖ³¡£¬ÂÌÉ«Ö÷ÌâÊ¼ÖÕ¹á´©Õ¹Ì¨Éè¼Æ¡£½ñÄê£¬´íÂäÓÐÖÂµÄÏÔÊ¾ÆÁ×éÖ±¹Û³ÊÏÖÁË²úÆ·µÄ¿É³ÖÐøÓÅÊÆ£¬ÈÃÏû·ÑÕß¸üÇÐÊµ¸ÐÖªµ½ÂÌÉ«¿ÉÐøµÄÆ·ÖÊÉú»î·½Ê½¡£ÔÚÆ·ÅÆÖØµã´òÔìµÄ¡°¿É³ÖÐøÏû·Ñ¡±Õ¹Çø£¬À´±ö¶ÔÏÖ³¡Õ¹Ê¾µÄ°üÀ¨²©ÊÀÏ´Íë»ú¡¢Ï´ÒÂ»ú¡¢ÈÈ±ÃÊ½¸ÉÒÂ»úÔÚÄÚµÄ¶à¿î»·¾³ÓÑºÃÐÍ²úÆ·ÐËÈ¤Å¨ºñ¡£¾ÙÀý¶øÑÔ£¬ÔÚË®×ÊÔ´ÀûÓÃ·½Ãæ£¬²©ÊÀ¼ÒµçÔÚÏ´Íë»ú¡¢Ï´ÒÂ»ú¡¢¾»Ë®²úÆ·µÈ²úÆ·Éè¼ÆÉÏ¾ùÓÅ»¯ÁËÆä½ÚË®ÐÔÄÜ£¬ÔÚÍÆ¶¯¸ßÐ§ÓÃË®µÄÍ¬Ê±ÊµÏÖµÍ·ÏË®ÅÅ·Å;¶øÔÚÄÜºÄ·½Ãæ£¬²©ÊÀ¼ÒµçµÄ¸ÉÒÂ»ú¼°ÑÌ»úµÈ²úÆ·ÒàÆ¾½èÂÌÉ«¿Æ¼¼ÊµÏÖÓÐÐ§½ÚÄÜ¡£
²©ÊÀ¼ÒµçÕ¹Ì¨¿É³ÖÐøÏû·ÑÕ¹ÇøÍ¼Æ¬
µÚÁù½ì½ø²©»á»ã¾ÛÁËÈ«Çò×îÐÂµÄÏû·Ñ³¡¾°ºÍ´´ÐÂÇ÷ÊÆ£¬²©Î÷¼ÒµçÒÔÆä×¿Ô½µÄ´´ÐÂÁ¦¡¢¿É³ÖÐø·¢Õ¹ÀíÄîºÍ·á¸»µÄ»î¶¯ÉÁÒ«µÚÁù½ì½ø²©»á¡£·ÅÑÛÎ´À´£¬²©Î÷¼Òµç½«¼ÌÐø¼á³Ö´´ÐÂºÍ¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄÀíÄî£¬ÔÚÎªÏû·ÑÕß¹´ÀÕÃÀºÃÉú»îµÄÍ¬Ê±£¬Ò²Ð¯ÊÖ¿Í»§ºÍºÏ×÷»ï°éÊµÏÖ¹²Ó®£¬³ÖÐøÒýÁìÐÐÒµÂõÏò¸ü¼Ó´´ÐÂºÍÂÌÉ«µÄÎ´À´¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â