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三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

2025-06-09 14:22:53 作者：

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  【天极网家电频道】如果要问 2025 年买高端电视应该重点关注哪些方面，其中必然少不了“AI能力”。然而纵观市场，大多数所谓的“AI电视”，仍停留在基础语音控制等 AI 浅层应用层面，真正做到用 AI 重构体验的产品少之又少。

  与之形成鲜明对比的，是我们面前这台旗舰级三星Neo QLED 8K QN950F，在AI技术全面加持下，堪称AI电视的标杆之作。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  三星 Neo QLED 8K QN950F的突破之处在于，它通过自研NQ8 AI Gen3芯片，将人工智能深度融入画质修复、音场调教和场景交互等层面，带来极致视听体验的同时，也让电视成为更「懂你」的智能伙伴――这才是真正的“AI电视”该有的样子。

 全新NQ8 AI Gen3芯片，用强大AI能力再造音画天花板

  作为三星 2025 年旗舰新品， Neo QLED 8K QN950F 搭载了全新 NQ8 AI Gen3 芯片，其拥有多达 768 个 AI 神经元网络，在实际测试中，这颗芯片带来的音画体验也令人惊艳。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  在这颗性能强大的 AI 芯片支持下，三星 Neo QLED 8K QN950F 完美解决了8K 片源短缺的痛点。实测在播放 4K 片源时，其 8K AI影像增强Pro功能可将画面提升到接近8K分辨率水准，画面清晰度明显提升，细节处理也很自然，不会出现过度锐化的“数码感”。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  色彩表现同样让人印象深刻。通过色彩增强器Pro功能，电视能够自动分析画面场景并进行针对性优化。在观看动画片时，色彩显示效果颇为绚丽，画面质感十足。特别值得一提的是其AI驱动的自动HDR画质重构Pro功能，即使是SDR格式的老电影，也能提升至HDR般的高清画质，呈现出丰富的明暗层次。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  得益于更加强大的芯片性能以及量子点矩阵技术Pro的精准控光，三星 Neo QLED 8K QN950F上的景深增强 Pro 功能也到了显著提升。实测中它所呈现出来的画面栩栩如生，会让你更有身临其境的感觉。

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  三星 Neo QLED 8K QN950F 还有一个我非常喜欢的地方，是它拥有超出预期的防眩光能力。在阳光或室内灯光的照射下，普通电视屏幕会出现反光，而QN950F通过了 UL Glare Free防眩光认证，能够有效抑制环境光干扰。实际效果就像上图大家所看的这样，开启顶灯的情况下，电视上方镜面墙出现了明显反光问题，但电视屏幕呈现的内容完全不受影响，确保画面始终清晰可见。这不仅提升了观看体验，也能大大减轻长时间观影带来的眼部疲劳。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  音质方面，三星 Neo QLED 8K QN950F同样带来惊喜。自适应音效 Pro 功能可以通过 AI分析画面内容和环境噪音，自动优化声音效果，让视频声音更有感染力。智能控声 Pro 功能则完美解决了深夜观影的困扰。在观看剧情片时，对话清晰度显著提升，而背景音乐则保持适度音量，既不会影响理解剧情，也不会打扰家人休息。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  当然绝佳的音质表现也离不开强大的硬件支持。三星 Neo QLED 8K QN950F 搭载了 90W 6.2.4 声道扬声器，能营造出极具包围感的声场。在Q交响乐技术的加持下，搭配三星条形音响HW-Q990F，能实现非常震撼的交响乐听感，轻松打造客厅里的家庭影院

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  便捷好用的智能交互，更懂你的智能伙伴

  今年以来，AI 技术应用的趋势开始转向提升「用户感知」，通过各种功能落地，让大家真正能够直接感受到AI所带来的体验提升。在这一点上，我认为三星 Neo QLED 8K QN950F 是目前同类产品中做得最好的。

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  在体验三星 Neo QLED 8K QN950F 的过程中，能发现三星对用户洞察的深刻理解，智能语音助手三星小贝居然支持多达16种方言识别。我用河北话试了下，它的识别准确度非常之高，日常使用过程中完全不必刻意切换普通话。

