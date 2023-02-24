分子筛低温烘干到底有什么魔力？石头分子筛洗烘一体机H1评测

【天极网家电频道】在很长的一段时间里，晒干或风干一直是我们使衣物变干的两种方式，阳台也一直充当着我们晾衣的场所。但是，自然的晾晒与风干却容易受气候或天气的制约，遇上潮湿多雨天气或是在寒冷阴冻的季节，衣物自然变干的过程不仅会加长，更容易滋生细菌产生霉变，对于我们的穿着造成影响。同时，自然的晾晒与风干也容易受到环境的影响，在采光不足或是没有阳台的公寓，衣物变干会变得更加困难。在生活节奏愈加加快的现代社会，如何解决干衣的问题显得越来越重要。

幸运的是，科技的发展让衣物变干的方式有了更多的选择，机器烘干取代了传统的晾晒风干，干衣也不再受气候、天气、环境等因素的制约。目前市面上能够干衣的机器主要有兼备烘干功能的洗烘一体机以及独立的干衣机，洗烘一体机主要采用冷凝式烘干，这种烘干方式成本较低，适用于大多数衣物的简单烘干。但是它在烘干过程中以高温持续加热衣物，容易对衣物的纤维和色彩造成较大的损伤，同时也会对衣物造成缩水、褪色、变薄等问题，在护衣需求逐渐上升的当下，只能做到烘干但不能做到护衣的冷凝式洗烘一体机无疑不是最好的选择。

而独立的干衣机则以热泵式烘干最为推崇，它通过热泵系统中冷媒的相变实现热量的转换与传递，达到干衣和除水作用。相较于冷凝式烘干，热泵式烘干的烘干温度更低，能够避免高温损伤衣物，在烘干衣物的同时，更加呵护衣物的材质。但是“独立”也意味着热泵式干衣机需要洗衣机以外的摆放空间，这对于小户型的家庭来说不是特别友好。或许有人会说，将热泵式烘干融入到洗烘一体机中，不就是更好的解决方案了吗？热泵式洗烘一体机目前市面上也有售卖，然而动则上万的价格让不少家庭望而却步，高额的成本与售价让其一直未能成为主流的购买选择。

近日，在家庭地面清洁领域已颇有建树的石头科技将产品线拓展到家庭洗护领域，发布品牌首款洗烘一体洗衣机――石头分子筛洗烘一体机H1，它采用行业首创的分子筛低温烘干技术，搭配双循环风路与实时精准温控技术，能够实现专业的衣物护理，给用户带来更优质的洗烘解决方案。下面天极网评测室将通过详细测评，与大家一起了解这款石头分子筛洗烘一体机H1。

外观设计

依托科创品牌的底蕴，石头H1的设计兼备时尚气息与科技感，整机以冰川白配色覆盖，美感与实用并重，轻松适配各类家装风格。

冰川白配色

尺寸设计上，得益于分子筛吸附式烘干技术的搭载以及精密的结构优化设计，石头H1有效避免了机器机身较高的问题。同时它也考虑到了已装修家庭的换新痛点，将自身的机身尺寸控制在595×660×850mm（含门），兼容已装修家庭的国际标准工作台高度(890-910mm)。

整机形态

石头H1外观上最“吸睛”的设计，无疑是它的悬浮式科技大屏。用户在通电后即可唤醒屏幕，每个按键都有贴合功能专属的图标设计，清晰明了且通俗易懂。面板采用高强度钢化玻璃材质，表面不易沾染指纹、留下刮痕，即使是长时间使用也能保持相对清洁。此外，面板采用了更加符合人体工学13度黄金倾角设计，用户不用蹲下或者弯腰也能对按键进行触碰操控，非常具有人性化。

