新国标下还有“电费刺客”吗？杂谈空调APF全年能源消耗效率

【天极网家电频道】从2020年起，新一代的空调能效标准(GB 21455-2019)正式开始实施，它对我们最大的影响来自能效标识的三级变五级，以及向我们详细介绍了代替定频空调时代EER的能效指标：APF全年能源消耗效率。

简单来说，APF就是全年(包括制冷季节与制热季节)的制冷制热量÷总能耗，通过一套标准测试流程得出，其中包括了8类分别针对高低温的制冷制热试验工况，以及在全国平均水平下的制冷制热运行时间规定等要素，可参考摘自标准中的表格如下。

标准在给出更详细的测试方法、标准工况与各类计算公式的同时，也给出了可供我们普通消费者参考的能效等级指标，也就是新的一级至五级能效AFP规定值如下：

从表中可以看出，能效等级不仅根据APF值划分，也与空调额定制冷量有关。对更大额定制冷量的空调而言，更高能效等级对APF值的要求有所降低。

额定制冷量这个参数是我们在选购空调时会从商品详情页了解到的，但也与我们常说的空调“匹数”有所差异。1匹空调指的是输入功率约为1hp也就是735W左右的空调，依此类推，一台制冷输入功率为1300W的空调可以算作2匹空调，而客厅常用的3匹柜机空调则往往具有2000W左右的输入功率，以及7000W以上的额定制冷量。

综合来看，APF值能够在更宽泛的工况类型下评估空调的能效水平，更适合当下常见的变频冷暖空调，不仅考虑在制冷、制热过程中的能耗，还参考了国内较为典型的空调运行季节环境与工作时长，对选购新空调的家庭用户而言值得去参考。

每款空调在经过测试定型后都拥有自己的标称APF值，影响APF表现的因素也有许多，其中主要为空调热交换过程中的效率优化，例如冷凝器、铜管、风扇等的用料，以及让压缩机处于更高效率区间运转的算法优化等等，这些属于空调厂商的设计与生产层面。

而在用户更关心的实际体验与节能表现上，APF仍然代表的是一个理论参考值。我们使用空调的实际场景总是因人而异，不同地区、季节的制冷、制热需求也可能与参考平均值有很大差异。

我们可以认为，在相似的使用环境或者使用场景中，例如你和你的邻居使用的不同空调，你家中此前使用的旧能效标准空调与更换后的新空调，它们的能效表现对比一定程度上与标称APF值相关。但它是否绝对省电，则要取决于具体的使用习惯，毕竟空调厂商只要做好硬件堆料、算法优化就可以，用户想要省电考虑的事情就很多了。

小结

前段时间引发网友讨论的“出租屋空调”、“电费刺客”等话题中，成为主角的空调更多来自上一代的三级能效体系中，甚至有达不到现行标准不再允许生产销售的定频三级能效产品。而在新标准落地之际，能够达到新一级能效的空调产品也寥寥无几，不同于今天一级与超一级能效空调遍地开花的现状，因此可以说新标准的诞生，至少推动了空调市场能效层面的优胜劣汰，以及消费者对于空调节能概念的进一步认知。

不过也正如前文所说，APF能效值更多作为典型测试场景下的参考值，与我们的实际使用工况未必能够完全对应，更多作用于我们选购空调时的前期判断，就像我们对空调品牌、匹数、功能乃至外观设计方面的选择。读者们也可以根据自己的使用需求进行权衡，在相同预算下追求极致的节能，或是新风、柔风等更多丰富功能。