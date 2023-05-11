百级分区大屏普及者 雷鸟75英寸鹤7PRO评测

在2023年，我们所知的主流电视品牌大多已经加入了Mini LED电视的赛道。Mini LED背光作为一种更进一步的液晶屏分区背光技术，能够带来常规液晶屏幕往往不具备的优点，解决诸多问题，简单来说，就是让“高画质电视”的门槛变得更低了。

这种高端体验的下放趋势平等地出现在不同定位的电视产品上，囊括从千元级到万元级，中小尺寸到巨幕。因此我们可以看到，消费者选择的电视平均尺寸逐年增大，画质等综合体验也不断随着硬件换代而提升。

近期我们就收到了一台FFALCON雷鸟推出的75英寸鹤7PRO，相比先前评测过的鹤6PRO，鹤7PRO在配置方面得到全面进化，来到2023年的主流Mini LED电视水平，同时它仍是一台价位亲民的智能电视，有望成为横跨主流电视尺寸的百级背光分区普及者。接下来就让我们通过评测具体了解一下。

外观设计

外观方面，鹤7PRO依旧为高屏占比的金属全面屏设计，75英寸大尺寸使正面观感更显沉浸。而在侧边框、底部支架等细节部分，鹤7PRO在质感与设计感方面十分突出，相比前代产品有长足进步。

鹤7PRO的边框为观感低调的深色金属材质，采用表面拉丝工艺，并在四角区域一体弯折成型，几乎与过渡柔和的后盖边缘融为一体。

本次雷鸟为鹤7PRO采用了两侧支架设计，安装位置处于电视左右下方侧边缘处，支架为金属材质，十分稳固，但独特的位置设计也对电视柜等放置平台的长度提出一定要求。用户也可以选择借助背板预留的400*400螺孔进行壁挂安装。

鹤7PRO的接口位于机身背部两侧，其中面对屏幕的左侧为单独的电源接口，右侧则为各类信号接口，具体接口配置我们将在后文详解。

最后是遥控器方面，鹤7PRO配备与前代相似的新款遥控器，整体外形圆润，按键数较多，且功能划分细致，并配备了红、绿、蓝三个自定义键，用户还可通过侧键快速调整亮度、切换显示图效。

硬件配置

作为百级背光分区的普及者，鹤7PRO的最大亮点自然是相近定位下越级的硬件配置。75英寸版本的鹤7PRO搭载360个背光分区，达到同尺寸鹤6PRO的3倍，带来的则是标称达1200nits的峰值亮度，以及更精细的控光能力。

更高分区数为电视带来的好处显而易见，数量更多的背光灯珠能够提高不同显示面积下的峰值亮度表现，搭配多分区精确控光的能力，能够进一步增强电视的对比度表现，在画面的亮部与暗部呈现出更丰富的细节。

除背光分区配置与峰值亮度的提升外，鹤7PRO本身也具有较高的屏幕素质，它搭载一块原生4K 144Hz高刷新率VA屏，支持通过DLG技术动态加速至240Hz，拥有94%DCI-P3高色域，并通过杜比视界、IMAX Enhanced以及莱茵低蓝光护眼认证，在画质与视觉友好等方面表现综合而全面。

SoC方面，鹤7PRO作为2023年新款产品，自然喜提了新一代联发科MT9653，也就是Pentonic 700处理器。相比此前常用的MT9652，新处理器主要提升了主频与性能表现，具有更丰富的图像增强与解码功能，并支持杜比视界IQ、144Hz可变刷新率等技术。此外，鹤7PRO采用了4+64G大容量RAM+ROM组合，保障运行的流畅性，为用户安装各式电视应用提供充足空间。

接口方面，依旧得益于搭载MT9653，鹤7PRO基本解决了前代产品的接口局限性，提供1个USB 3.0接口与2个满血HDMI 2.1接口作为主要的高速率接口配置。主要接口包括USB 3.0、USB 2.0、RJ45网线接口、2个HDMI 2.1(FRL)接口、2个HDMI 2.1(TMDS)接口，其中HDMI-1支持4K 144Hz信号输入，HDMI-4支持eARC音频回传，此外还提供了天线输入接口、AV输入接口以及数字音频输出接口，接口配置丰富。

最后是音频方面，75英寸版鹤7PRO内置4单元扬声器，总功率为40W，支持杜比全景声、DTS:X等音效解码，配置上相比前代同样有提升。

画质性能

有了越级的分区背光等画质硬件加持，再结合2023年最新的电视芯片与增强算法，雷鸟鹤7PRO在视觉体验上应该能提供不错的表现。我们通过一系列拍摄样张来进行实际体验，屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一，仅供参考。

首先是基础的彩色铅笔与色彩金字塔图，肉眼观察和屏摄样张原图中都能看出，这块屏幕能够实现良好的色度区分，图中不同区域色块分划明显，整体色彩表现优异。

果蔬图中，鹤7PRO同样能带来色彩饱满、真实的观感，屏幕对于鲜艳色彩的还原性与同色对比度都十分出色，表面水珠纹路、光泽等细节被充分保留。

对于分区背光规格较高的Mini LED电视而言，纯黑色背景下的灯泡素材能够更显著地展示多分区数带来的优秀观感体验。无论是肉眼观看还是使用相机长曝光拍摄，360分区的75英寸鹤7PRO已经实现亮处光晕几乎无法察觉，黑场表现十分完美，VA软屏高原生对比度、无漏光的优质特性也得到充分发挥。