悬浮大屏

沿着操控面板向左延伸是石头科技标志性的“roborock”品牌logo，logo下是石头H1的洗涤液储液盒，往外拉可以看到里面拥有洗衣液与柔顺剂两个加液口，容量分别为580ml与420ml。用户根据洗涤习惯一次添加足量后，它能够根据洗衣程序和衣物装载量智能判断洗衣液和柔顺剂的单次使用量，实现自动配比，让洗涤泡沫量恰到好处，避免洗涤剂需要频繁添加或用户把握不准出现洗涤剂漂洗不净出现残留的问题。

洗涤剂投放器

中部区域是石头H1的舱门部分，采用从右往左的开门方式，并拥有一个可视化视窗。门封上拥有一个智能感应筒灯，满足夜晚洗衣的照明需求，当洗衣机运行时，轻触屏幕常亮程序按键，筒灯就能够自动点亮。此外，门封上还拥有一个用于排出筒内空气的通气孔，以便保持筒内外的压力平衡。喷淋口位于门封的左上方，内置智能喷淋系统，能够做到边漂边洗边喷淋冲洗泡沫，防止泡沫残留二次污染衣物。门垫采用抗菌设计，能够有效隔绝外界的有害物质，使抗菌率高达99%以上，防止发霉滋生细菌。

筒灯

在内筒材质的选择上，石头H1内筒采用了不锈钢材质，不锈钢材质在确保使用安全的同时也能够有效防止筒内外滋生细菌。筒壁采用冰晶结构设计，在洗涤时筒内水流能够让内筒与衣物表面形成水幕，带来深入衣物纤维的净透洗涤效果的同时，也能极大地减少对衣物的磨损，更加呵护衣物。

内筒

提升筋

环绕筒壁的是均匀分布着的三条不锈钢提升筋，能够有效缓解衣物在旋转过程中与筒壁的摩擦，减少衣物磨损。值得一提的是，提升筋还内含水解银离子，在洗涤过程中能够做到有效抑菌，呵护用户的洗衣健康。

功能特点

分子筛低温烘干技术 更强大的吸附能力

不同于传统洗烘一体机的冷凝或热泵式烘干，石头H1依靠黑科技――分子筛低温烘干技术，创新实现了行业第三种烘干方式，能够带来50℃±3°C的低温烘干，使烘干效果做到优于冷凝式烘干，同时媲美热泵式烘干。

分子筛是该技术的核心，它是一种微孔均匀的材料，其孔径相当于一般分子的孔径，具有良好的吸附能力。它一般以除湿转轮的形态，应用于高精尖的实验室、电池厂、半导体芯片厂中，作为专业除湿的解决方案。石头科技将分子筛的吸附能力结合除湿转轮作用于衣物的烘干，在石头H1中，分子筛单体排成瓦楞状并层层叠加共同形成蜂窝状流道的转盘，能够将吸附面积进一步强化至约28.8万平方米，相当于45个足球场。

低温烘干护衣认证

值得一提的是，石头H1还拥有独立干衣机一般所具备的干衣度选择功能，洗烘模式以及烘干模式下的功能程序分别对应不同的干衣度，用户可以在【微干】【普通】【超干】三种干衣度下实现不同场景下的衣物穿着或存放。

干衣度选择

双循环风路 保证低温高效的烘干效果

除了分子筛本身所带来的吸附去湿能力，石头H1的双循环风路在烘干过程中也发挥着重要的作用。双循环风路由两路闭环空气循环系统组成，双系统独立运行，循环往复，实现低温高效的烘干效果。

在低温烘干技术与精准温控的共同作用下，石头H1能够给予每种面料最佳的烘干温度，避免高温对衣物的纤维及色彩的损伤，远离缩水、褪色、变薄的烦恼，让衣物蓬松柔软，每日如新。

