智慧酒店进入“下一阶段” TCL以定制化酒店AI大模型实现破局

你对“智慧酒店”的印象有哪些？是穿梭在走廊与电梯间的送物机器人，还是客房内交互便捷的全屋智能家居，又或者智能门禁等客房服务？过去数年来酒店行业的数智化转型，就着重于将这些智能化的产品与特性融入到酒店场景中，为宾客打造更加便捷舒适的入住体验。

近年来TCL则围绕酒店客房电视，针对酒店场景推出了涵盖客房AI酒店电视、全屋客控生态、智慧洗衣、运营数据管理平台等一系列智能解决方案，赋能酒店数智化转型，并促进降本增效。

2024年酒店电视的市场数据显示，其中TCL全年酒店电视销量达106.3万台，同比增长3.2%，销售额也达到21.2亿元，同比增长3.6%，进一步拉开与其它品牌差距，稳固行业头部地位。

依托TCL集团在智能终端领域的多年积累，TCL电视产品在海内外市场均获得出色表现、收获全球用户认可。TCL在酒店电视行业同样携手诸多合作伙伴，为宾客带来了智慧旅居体验。据了解，TCL已与万豪、洲际、希尔顿、锦江、华住、首旅等多家酒店与酒店集团展开合作，落地智慧酒店解决方案，赋能酒店全场景智能升级，并通过定制化的酒店AI大模型实现“内卷”破局。

举例来说，客房电视作为一种酒店内最常见的多媒体设备，在数智化时代自然也成为呈现视听、双向互动以及满足客控需求的最佳载体。TCL以定制AI大模型酒店电视为客房带来“一屏到位”的舒适体验，其具备更自然的语言交互能力，能够更准确地理解用户意图，宾客通过电视语音操作即可调用相应的智能产品与客房服务，例如房间的调光、调温、影音控制，需求的送物与客房清洁等，甚至能与AI大模型“闲聊”，获得酒店周边的交通出行、美食与景点等建议。

相比此前住客的大部分需求都要通过拨打客房电话向酒店前台传达，再由人工响应与执行的方式，TCL AI大模型酒店电视带来的语音交互与多种功能、服务的调用能力，无疑能够降低人工成本，以及减少酒店员工高峰时段因繁忙未能及时响应需求的情况。送物、洗衣等部分服务甚至能够通过酒店电视实时呈现进度，帮助宾客更好安排时间，消除等待的焦虑。综合来看这种数智化升级能够进一步提升服务效率并降低运营成本。

近期，TCL推出新一代酒店电视G90K AI酒店客房管家，相比前代产品，它围绕AI大模型语音、酒店生态对接、定制系统、音画体验等核心方面进行全面升级。TCL专为酒店深度定制AI大模型与AI虚拟数字人形象，支持自然语言交互与个性化服务推荐，并为酒店提供展示品牌形象的新窗口。同时借助一机一码隐私投屏、全场景智能生态兼容等技术与特性，能够全面提升宾客在客需互动、商务工作、客房舒适性等方面的服务体验。

TCL G90K酒店电视的音画体验同样出色。它搭载电影级原色高色域大屏，兼具防蓝光、无频闪等等多重护眼技术，并内置立体声音响系统，带来的沉浸式视听享受，在助力酒店精细化运营的同时，进一步提升住客体验。