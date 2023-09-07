白露至凉爽来，秋季几件必备小家电分享 养生党看过来

【天极网家电频道】白露至，秋意浓，二十四节气中的第15个节气“白露”即将到来，我们也将告别暑天的闷热，迎来秋季的凉爽，那每每到了换季，我们的家中也需要不同类型的家电来应对，今天，我就来给大家推荐几款适合秋季使用的小家电产品。

据了解，现在夏秋季节转换，肩颈腰腿不适人群增多，场内保健小家电类产品销量上涨幅度较大，其中足浴盆、按摩仪等作为舒缓疲劳疼痛的利器成交量稳步攀升。进入秋季，由于天气转凉，很多人都会出现肩颈或是腰部不适的问题，这个时候，可以帮助我们身体放松按摩的按摩仪可以安排上了。

现在市面上有很多的按摩产品，针对眼部、颈部、腰部、腿部、足部等身体区域，这个可以根据自己的需求来实现有针对性的按摩放松，这里，我来给大家推荐几款不错的按摩仪。

倍轻松Neck N1肩颈按摩披肩：这是一款穿戴式设计的一款肩颈仪，可以像披肩一样披在肩颈上方，下面有按钮固定，使用不用手扶。机器内置了两组拍打按摩头，通过模仿人手3D捶打，直击肩背深度肌肉组织，可以达到一个快速放松的效果。Neck N1肩颈按摩披肩可以实现一机多用，主要用作肩颈部位，那你也可以拿来按摩背部、腰部。99元的价格，性价比还是蛮高的。

海尔HZT-Y03HU9无线按摩靠枕：小巧的方形机身，海尔无线按摩靠枕适用于身体腰部、颈部、背部以及腿部多个身体部位使用，上班人群可以将它放在靠椅背部区域，一边按摩一边办公两不耽误，采用四个扁平的按摩头，配合红外热敷，可以很好缓解肌肉的紧张，这款无线按摩靠枕可以连续使用超过60分钟，续航相对更长，省去频繁充电的烦恼。

奥克斯脚部按摩器：前天，跟老妈聊天，她说她现在每天睡觉之前都会用我之前给她买的足部按摩器来按摩15分钟，正值更年期的她，每天都用足部按摩仪来按按脚，她说整个人在按摩的时候放松了下来，并且入睡也没那么困难了，其实进入秋冬季节，一台足疗按摩器还是非常实用的，这个奥克斯足疗机支持足部滚轮、足部滚轮+气囊、纯气囊按摩挤压三种模式，配合温感热敷，可以让脚部区域放松下来身体更加舒适。

随着秋季的到来，天气也变得越来越干燥，这一点相信生活在北方的朋友们都感受更加的强烈，这个时候除了护手霜，加湿器这个小家电也是必不可少，很多人已经在家中或是在办公室中，已经安排上了，加湿器可以调节空气湿度，带来一个更加舒适健康的环境。

加湿器好用，但是在这里需要提醒大家的是，不要额外给它“加点料”，很多人再用加湿器的时候喜欢往里面加点香水、精油等，要知道这些物质经过加湿器雾化进入空气中，可能会对我们呼吸道健康带来一定的影响，在使用加湿器的时候，直接加入纯净水就好。加湿器也不建议长时间开着，室内空气湿度保持在40%~60%即可。还有，记得加湿器需要每天换水哦，为了保持使用的卫生，建议大家每周对加湿器进行清洗，这里，我也给大家带来了两款还不错的加湿器，小熊JSQ-C45U1加湿器和美的3G40S加湿器。

小熊和美的的这两款加湿器价格在百元左右，家里或是办公司用都很合适。美的3G40S加湿器水箱容量为4L，小熊加湿器的水箱容量是4.5L，要稍稍大一些，美的3G40S加湿器共支持低中高三档调节出雾量大小，小熊则支持两档调节，两款加湿器都采用了洁净上加水的方式，其中美的3G40S加湿器除了揭盖上加水，它的波点式细密注水孔，可以直接将水倒进去，这点个人觉得更加方便一些。

俗话说：“一夏无病三分虚”，立秋过后气温逐渐由升温转成降温，气候虽然早晚凉爽，但人极易倦怠、乏力等，是最需要“调理养生”的时候，那养生壶必不可少。现在，养生壶不再是中老年人的专属，在面对长时间高强度的工作之下，养生壶也是我们打工人工位必备单品。

现在几十块钱基本上就能买到一款相当不错的养生壶，市面上养生壶的质量和功能其实都大差不差，大家在选择的时候认准大品牌销量高的产品基本上不会出错，还有就是在预算范围内，选择功能或是模式更多的。苏泊尔养生壶 SW-15YJ28以及九阳DGD1506BQ养生壶，关于两款产品我就不详细说了，你们可以直接过来抄作业。

那除了按摩仪、加湿器、养生壶，大家还有什么好用的秋季必备小家电产品推荐，欢迎评论区交流。