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  更重要的是，三星小贝搭载了AI 大模型，让电视具备了强大的理解能力，实现更加流畅的交互。比如想搜索并观看电影《哪吒二》时，三星小贝就能够深度搜索媒体库中的资源，供用户挑选观看。

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  相信大家都有类似经历，看电影的时候明明对出现在画面中的某位演员很熟悉，但偏偏想不起来他叫啥。小贝AI视界功能就轻松解决了追剧时的“脸盲”困扰。当画面中出现感兴趣的演员时，只需一键启动小贝AI视界，即可迅速识别人物并获取演员信息，它还会拓展推荐该演员的其它参演作品，是一个非常便捷的观影小助手。

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  除了以上这些日常观影中的应用，三星 Neo QLED 8K QN950F 的AI 数字艺术功能也带来了全新的使用体验。基于强大的AI能力，用户只需选择喜爱的关键词，它就可以自动生成一张专属于你的壁纸。这种独一无二的个性化体验和尊享感是很多电视所无法提供的。

 客厅的绝佳艺术品，更是便捷智能中枢

  买衣服讲究穿搭，买电视同样如此。作为客厅里的大件家电，电视是家居软装中重要的一块拼图之一。一台工艺设计优秀的电视，往往能进一步拔高客厅的整体质感，三星 Neo QLED 8K QN950F 就是这样的一款产品。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

就像大家所看到的，三星 Neo QLED 8K QN950F 采用12.9mm的超薄金属机身搭配0.8mm的极窄边框，亮屏之后几乎注意不到边框的存在，不仅能带来更加无边界的沉浸视觉观感，同时也大大提升了电视与环境的适配度，无论是壁挂还是摆放都极具视觉冲击，看上去时尚且科技感满满。用户也可以选择通过附赠的镜面支架摆放在电视柜上，电视会呈现出好似悬浮在空中的效果，不仅不会像传统电视支架那样影响整体观感，反而让它的高级感倍增。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  三星艺术画廊服务的加入让QN950F在待机时也能成为墙上的艺术品。该功能提供近千幅国内外精选名画可选，你可以根据自己的喜好自由设置，切换不同画作，在朋友聚会、浪漫晚餐等各种场景下增添客厅氛围感，让家居美学格调再升级。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  当然，作为客厅里的大屏智能设备，三星 Neo QLED 8K QN950F内置了SmartThings网关，通过电视可以轻松控制家里的各个智能设备，搭配 One UI Tizen 系统提供的诸多便捷服务，它完全可以胜任智能管家这一角色。用户也可通过手机上的SmartThings APP远程操控电视，让生活变得更加便捷智能。

三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

  游戏体验新标杆，次世代的流畅感

  对于很多年轻人而言，除了日常观影，其实电视很重要的一个用处是服务于游戏。三星 Neo QLED 8K QN950F 在游戏体验方面同样有着顶级表现。

  三星 Neo QLED 8K QN950F采用三星动态加速技术，支持 4K 240Hz 的可变刷新率(VRR)游戏，能呈现极为细腻流畅的游戏画面效果。它搭载的AI智能游戏优化功能可自动识别游戏类型并调整画面设置，减少繁琐的游戏设置烦恼。在体验《绝地求生》这类射击游戏时，即便是快速转动视角，画面仍然非常丝滑。

  此外QN950F还内置游戏工具栏，方便快速调整帧率、输入延迟、小地图缩放等设置，进一步优化游戏感受。无论你平时喜欢玩哪类游戏，三星 Neo QLED 8K QN950F 都可以提供令人满意的综合体验。

  通过长时间的深度体验，三星 Neo QLED 8K QN950F展现出令人记忆深刻的产品力，它将强大的AI技术融入到了每一个体验环节;将尖端技术渗透到每一个使用场景之中。从画质表现到音质表现、从智能交互到游戏体验……这台电视都走到了行业最前方，真正重构了电视带来的影、音、娱乐、艺术等全方位体验。

  三星 Neo QLED 8K QN950F不仅代表了三星在电视领域的技术实力，更为“AI电视”树立了新的标杆。如果你正在寻找一台能够真正提升生活品质的电视，三星 Neo QLED 8K QN950F是目前最好的选择，甚至没有之一。

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