跟自来水流速一样快，云米AI净水器Space 2000G

【天极网家电频道】什么样的净水器过滤性能比较强？可以来看看云米AI净水器Space 2000G。



云米AI净水器Space 2000G



云米Space 2000G AI净水器是一款“下一代更大通量净水技术”的净水新品，在净水器硬核指标上再一次突破，出水快、更能去农残。Space 2000G AI净水器采用超强动力双头8腔泵，具有2000G澎湃通量，5.7L/min的出水速度，跟自来水的流速一样澎湃。从喝水到家庭多场景饮水、用水，无论煮饭煲汤、洗菜、烧水还是洗脸，都能快速出水，接水用水不用等。在提升水的利用率同时，也产出更少废水。比起普通的400G净水器1:1的纯废水比，云米Space 2000G AI净水器的纯废水比高达5:1，相当于一年可省下约3650瓶矿泉水。



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使用成本和产品寿命上，云米推出“10年长效免换RO滤芯”服务，不用频繁换芯，消费者能以更低的成本无忧使用。Space 2000G AI净水器采用双RO技术，能让副RO保护主RO滤芯，有效提升滤芯寿命。为了保持长久使用水量不衰减，Space 2000G AI净水器还利用强力集中式冲洗技术，通过收窄直径、提升水速，破解以往普通净水器因膜片过滤面积小、进水量小导致的易污堵、长期出水量变小等问题，让水量持续澎湃，实现10年净水效果不衰减。



云米AI净水器Space 2000G



价格方面，云米AI净水器Space 2000G目前的官方售价是8999元，比较贵，有兴趣的朋友可以考虑。