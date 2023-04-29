家庭大屏赛道多管齐下 TCL电视“H”世代新品登场

在国产高端智能电视中极具竞争力的TCL Q10G/Q10G Pro、X11G等“G”世代产品的诞生似乎仅仅发生在几个月前，而TCL近期在技术与产品方面的快速迭代更是令我们吃惊，中国家电及消费电子博览会AWE 2023尚在进行时，TCL全新的“H”世代智能电视已经悄然上架。

本次TCL上架的电视新品归属于Q10与T7两个系列，在我们熟悉的Q10系列上，新一代Q10H已然提供了覆盖65英寸-98英寸的产品线，可以预想到将会凭借较为平衡的售价与画质硬件，承担下一代主力产品地位。

新的T7H则由98英寸巨幕版本单独亮相，在搭载多分区Mini LED背光、拥有1200nits HDR亮度、4K144Hz 95%DCI-P3广色域屏幕的基础上，将售价下探到前所未有的15999元(首发到手价)，令人感叹。

配置方面可以看出，定位更亲民的新品巨幕电视T7H在配置方面具有相当的诚意，背光分区数达到672个，拥有带独立低音单元的2.1声道Hi-Fi级音响，并搭载了2023年全新软硬件配置――灵控桌面、领曜芯片M2与TXR画质增强引擎，可以预见到也将拥有双满血HDMI 2.1接口，USB 3.0接口，满速WiFi 6等优异特性。

而来到新品Q10H系列，其中的98英寸版本则将背光分区数提升至2304个，相比不久前推出的Q10G Pro又有大幅提升，同时峰值亮度可达3000nits的XDR水平，将Q10系列的画质表现朝着X11系列的方向又进一步。同时，新品Q10H也搭载了我们此前在X11G上见到的配置，包括量子点广色域技术、A++蝶翼星曜屏、灵控桌面、领曜芯片M2+TXR Mini LED画质增强芯片等等。

价格方面，Q10H依旧延续Q10系列的中高端定位，带来旗舰级体验的同时售价同样亲民。据了解，本次TCL Q10H系列65/75/85/98英寸的首发到手价分别为7999/10999/14999/25999元，其中尺寸最小的65Q10H也配备了多达1080个背光分区，且在其它配置方面与其它尺寸几乎没有差异。

编辑点评：TCL推出的Q10系列向来主打“质价比”，让消费者以中高端价位获得越级乃至旗舰级的画质体验，可以说每一年、每一代推出时都非常值得选择。不过换代节奏过快对老用户而言多少也会产生一些压力，不知道读者们怎么看？