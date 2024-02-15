2023国内电子纸市场销量达123万台 同比增长20.6%

【天极网家电频道】相较于平板、手机、电脑之类的电子产品，电子纸在大众市场之中则显得有些小众，与传统液晶屏幕不同，墨水屏幕无蓝光，无辐射，其显示效果非常接近纸质书，并且这种电子墨水屏耗电量小，便于携带，因此，电子纸却受到了一众爱好阅读朋友们的青睐。

根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023年，全球电子纸平板的出货量为1254万台，同比增长17.2%，其中，国内市场销量达到了123万台，同比增长20.6%，占全球整体的9.8%，较2022年提升0.5个百分点。

以Kindle为代表的国际品牌支撑起了全球大盘，Kindle尽管新品发布频率不高，从2023年开始也在中国市场的影响力日渐式微，但其传统代表性机型在海外市场仍保持了较高的增长。

不过随着Kindle退出中国市场，国产品牌逐渐崛起，据了解，在国内线上市场中，科大讯飞、掌阅、文石销量领先，科大讯飞、掌阅、文石三大品牌全年稳居线上销量前三，2023年的销量均超过了10万台，合计占比为53%。同时，其也均实现了同比增长，增幅分别为55.5%、15.5%、19.1%。小猿的销量排名攀升至第四位。2023年，小猿增长势头十分强劲，全年的线上销量达到了9.3万台，同比增长926.5%。

在中国市场，国内传统品牌的市场份额正在进一步巩固。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，科大讯飞、掌阅、文石三大品牌全年稳居线上销量前三，2023年的销量均超过了10万台，合计占比为53%。同时，其也均实现了同比增长，增幅分别为55.5%、15.5%、19.1%。

当下，科大讯飞的办公本、掌阅的阅读器、小猿的学练机等代表性产品已经获得了国内市场的广泛认可，电子纸平板的用户认知方面也有着不小的提升。

在2022年，电子纸平板市场经历元年的火爆之后，正在走向成熟，2023年更多的是传统品牌对该品类的完善和升级，进一步提升了电子纸平板的市场关注度，也推高了电子纸平板市场的规模。总的来看，在近几年的时间里，电子墨水屏这一产品市场保持着稳定的增长态势，今年电子纸势必也将会迎来市场销量的增长，在未来几年时间里，其市场也会更加成熟。但回归本质，电子纸这种产品依然属于小众产品，其受众人群并不广泛，对于产品普及，市场迎来真正的爆发还真的一件艰难的事情。