毛屑过滤自清洁 不怕堵塞也无需动手

如何处理粘在衣物上的宠物毛发，这对于养宠家庭来说可谓是一大烦恼，传统的洗衣机洗烘后总是有毛屑残留，使用人工粘毛器又非常麻烦，他们需要一个更好的解决方案。

为此，石头H1采用了可实现过滤自清洁的毛絮过滤器，它内置一个0.1mm孔径的精密自清洁滤网，除了能够防止毛絮、细小颗粒物进入分子筛以外，它还在强力专用水路的喷水冲刷下，保持过滤通道畅通，避免堵塞。在保护风道的同时也能避免烘干过程中二次污染，避免线屑不净附着衣物。

与没有毛屑过滤器的冷凝式洗烘一体机相比，石头H1能够防止烘干过程中的部分毛屑粘到衣物上，也能避免毛屑堵住冷凝器，需要拆开进行清理的麻烦。而与同样具有毛屑过滤器的热泵烘干机相比，石头H1的“自清洁”能力则让用户无需频繁手动清洁毛屑收集器，更加方便用户的使用。

RR洗烘算法+DD直驱变频电机 软硬件升级洗烘体验

除了诸多先进技术的搭载，石头H1还特别内置了RR洗烘算法，配合5个智能传感器，能够根据衣物的重量与材质，自动进行洗涤时间、水位以及洗涤转速的调整，实现衣物的定制化洗烘护理需求。

DD直驱电机

同时在DD直驱变频电机的加持下，石头H1拥有200转、400转、600转、800转、1000转、1200转以及1400转的多档脱水转速选择。高转动效率下更能精准控制转速，配合内置的量衣进水系统，能够进行高频摔打分解污渍、柔搓分离污渍、高速甩干排出污水，实现衣物洗烘后的防缠绕、防褶皱。

不仅如此，依托RR洗烘算法与DD直驱变频电机的共同作用，石头H1在洗烘的过程中还能够做到方向交替1:1变速正反转，能够有效避免仅单向旋转而导致衣物缠绕，造成衣物损伤。我们通过实测，石头H1一次正反转的时间约为39-40秒，确实能够做到1:1变速正反转的洗烘效果。

25种洗烘程序 满足多种衣物的洗烘需求

得益于RR洗烘算法的搭载，石头H1拥有多达25种洗烘模式，能够满足多种材质面料与衣物的专业洗烘需求。除了使用面板上包含的标准、快速，除菌螨，羊毛、空气洗、APP自定义、家纺、羽绒，丝绸、漂+脱、单脱水、筒自洁程序，用户还可以在石头APP上拓展更多洗烘程序的使用。譬如针对上班族常穿的衬衫，衬衫贴身穿着的特点容易使汗渍中的蛋白质凝固粘附在衣服上，产生黄色汗斑。而石头H1贴心设计了【衬衣】洗烘功能，能够有效去除污渍，保护织物纤维，减少褶皱。

不止于能够进行干衣度以及脱水转速的选择，石头H1还能对洗涤时的水温温度进行调控，它拥有常温、30℃、40℃、60℃的温度选择。在60℃水温的加持下，用户可以选择进入除菌螨模式，高效去除螨虫以及多种细菌，全面呵护用户的穿衣健康。此外，石头H1也同样具备高端洗烘一体机“无需用水”的空气洗功能，空气洗模式下，筒内能够360°循环热风，可以有效去除烟味、火锅味。

不仅如此，在筒自洁程序下，石头H1能够将筒内洗涤水温加热至最高90℃，利用洗衣机的高速运转带动水流360°旋转将污垢冲刷掉，深度清除污垢和杀菌。

烘干体验

特殊面料洗烘

据官方资料介绍，石头H1是第一款中家院羊毛真丝洗烘双认证的洗烘一体机产品，接下来我们就对这两种特殊面料进行洗烘测试。

首先我们对羊毛衫进行洗烘测试，将羊毛衫设置在羊毛模式下进行洗烘，羊毛洗烘前后的重量与大小作为测试对比项。

羊毛洗烘程序下的羊毛衫，测得原始重量为370g，衣长、肩宽、袖长分别约为61cm、42cm、55cm(手工测量可能存在误差，数据仅供参考)。在甩干进程结束后烘干进程开始前取出羊毛衫进行重量测量，测得重量为625g。

