三星AI神 冰箱9系评测：内置摄像头+AI智控大屏，打造智能冰箱新体验

【天极网家电频道】近些年，AI在家电产品中的渗透率持续提升，功能也在不断优化。AI技术正以前所未有的速度融入我们的日常生活，它与家电的融合已跨越简单功能叠加，演变为以用户为中心的全场景智能生态。

在AI技术深度渗透生活的当下，家电如何以更贴合用户需求的智能交互重塑体验，成为行业破局关键。近期，我们体验了三星2025年的旗舰级新品――三星AI神 冰箱9系(RM90F64X1CSC)，这台冰箱以“AI 智控大屏+内置摄像头”的创新组合，打破传统冰箱的功能边界。

这款将人工智能与家居场景深度融合的产品，究竟带来了哪些交互革新？又如何重新定义“智能冰箱”的体验？接下来我们将从外观、制冷系统、容量，到AI实际应用场景，展开全面体验。

简约有格调，零嵌更美观

作为三星今年的旗舰级冰箱，三星AI神 冰箱9系延续了其极简但富有格调的设计风格，外观以暮云灰玻璃面板搭配十字对开门设计，呈现出低调奢华的现代家居美学。

零嵌平嵌设计加上底部散热系统，让冰箱的两侧和顶部不需再预留散热空间，左右两侧仅2mm的微小缝隙，让冰箱能够更好的融入家居环境之中。冰箱门体与柜门面板间隙均匀，视觉一体感更强。

而且通过特殊的铰链设计，在缝隙很小的情况下，依然可以实现大角度的开门，无需担心冰箱门体和橱柜发生磕碰。

隐藏式门把手的设计让外观更加极简，仔细一瞧，冷藏室两个门的门把手边上还设置了传感器。

通过触摸传感器即可实现自动开门，当我们拿着一些东西，不方便用力拉门时，这个功能就显得非常实用了。

为了给用户带来更加智能的交互体验，这次三星AI神 冰箱9系在右侧门板上搭载了一块9英寸AI智控大屏，集成了信息显示、食材管理、个性化信息处理等功能，后面我们会详细的进行介绍和体验。

AI混合制冷，空间高效利用

接着我们来聊聊冰箱的内部，首先，它搭载了AI混合制冷技术，融合创新半导体技术与智能变频压缩机，通过高级算法及AI智能传感器，能够实现精准、高效的制冷效果。

在智能传感器的加持下，它能敏锐地感知内外部环境变化，进而智能调节温度和湿度。无论是短时间内放置大量的食品，或是将热食放入冷藏的情况，三星AI神 冰箱9系都能够快速响应，优化制冷效率。

嵌入式的出风口藏在冷藏室/冷冻室背后，能实现多维立体的环绕式制冷，让每一层空间都能均匀的送风，从而实现快速地保鲜。

冷藏室采用的金属速导冷背板，相比于传统塑料背板传导效率更高。对于需要严格控温的蔬果或是母乳等食品，能够避免因温度波动导致的健康疑虑，保持食材的天然营养。

在空间方面，由于创新制冷技术的加持，减少了制冷系统的体积，为冰箱释放出了更多有效的置物空间。

SpaceMaxTM空间优化技术的融入，让冰箱的内壁更轻薄，进一步提升了空间利用率，相比同体积的其它产品会有着更大的内部空间。使三星AI神 冰箱9系的总容积达到了631L，冷藏室为397L，冷冻室为218L。

整体空间布局则遵循了“大容量+精细化”的原则，我们先来看冷藏区。

冷藏区域包含多个玻璃搁架，可以用于摆放各种物品。而且中间层的隔板可以根据需求上下进行调整，灵活的调配空间。

右侧的搁板还采用了可折叠设计，当有一些高度较高的物品需要放入冰箱时，便可以将这块隔板进行折叠，提升了冰箱使用的灵活性。

最底层这块，左侧抽屉为水润臻鲜舱，能够维持舱室中的湿度在93.7%RH左右，适合存放鲜果蔬菜，保鲜能力更优秀。

右侧是珍品干鲜区平均湿度29.6%RH，适合存放虫草、茶叶等干货，让其干而不燥。在保持干货鲜味的同时，还能有效避免霉菌滋生。

左右两侧的门均配有三层饮品架，可以放置各种饮料酒水，其高度是可以轻松容纳标准红酒瓶。满足了一家人日常生活或家庭聚会时的饮品需求。可拆卸设计的层架可整体取出，能够直接冲洗，让清洁时更加方便。

