AWE2023：追觅科技新一代扫拖旗舰X20 Pro发布，旗下多品类产品参展亮相

【天极网家电频道】2023年4月27日，2023年中国家电及消费电子博览会在上海新国际展览中心开幕，来自全球超过1000家消费电子品牌、科技厂商在展会上带来了前沿的创新技术及潮流产品。在本届AWE展会上，追觅科技正式推出了新一代扫拖尖端旗舰X20 Pro，并携旗下扫地机器人、无线吸尘器、智能洗地机、高速吹风机等全品类亮相。

追觅X20 Pro扫地机器人

用户在选择扫地机器人时，清洁力会是影响决策的关键因素，而扫地机器人的吸力大小很大程度上决定了其对灰尘、颗粒物、毛发等垃圾的清扫能力。追觅X20 Pro搭载追觅科技自研高速马达，拥有7000Pa超大吸力，可对地面的灰尘颗粒以及固定垃圾迅速清洁，使全屋清洁更为彻底。

而在面对墙边墙角位置的清理上，追觅X20 Pro搭载全球首创仿生外扩型拖布贴边，当机器人智能识别到墙边时，会通过仿生机械臂，将抹布盘自动外摆，像人一样自动“伸手”擦边角。据官方介绍，追觅X20 Pro到边距离能够精细至2mm，可以对散落墙边的食物、毛发灰尘、污渍进行处理。

在拖布自清洁方面，追觅X20 Pro采用55°C热水清洗拖布方案，通过高温对油污进行溶解，强效清除拖布污渍，从而提升拖地效果。不仅如此，为了避免拖布的“二次污染”问题，追觅X20 Pro扫地机器人还搭载了光学智感脏污系统，扫地机器人每次回洗拖布时，基站的检测元器件可以自动计算洗抹布水的浑浊程度值，如果超过了系统预设的阈值，就会对拖布进行“复洗”，保证拖布干净再开启接下去的清洁工作。同时基站还会根据拖布的脏污程度推算每次拖地区域的脏污程度，智能识别重污区域，经过检测判定后自动进行“复拖”。55°C热水洗+智能复洗复拖的组合，让清洁效果更出色。

在避障导航方面，得益于追觅科技在机器人领域的长期积累，追觅X20 Pro拥有高度智能化。其支持AI Action 视觉避障+夜视补光功能，能识别超过45种障碍物并进行策略避障。同时，智能托管可自动匹配并优化清洁策略，一键即可开启全屋清洁;AI语音交互功能则可以通过语音指令，完成相应的清洁操作，非常方便。

追觅无线二合一洗地机M13 Beta

除了新品的发布，追觅在本次AWE展会上也带来了不少“爆款”产品。今年3月发布的追觅科技“小机皇”――追觅无线二合一洗地机M13 Beta便在其中，它标配一机多用、30min热风烘干、银离子除菌等追觅旗舰级配置，轻松拥有全屋清洁高端体验。

在具体清洁性能上，洗地机M13 Beta配置了一个98000转/分钟的高速无刷马达，最大吸力可达到16000Pa。辅以13000转/分钟滚刷驱动马达以及520转/分钟高扭矩滚刷转速，能够为用户带来更彻底更安心的清洁力。

此外，追觅M13 Beta还凭借滚刷双侧“零贴边”的设计解决了墙边窄角位置的清洁难题，它的滚刷在沿墙或沿边清洁时能够做到不留缝隙，并在16000Pa超强吸力的加持下，使滚刷两侧都可以有效地进行贴边清洁。

自清洁已逐渐成为地面清洁电器的必备功能，然而自清洁不彻底、烘不干、耗时长等问题也一直存在。为了让用户得到更好的使用体验，追觅M13 Beta升级了滚刷的自清洁方案。首先，追觅M13 Beta的滚刷会以正反交替旋转的方式进行自清洁，即滚刷朝着顺时针旋转一段时间后，会反过来进行逆时针旋转。正反交替旋转的方式不仅能够确保滚刷得到充分清洁，也能保证内部吸污口的畅通，避免堵塞影响自清洁效果。

不仅如此，追觅M13 Beta还搭载了双驱立体活水清洁系统，滚刷自清洁模组在实现双水路喷淋清洗滚刷的同时，能够将产生的污水实时回收污水箱。这一过程能够保持滚刷的时刻干净，也能避免携带的“二次污染”影响下一次清洁进程。

而在烘干功能上，区别于其他品牌洗地机所采用的离心甩干、冷风风干、热风烘干等单一方式，追觅M13 Beta将离心甩干与热风烘干的优势结合，它先在自清洁过程中通过超高转速的马达以离心力方式将水渍甩干，然后在洗地机底座上通过配置的热风发生器以持续、全方位热风对滚刷进行均匀烘干。

追觅仿生四足机器狗 Eame One 二代

基于广义机器人核心技术，追觅科技的机器人产品保持着快速创新迭代的节奏。在此次AWE展会上，追觅还带来了仿生四足机器狗Eame One 二代。相关资料显示，追觅仿生四足机器狗 Eame One 二代全身配备12组高性能伺服电机、21TOPS 澎湃算力及10个高精度传感器，包括2个双目RealSence、纯双目相机、3个dTOF传感器、LDS、触摸传感器、2个鱼眼单目相机等，基于超广角摄像头+双目相机，能够实现360°环视，从而精准判断多种地形，适应复杂环境。

同时，追觅Eame One 二代也是目前内拥有自由度最多的四足机器人产品，它具备15个自由度，能够实现真正意义上的全身仿生运动控制，更深层次的为家庭和社会提供服务。

除此之外，追觅科技还带来了不少黑科技新品，感兴趣的朋友不妨前往参观体验，追觅展区位于E1清洁电器、生活电器馆1E21。