对比度方面，测试图中身着浅色/深色衣物的人物分别处于白色/黑色背景区域，鹤7PRO依然能凭借多分区Mini LED背光的画质优势对画面表现力进行强化，肉眼观看时人物在背景中的轮廓均清晰可见。

通过一段HDR样片，我们能够清晰体会鹤7PRO的画质实力在HDR内容中如何展现。

360个背光分区与1200nits峰值亮度足以提供强劲的高光爆发力，以及更为深邃的暗场表现。无论是《少年PI》中交相辉映的星空与海面，还是HDR演示片中的马房屋顶等阴影处，鹤7PRO提供的高动态范围表现无论在亮场还是暗场都能够展现出足够的画面细节。

两张偏亮场的测试图中，鹤7PRO能够在保持画面整体自然明亮的同时，提供足够的高光爆发力与细节表现，观感表现优秀。

存在大光比的暗场素材中。鹤7PRO则更加凸显出画面层次感，实现整体明暗有致的和谐观感，没有过度提亮暗部，更显真实。

此外，还有一些明暗适中，强调自然色彩与画面细节的画质样张我们一并展现。

灵控桌面

伴随着2023年新品智能电视的发布，雷鸟电视采用的操作系统界面也全面蜕变为新一代灵控桌面。过去数年间，传统智能电视的OTT系统主要采用内容分区+瀑布流的展现形式，逐级呈现、逻辑清晰，但也带来操作步骤繁琐、个性化程度较低的问题。

由雷鸟科技带来的灵控桌面则彻底改变了瀑布流桌面的形态，在交互上使电视桌面向手机桌面看齐，通过个性化的场景页设计与卡片布局，实现类比手机桌面APP布置的定制化体验，搭配无开机广告特性进一步提升电视交互的流畅感受。

进入鹤7PRO灵控桌面的主界面，我们首先看到的是“探索”场景页，最直观可见的置顶内容，是用户账号管理、信源、全局搜索、设置、历史记录这些常用功能的卡片。可以看到灵控桌面依然有横向内容分区，但主要以场景作为区分，初始配备“探索”、“观影”两个场景页，我们可以手动加入预设的“长辈”、“少儿”场景页，适应家庭所需。

接下来，我们还可以根据自己的使用习惯对功能卡片进行排序，以及添加卡片、应用等到首页中。将选择框移入想要调整位置的卡片上，点按遥控器菜单键即可进入排序/删除选项，选择排序后可通过方向键移动至想要的位置。

添加卡片方面我们以企鹅影院为例，在场景页底部空位中点按确认键，弹出添加卡片内容的备选页，此时就能将卡片或应用添加至灵控桌面相应场景的主页下方，如果想要让这个常用卡片位于更易触及的位置，通过上文的排序方法即可完成。

上文提到的两个操作，主要提供了不同场景页对应不同应用的自定义能力。如果我们的目的并不是那么明确，只是想随便看看，灵控桌面还是提供了相应内容的频道分区，以及传统的垂直瀑布流内容可供挑选。

整体而言，在TCL与雷鸟电视中得到应用的灵控桌面是一种更创新的智能电视UI界面，相比传统横向分区与瀑布流更注重场景化与个性化的深度，适合那些知道自己“想要看什么”的用户。在使用之初，它会需要用户花费一些精力去规划多个场景页，为场景添加和布局不同的APP、订阅内容，但从长期的角度来看，它能使用户像熟悉自己的手机应用一样熟悉电视内容，想看什么无需翻找，一触即达。

同时，经过简化的UI与内容呈现方式进一步优化了电视整体的流畅度，结合雷鸟鹤7PRO采用的新一代高性能SoC硬件，以及无开机广告的特点，能够带来更加轻量化、低负担的电视使用体验。

体验视频

最后我们将前文提到的画质部分，包括画质样片与观影、观赛两大用户场景的体验集中在视频中呈现。

可以说，由于拍摄设备、转码播放以及播放设备的动态范围所限，雷鸟鹤7PRO的实力尚无法通过视频完全呈现。但从评测实际体验来看，雷鸟鹤7PRO凭借同价位越级的硬件配置，已经能够解决传统无分区或分区较少的液晶电视产品一些固有的痛点，例如HDR内容的表现力不佳，显示受环境光影响较大等等。

评测总结

这台75英寸的雷鸟鹤7PRO在评测中能够发挥出色的画质性能，与它相比前代产品翻倍的背光分区配置提升有直接关系。我们常说对于智能电视而言，HDR显示有三大标准：一是峰值亮度，二是对比度，三是屏体本身的广色域，雷鸟正是在这三项最朴素的参数上不断进步，才能在近几年推出一系列标志性的电视产品，并在极客玩家的心目中成为值得选择的新生品牌。

“百级分区”是个很宽泛的概念，从100+到999，雷鸟正走在智能电视高画质硬件普及的途中，这也意味着我们接下来依然可以期待雷鸟推出的更多电视产品，其中最值得我们关注的，自然就是雷鸟将在何时带来一款Mini LED旗舰，走上普及“千级分区”之路。

FFALCON雷鸟京东自营旗舰店：https://item.jd.com/100047535152.html?bbtf=1