值得一提的是，它还内置了一个2.5L的蓄水盒，通过蓄水盒提供净水给自动制冰机使用，一次便可以制作不少冰块，让用户实现冰块自由。

制冰机位于左下的冷冻区里，占地不大但是冰量充足，做好的冰块可以随取随用。

冷冻室整体的设计简洁实用，上两层为开放式抽屉，适合存放家庭装的冰淇淋桶或是冷冻甜点、速冻食品类等;底层的大容量抽屉，适合存放肉类以及海鲜等食材。得益于十字门的设计，开合单侧冷冻室门的时候仅会有少量的空气流出，确保了冷冻食材的品质。

9英寸AI智控大屏，智能又便捷

回到这块9英寸AI智控大屏上，简洁的SmartThings系统与Bixby语音助手，让它在交互和使用体验方面更加的聪明和便捷，进一步丰富了智能家电的体验。

比如升级后的Bixby语音助手，能够轻松理解用户的需求，包括前面提到的触控开门，其实也能使用Bixby来对其进行控制，用户只需要一句“嗨，Bixby，打开冰箱门”即可在双手都不太方便时实现自动开门。

我们也可以使用Bixby查询天气、调节温度，甚至控制其它家电，识别率和响应速度都值得好评。

冰箱顶部的摄像头是食材管理的核心，可自动识别37种常见食材，放入时实时建档，让冰箱从“被动储物的容器”进化为“主动的厨房伙伴”。

我们用辣椒来做测试，食品在放入的时候就能够被正确识别，并更新在了食物列表中，我们可以设置其保质期，在临近时，冰箱还会进行提醒;而像是带着包装的食材，则可以通过手动添加，将食材加入食物列表当中。

当我们把食物拿出时，摄像头同样会进行识别，并将拿出的东西从食物列表中删除。这里多说一句，这颗摄像头的识别能力和速度都蛮不错的，无论是放入还是拿出食物，其实不用太过刻意的停留，就能够正确的识别。

三星AI神 冰箱9系不仅可以进行食材管理，还能够根据冰箱中的食材推荐菜谱，包含制作的步骤和相关的食材，如果我们缺少某种材料的话，还能一键发送所需的食材到购物单中，购物单的内容能够实时同步到手机上，这样我们就可以按照这个清单去进行购物了。

除了推荐的菜谱外，我们还可以自行搜索想要的食谱，它会给出对应的食材和制作步骤，同样可以将需要的东西发送到购物单中进行采购。

还可以写备忘录，并且将它设置在屏幕上，提醒自己做一些事情，相当于电子版的冰箱便签;通过膳食计划器，用户可以设置每天的菜谱，督促自己养成健康的饮食习惯;它还支持Smart View功能，可以将家中电视的内容投屏到这块大屏上，在厨房也能边做饭边娱乐。

(AI智控大屏 备忘录功能)

(AI智控大屏 膳食计划器功能)

(AI智控大屏 Smart View功能)

当然，我们也能通过这块屏幕控制冰箱内部的温度，开启快速冷冻/冷藏，或是查看冰箱能耗情况。

用户也能够在在手机端的SmartThings中，查看更多信息或是进行更详细的设置。

评测总结

作为今年的旗舰级冰箱新品，三星AI神 冰箱9系延续了简约且富有格调的设计，采用了AI混合制冷技术，实现精准、高效的制冷效果，并且进一步优化了内部的空间，提升了空间利用率，遵循着“大容量+精细化”的原则，满足用户日常的储藏需求。

更重要的是，加入了摄像头和AI智控大屏的创新，以及内置的Bixby语音助手，为用户提供了更加智能、便捷的交互体验，让冰箱不仅仅只是单纯的食物储存容器，更是我们厨房中的“好伙伴”，健康生活的“陪伴者”。