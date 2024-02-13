峰值亮度跃升3000+ 三星、LG领衔OLED技术革命

【天极网家电频道】作为高端电视的必选项之一，OLED电视在很多专业玩家眼里其实并没有那么的“尽善尽美”，特别是其亮度和寿命问题受到诸多非议，并且在过去的几年里OLED显示技术的升级也十分缓慢。

不过时间来到2024年，OLED显示技术已经不能同日而语，以三星和LG为首的两个流派的OLED显示技术迭代速度令人咋舌。2023年LG的 MLA OLED显示技术与，以及三星的QD-OLED，在2024年开年就纷纷宣布了最新成果：三星第三代QD-OLED面板、LG的MLA+和META 2.0技术，二者在显示亮度上都做出了很大的突破，理论峰值亮度都可以达到3000+。

三星和LG是如何实现这种峰值亮度的巨大提升的呢？这无疑引发了我们极大的好奇和期待。他们是如何突破技术瓶颈，实现这一显著进步的？这背后的技术秘密和研发过程，无疑值得我们深入研究和探讨。

首先来聊聊三星第三代QD-OLED显示技术是如何达到3000nits峰值亮度的。根据三星官方信息以及在CES2024上的展品来看，高亮度的新特性的底层技术有二：

其一，针对QD-OLED的两字增强器，这是一个“显示时序驱动技术”，主要作用于第三代QD-OLED面板中的自发光像素点，数以百万级的像素点在“显示时序驱动技术”的驱动下，可以更好的发挥QD-OLED面板的色彩以及亮度性能。与此同时，新技术所驱动的并非传统OLED的单白色光，而是QD-OLED的RGB三色光，所以这是一个全色彩亮度提升的过程，综合亮度便会更高。

不仅如此，三星量子增强器的驱动算法，可以预测面板温度进行补偿，使得三星OLED电视的寿命要远比传统OLED的更久远，不用去担心OLED所谓的“烧屏”现象。

其二是PICO喷墨技术，这是一种面板制程工艺部分的技术提升，有一些类似于TCL华星前日所发布的“OLED喷墨工艺”，OLED喷墨工艺讲究将OLED材料更均匀的“铺在”面板上，而PICO喷墨技术则是致力于更加均匀的搞定QD材料，“均匀”二字就意味着更高的像素密度，发光效率、色彩表现，这对显示画质、亮度多方面都有很大的综合素质提升。

不过目前PICO喷墨技术主要应用在显示面板上，未来或将主要赋能8K电视。根据三星方面数据显示，在PICO喷墨技术的加持下，像素密度从去年的110ppi增加到今年的140ppi，从而可以在32英寸的面板上实现4K分辨率。

再来聊聊LG的“MLA OLED”，其核心技术仍旧是META，以及微透镜阵列技术(MLA)。从本质上看，MLA OLED显示技术并没有改变对OLED有机物的使用，而是通过比较物理的手段去增加亮度。众所周知，光线在传播的过程中会因为空间内的各种看不见的物质，产生非常多的折射，在这个过程中亮度逐渐衰减。而MLA微透镜阵列技术，就是要降低各种衰减因素，从而做到亮度的提升。

根据LG官方信息显示，一块搭载全新MLA技术的77英寸OLED面板，上面微刻了424亿个人眼看不到的微米级凸透镜图案，OLED的自发光线在经过了如此数量的透镜后，释放效果提升弥补/增强光线损失，OLED电视的亮度便会得到很大的提升。

值得一提的是，这种物理提亮技术并不仅限于OLED面板的应用。MLA(微透镜阵列)技术几乎可以应用于所有类型的显示面板，包括LCD、液晶、MiniLED，甚至是更为先进的Micro LED。这主要是因为微透镜本质上是一种面板亮度增强技术，其普适性使得它可以根据不同面板的特性进行灵活应用。

不过那就目前来看，MLA显示技术最适合一定是OLED面板，因为数以亿计的微透镜图案需要极高的精度和复杂的工艺，而OLED面板的特性使其能够更好地与这种技术相结合，实现最佳的亮度提升效果。在笔者看来2024年的显示行业有很多看点，OLED与MiniLED在高端电视领域的竞争值得我们拭目以待。