羊毛洗烘模式――羊毛衫重量变化

烘干进程结束后我们取出羊毛衫再次观察，测得重量为375g，衣长、肩宽、袖长分别约为60.5cm、42cm、55cm，重量与大小基本与洗烘前无异，可见石头H1的羊毛洗烘模式对羊毛衫不仅能够做到洗烘不缩水，也能达到护衣的效果。

羊毛洗烘模式――衣长、肩宽、袖长变化

接下来我们对100%真丝含量的丝巾进行洗烘，将洗衣机设置在丝绸洗烘模式，这时预设的水温为30℃、漂洗次数为2次、转速为800转、干衣度为超干。

约1小时40分后丝绸洗烘模式结束，我们取出真丝丝巾进行观察，丝巾没有出现勾丝、破损与掉色的现象，表面也没有丧失原有的光泽，原有的折痕不再那么明显，石头H1对真丝丝绸的洗烘效果也不错。

大件洗烘

得益于分子筛吸附式烘干等技术的搭载，石头H1在保持机身宽度、高度尺寸不变的情况下，优化了空间结构设计，带来12kg大容量洗涤以及7kg大容量烘干，无论是三胎家庭还是三代同堂，换季床品套件、沙发套、窗帘，还是多人的衣物洗烘，均可轻松搞定。

我们将两条毛毯一同放入石头H1中，开启家纺模式，此时预设的水温为40℃、漂洗次数为3次、转速为1400转、干衣度为普通。约3小时42分后洗烘结束，我们取出毛毯进行观察，可见毛毯各部分均已经被烘干，而且摸起来比未洗烘前更加顺滑。

重量方面，两条毛毯洗烘前的重量为1205g，烘干后的重量为1225g，两者差异不大，即使是大件洗烘，石头H1不仅能够保证烘干效果，也能够呵护大件毛毯的面料结构。

家纺洗烘模式――毛毯重量变化

此外，石头H1能够为用户带来如同手洗般的仔细搓洗。毛毯上一些难以发现的污渍都被清洗干净。

家纺洗烘模式――洗涤效果

环境测试

最后我们对石头H1进行噪音方面的测试。我们对标准程序下的洗涤、漂洗、甩干、烘干四个进程进行噪音方面的监测，测得洗涤进程下的噪音值为47.1分贝、漂洗进程下的噪音值为51.3分贝、烘干进程下的噪音值为55.4分贝、转速在1400转/分钟的甩干进程，噪音也仅为62.9分贝，石头H1的降噪表现也相当不错。

评测总结

作为一款搭载行业首创分子筛低温烘干技术的新产品，石头H1在我们的实际体验中表现出了名副其实的硬实力。它借助分子筛带来的恒定低温烘干效果以及RR洗烘算法带来的精准控温能力，不仅能够胜任常见衣物的洗涤烘干，一些日常难以护理的羊毛、真丝、羽绒等特殊材质，也能依据其面料的吸水程度、适温能力等特性，提供专业级护理方案，精准控温呵护每件高端织物。同时超大洗涤烘干内筒与DD直驱变频电机为石头H1提供更为全面的洗烘支持，老少同住之家的衣物洗涤、窗帘桌布等大套件的拆洗，都能一次快速地使用石头H1来进行。

不仅如此，多达25种洗烘程序的搭载，更加方便用户有目的地针对不同材质的衣物进行洗烘，而除菌螨、防过敏、空气洗等多款健康洗护程序的加入，则让用户在洗衣健康度方面更进一步。

总的来说，与目前市面上的冷凝式、热泵式洗烘一体机相比，这款石头分子筛洗烘一体机H1可谓质价比十足，感兴趣的朋友不妨关注一下。