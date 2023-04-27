不止于地面清洁领域 石头科技全品类旗舰产品亮相AWE2023

【天极网家电频道】2023年中国家电及消费电子博览会于4月27日在上海新国际博览中心召开，本届AWE以“智科技・创未来”为主题，吸引了智能家电、智能家居、物联网、人工智能、5G、智慧娱乐、消费电子和大数据等众多领域的品牌参展。在智能清洁领域，石头科技带来全品类旗舰产品，首款分子筛洗烘一体机石头H1、搭载“超能双驱模组”的石头G20、拥有双刷擦地力的石头A10 Plus悉数亮相，吸引了不少在场观众的关注。

石头分子筛洗烘一体机H1

石头分子筛洗烘一体机H1是石头科技首款布局在家庭洗护领域的产品，它采用行业首创的分子筛低温烘干技术，搭配双循环风路与实时精准温控技术，能够实现专业的衣物护理，给用户带来更优质的洗烘解决方案。

不同于传统洗烘一体机的冷凝或热泵式烘干，石头H1依靠黑科技――分子筛低温烘干技术，创新实现了行业第三种烘干方式，能够带来50℃±3°C的低温烘干，使烘干效果做到优于冷凝式烘干，同时媲美热泵式烘干。分子筛是该技术的核心，它是一种微孔均匀的材料，其孔径相当于一般分子的孔径，具有良好的吸附能力。它一般以除湿转轮的形态，应用于高精尖的实验室、电池厂、半导体芯片厂中，作为专业除湿的解决方案。石头科技将分子筛的吸附能力结合除湿转轮作用于衣物的烘干，在石头H1中，分子筛单体排成瓦楞状并层层叠加共同形成蜂窝状流道的转盘，能够将吸附面积进一步强化至约28.8万平方米，相当于45个足球场。

在衣物毛屑的处理上，石头H1采用了可实现过滤自清洁的毛絮过滤器，它内置一个0.1mm孔径的精密自清洁滤网，除了能够防止毛絮、细小颗粒物进入分子筛以外，它还在强力专用水路的喷水冲刷下，保持过滤通道畅通，避免堵塞。在保护风道的同时也能避免烘干过程中二次污染，避免线屑不净附着衣物。

除了诸多先进技术的搭载，石头H1还特别内置了RR洗烘算法，配合5个智能传感器，能够根据衣物的重量与材质，自动进行洗涤时间、水位以及洗涤转速的调整，实现衣物的定制化洗烘护理需求。据官方介绍，石头H1是第一款中家院羊毛真丝洗烘双认证的洗烘一体机产品，它的烘干护理能力值得保证。

石头自清洁扫拖机器人G20

目前扫地机器人的产品功能形态已相对成熟，行业的发展思路集中在如何解决用户的潜在痛点需求，进一步细化完善扫地机器人的功能，以创造扫地机器人的更多价值。但是在产品同质化、技术趋同的当下，扫地机器人行业亟需新的发展思路。为此，石头科技推出扫拖机器人旗舰产品――石头自清洁扫拖机器人G20，除了在吸力、算法等性能参数上实现突破升级以外，石头G20首次提出“超能双驱模组”概念，将单一的扫拖技术架构性升级，带来双螺旋胶刷以及四区双震擦地的全新扫拖体验。

石头G20的超能双驱模组包括多个单元，它的主刷模组在保留原主刷的斜向螺旋设计的基础上，创新性地将主刷胶刷数量提升到2个，双胶刷对向内卷，配合升级的6000Pa超强吸力，吸铲同时进行，达到“双卷-猛吸-双铲”的效果，使扫地吸尘能力显著提升。而在擦地能力上，石头G20首次采用了四区双震擦地设计，在原有设计的基础上，震动区域升级为2个，从 3000 转马达的高频震动升级为“3000+3000”的高频震动模式，同时震动区域面积增大，有效瓦解顽固污渍，紧密贴合地面，直击地板缝隙深层，粗糙瓷面等不平整的复杂地面环境均可处理。

不止于扫拖效果的架构性升级，在石头G20超能双驱模组概念下，主刷模组具备了与擦地模组相似的智控升降结构。石头G20机身内部新增了一个电机、一组齿轮箱和一根钢丝绳，电机转动时能够通过钢丝绳把主刷模组拉起来，实现有效越障、降低噪音、扫拖分离不被二次污染等更优质体验。得益于此，石头G20新增“安静纯拖”模式，在该模式下，机器人主刷模组会抬升并停转，同时风机也会停转，进一步减小噪音，真正实现扫拖分离。

石头智能洗地机A10 Plus

伴随着近年来人们不断提高的健康清洁需求，以洗地机为代表的清洁电器逐渐成为我们家中必备的“新三大件”。石头智能洗地机A10 Plus在清洁时着重增强了滚刷对地面的摩擦、力度与时长，以双刷“擦卷吸”带来更为强劲的清洁能力和更全面的清洁范围。针对洗地机刷头自清洁效果差、容易藏污纳垢等问题，创新性加入了双向自清洁功能，对滚刷进行抗菌烘干，避免潮湿所带来的发霉发臭，全面赋能居家地面清洁。

对于一款洗地机来说，擦地能力是衡量其是否好用的核心指标，而擦地能力又主要通过滚刷对地面的摩擦、力度与时长来体现。石头A10 Plus首先沿用了前代双滚刷的设计，通过两个滚刷对向旋转来增强擦地时长，前刷向后擦、后刷向前擦，一次相当于对地面清洁两遍。此外，石头A10 Plus还在双滚刷的基础上增加了一个“卷”的动作，前后滚刷紧密结合，依靠对向旋转时形成的内旋将垃圾和水渍卷入滚刷上方。配合高扭矩马达的搭载，为擦地过程中为滚刷持续提供强大的清洁动力。

自清洁已逐渐成为地面清洁电器的“必备功能”，然而自清洁不彻底的问题一直影响着用户的使用体验。譬如传统的洗地机在使用一段时间后，滚刷边缘位置的污垢残留需要人手清理，倘若滚刷没有得到及时清洁，长期以后就可能会滋生细菌，对地面造成“二次污染”。石头A10 Plus开创性的改变了传统自清洁的方式，运用洗衣机正反转的原理，以电机带动滚刷正反交替旋转，配合70度黄金角度刮条，滚刷向前深入刷毛根部清洁污垢，滚刷向后剥离刮条和吸口积累的污垢，同时刮除余水，还原刷头蓬松感。 针对不同的清洁场景，石头A10 Plus还拥有标准自清洁和深度自清洁两种模式。其中标准自清洁适用于如客厅、卧室等日常场景，深度自清洁模式则适用于处理厨房重油污、应急湿垃圾后的清洁，一次洗净滚刷。

布局衣物洗烘领域的脚步，我们可以看到石头科技的野心，而在地面清洁领域的进一步突破升级，我们也可以看到石头科技的实力，本届AWE2023石头科技还将展现怎么样的突破，天极网将为大家带来持续关注。