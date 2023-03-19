价格下探，性能不减 当贝X3 Air带领高端家用激光投影进入4000元时代

【天极网家电频道】据奥维云网监测数据显示，2022年1-8月，家用激光投影销量达到11.1万台，销额突破6.7亿，销量额同比均有超过200%的增长，被誉为“下一代显示技术主流”的激光投影正进一步瓜分家用显示市场。

同时，随着供应链国产化、产品结构的调整以及利润出让，激光投影品类的市场均价迎来了一定程度的下降，这不仅刺激了消费者的购买欲望，也推动了其在家用场景的进一步渗透。其中，中长焦激光投影2022年出货量达到18.6万台，同比增长181%。价格方面也相当亲民，品类价格从 2019 年的 1.76 万元降至 0.65 万元，下降幅度达一半以上。

而细分到中长焦激光投影赛道的品牌份额，当贝依托X3系列的强势发挥，拥有中长焦激光投影市场近60%的销量份额。近日，当贝投影再度扩充X3系列产品阵营，发布激光投影新品当贝X3 Air。除了延续当贝X3系列采用ALPD激光光源、搭载MT9669大师级芯片、亮度突破3000ANSI流明等优质基因以外，当贝X3 Air做到了将高端家用激光投影价格进一步下探，目前首发价4999元，这标志着高端家用激光投影正式进入4000元时代，更多家庭将能享受到影院级别的视听体验。

了解当贝X3系列的应该知道，ALPD激光光源一般高端影院才采用，这种技术通过激光激发荧光显色，能够带来更高亮度、更好色彩表现、更低的能耗和更长寿命。当贝X3 Air同样采用ALPD激光光源，所带来的视觉体验出彩，不同光照环境下的清晰度、对比度、色彩相比常规LED光源投影均有提升。而在亮度表现方面，随着投影行业“CVIA流明亮度标准”的正式启用，当贝成为首家采用该行业标准的投影品牌，当贝X3 Air则凭借2100CVIA流明（即3050ANSI流明）的高亮度表现，使亮度属性在4千档价位处于领先位置，即使是在日光较充足的白天，也能得到画面清晰色彩通透的观影体验。

在护眼性能上，除了ALPD激光光源相比于三色激光没有散斑的天生护眼优势，当贝X3 Air还拥有环境光自适应功能，可以根据使用环境自动调整画面亮度，让用户观影更舒适，智能息屏功能也能避免家里有孩子因遮挡光线刺激眼睛的情况。加以德国莱茵硬件级低蓝光等多重护眼认证，当贝X3 Air的护眼性能相当有保证。

在性能配置方面，当贝X3 Air采用联发科高性能SoC MT9669，配备4核A73 CPU与G52GPU，支持多种HDR标准与格式解码，并支持MEMC运动补偿，与我们常见的电视中高端SoC有众多相似之处，实力值得信赖。运存+内存组合拥有3GB+64GB的大容量，达到同价位产品领先水平，带来流畅系统体验的同时，以充足的容量支持当贝OS与当贝+APP独特的远程4K缓存功能。

除了出众的3050ANSI流明以及4K画质，当贝X3 Air还内置了自研的AI臻彩引擎Pro算法，针对画面进行实时智能重塑，覆盖REC.709色域110%，展现出更丰富的颜色，搭配HDR10+HLG带来更细腻的画面。

在操作系统方面，当贝X3 Air采用了拥有“大屏操作系统中的iOS”美誉的当贝OS3.0系统。它革新式地采用了横向大瀑布流式布局，可自由调整以及删减板块，区别于传统矩阵式排列，当贝OS3.0系统显得更加清爽有条理，呈现极简美感。

在内容方面，当贝OS3.0系统整合了爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷等多家视频平台的全量资源，内容种类繁多，满足用户随心选看的需求。同时开机无广告、投屏无广告，支持桌面DIY、倍速播放，拥有遥控器找回、魔法同屏等特色功能，也让当贝X3 Air的使用场景更加多元，操作更加顺畅。

更多激光投影产品的出现，将会进一步引起人们对激光投影的关注度，带来销量额的快速提升。当贝X3 Air瞄准高端家用激光投影市场的潜力，4999元的首发价将高端激光投影带进4000元时代，也让更多家庭能够用上激光投影，享受影院级别的视听体验。当贝X3 Air将于本月20号上午10点正式开售，感兴趣的朋友不妨关注一下。