三星 Neo QLED 8K QN950F评测：音画能力再次进阶，体验AI电视天花板

【天极网家电频道】如果要问 2025 年买高端电视应该重点关注哪些方面，其中必然少不了“AI能力”。然而纵观市场，大多数所谓的“AI电视”，仍停留在基础语音控制等 AI 浅层应用层面，真正做到用 AI 重构体验的产品少之又少。

与之形成鲜明对比的，是我们面前这台旗舰级三星Neo QLED 8K QN950F，在AI技术全面加持下，堪称AI电视的标杆之作。

三星 Neo QLED 8K QN950F的突破之处在于，它通过自研NQ8 AI Gen3芯片，将人工智能深度融入画质修复、音场调教和场景交互等层面，带来极致视听体验的同时，也让电视成为更「懂你」的智能伙伴――这才是真正的“AI电视”该有的样子。

全新NQ8 AI Gen3芯片，用强大AI能力再造音画天花板

作为三星 2025 年旗舰新品， Neo QLED 8K QN950F 搭载了全新 NQ8 AI Gen3 芯片，其拥有多达 768 个 AI 神经元网络，在实际测试中，这颗芯片带来的音画体验也令人惊艳。

在这颗性能强大的 AI 芯片支持下，三星 Neo QLED 8K QN950F 完美解决了8K 片源短缺的痛点。实测在播放 4K 片源时，其 8K AI影像增强Pro功能可将画面提升到接近8K分辨率水准，画面清晰度明显提升，细节处理也很自然，不会出现过度锐化的“数码感”。

色彩表现同样让人印象深刻。通过色彩增强器Pro功能，电视能够自动分析画面场景并进行针对性优化。在观看动画片时，色彩显示效果颇为绚丽，画面质感十足。特别值得一提的是其AI驱动的自动HDR画质重构Pro功能，即使是SDR格式的老电影，也能提升至HDR般的高清画质，呈现出丰富的明暗层次。

得益于更加强大的芯片性能以及量子点矩阵技术Pro的精准控光，三星 Neo QLED 8K QN950F上的景深增强 Pro 功能也到了显著提升。实测中它所呈现出来的画面栩栩如生，会让你更有身临其境的感觉。

三星 Neo QLED 8K QN950F 还有一个我非常喜欢的地方，是它拥有超出预期的防眩光能力。在阳光或室内灯光的照射下，普通电视屏幕会出现反光，而QN950F通过了 UL Glare Free防眩光认证，能够有效抑制环境光干扰。实际效果就像上图大家所看的这样，开启顶灯的情况下，电视上方镜面墙出现了明显反光问题，但电视屏幕呈现的内容完全不受影响，确保画面始终清晰可见。这不仅提升了观看体验，也能大大减轻长时间观影带来的眼部疲劳。

音质方面，三星 Neo QLED 8K QN950F同样带来惊喜。自适应音效 Pro 功能可以通过 AI分析画面内容和环境噪音，自动优化声音效果，让视频声音更有感染力。智能控声 Pro 功能则完美解决了深夜观影的困扰。在观看剧情片时，对话清晰度显著提升，而背景音乐则保持适度音量，既不会影响理解剧情，也不会打扰家人休息。

当然绝佳的音质表现也离不开强大的硬件支持。三星 Neo QLED 8K QN950F 搭载了 90W 6.2.4 声道扬声器，能营造出极具包围感的声场。在Q交响乐技术的加持下，搭配三星条形音响HW-Q990F，能实现非常震撼的交响乐听感，轻松打造客厅里的家庭影院。

便捷好用的智能交互，更懂你的智能伙伴

今年以来，AI 技术应用的趋势开始转向提升「用户感知」，通过各种功能落地，让大家真正能够直接感受到AI所带来的体验提升。在这一点上，我认为三星 Neo QLED 8K QN950F 是目前同类产品中做得最好的。

在体验三星 Neo QLED 8K QN950F 的过程中，能发现三星对用户洞察的深刻理解，智能语音助手三星小贝居然支持多达16种方言识别。我用河北话试了下，它的识别准确度非常之高，日常使用过程中完全不必刻意切换普通话。

更重要的是，三星小贝搭载了AI 大模型，让电视具备了强大的理解能力，实现更加流畅的交互。比如想搜索并观看电影《哪吒二》时，三星小贝就能够深度搜索媒体库中的资源，供用户挑选观看。

相信大家都有类似经历，看电影的时候明明对出现在画面中的某位演员很熟悉，但偏偏想不起来他叫啥。小贝AI视界功能就轻松解决了追剧时的“脸盲”困扰。当画面中出现感兴趣的演员时，只需一键启动小贝AI视界，即可迅速识别人物并获取演员信息，它还会拓展推荐该演员的其它参演作品，是一个非常便捷的观影小助手。

除了以上这些日常观影中的应用，三星 Neo QLED 8K QN950F 的AI 数字艺术功能也带来了全新的使用体验。基于强大的AI能力，用户只需选择喜爱的关键词，它就可以自动生成一张专属于你的壁纸。这种独一无二的个性化体验和尊享感是很多电视所无法提供的。

客厅的绝佳艺术品，更是便捷智能中枢

买衣服讲究穿搭，买电视同样如此。作为客厅里的大件家电，电视是家居软装中重要的一块拼图之一。一台工艺设计优秀的电视，往往能进一步拔高客厅的整体质感，三星 Neo QLED 8K QN950F 就是这样的一款产品。

就像大家所看到的，三星 Neo QLED 8K QN950F 采用12.9mm的超薄金属机身搭配0.8mm的极窄边框，亮屏之后几乎注意不到边框的存在，不仅能带来更加无边界的沉浸视觉观感，同时也大大提升了电视与环境的适配度，无论是壁挂还是摆放都极具视觉冲击，看上去时尚且科技感满满。用户也可以选择通过附赠的镜面支架摆放在电视柜上，电视会呈现出好似悬浮在空中的效果，不仅不会像传统电视支架那样影响整体观感，反而让它的高级感倍增。

三星艺术画廊服务的加入让QN950F在待机时也能成为墙上的艺术品。该功能提供近千幅国内外精选名画可选，你可以根据自己的喜好自由设置，切换不同画作，在朋友聚会、浪漫晚餐等各种场景下增添客厅氛围感，让家居美学格调再升级。

当然，作为客厅里的大屏智能设备，三星 Neo QLED 8K QN950F内置了SmartThings网关，通过电视可以轻松控制家里的各个智能设备，搭配 One UI Tizen 系统提供的诸多便捷服务，它完全可以胜任智能管家这一角色。用户也可通过手机上的SmartThings APP远程操控电视，让生活变得更加便捷智能。

游戏体验新标杆，次世代的流畅感

对于很多年轻人而言，除了日常观影，其实电视很重要的一个用处是服务于游戏。三星 Neo QLED 8K QN950F 在游戏体验方面同样有着顶级表现。

三星 Neo QLED 8K QN950F采用三星动态加速技术，支持 4K 240Hz 的可变刷新率(VRR)游戏，能呈现极为细腻流畅的游戏画面效果。它搭载的AI智能游戏优化功能可自动识别游戏类型并调整画面设置，减少繁琐的游戏设置烦恼。在体验《绝地求生》这类射击游戏时，即便是快速转动视角，画面仍然非常丝滑。

此外QN950F还内置游戏工具栏，方便快速调整帧率、输入延迟、小地图缩放等设置，进一步优化游戏感受。无论你平时喜欢玩哪类游戏，三星 Neo QLED 8K QN950F 都可以提供令人满意的综合体验。

通过长时间的深度体验，三星 Neo QLED 8K QN950F展现出令人记忆深刻的产品力，它将强大的AI技术融入到了每一个体验环节;将尖端技术渗透到每一个使用场景之中。从画质表现到音质表现、从智能交互到游戏体验……这台电视都走到了行业最前方，真正重构了电视带来的影、音、娱乐、艺术等全方位体验。

三星 Neo QLED 8K QN950F不仅代表了三星在电视领域的技术实力，更为“AI电视”树立了新的标杆。如果你正在寻找一台能够真正提升生活品质的电视，三星 Neo QLED 8K QN950F是目前最好的选择，甚至没有之一。