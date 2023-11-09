ÔÚ¼ÒÒ²ÄÜÄ¾Ì¿ÉÕ¿¾ Ã×¼ÒÖÇÄÜ¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°ÆÀ²â
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿×î½ü£¬ÎÒÃÇÆÀ²âÁËÒ»Ì×³ø·¿¼Òµç²úÆ·¡ª¡ªÃ×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°¡£Ëü×î´óµÄÂôµãÊÇ²ÉÓÃ¶¯Ì¬Î¢Á£²¶¼¯¼¼Êõ£¬Í¨¹ýµÍÑ¹ÆøÐý´ÓÔ´Í·²¶¼¯ÓÍÑÌ¡¢ÆøÎ¶¡¢PM2.5µÈÅëâ¿ÎÛÈ¾Î¢Á£½«ÆäÑ¸ËÙÅÅ×ß£¬²¢ÄÜÊµÊ±¼à²â¡¢ÏÔÊ¾PM2.5£»Ëü»¹²ÉÓÃÎÞÓÍÍøÉè¼Æ£¬²»ÓÃ²ðÏ´£¬Ïàµ±ÉñÆæ£»ÑÌ»úÔî¾ßÖ®¼ä»¹ÓÐÖÇÄÜÁª¶¯µÈ£¬¹¦ÄÜºÜ·á¸»¡£ÄÇÃ´Ã×¼ÒÕâÌ×P1ÑÌÔîÌ××°µÄÕæµÄÓÐÕâÃ´ºÃÓÃÂð£¿ÅÅÑÌÊ±ÕæµÄ»áÓÐÆøÐýÂð£¿ÏÂÃæÎÒÃÇÀ´½øÐÐÊµ¼ÊµÄÉîÈëµÄÆÀ²â¡£
¹¤ÒµÉè¼Æ£º´´ÐÂÎÞÓÍÍø£¬Íâ¹ÛÔ²Èó
ÏÈÀ´¿´¿´Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1Õâ¿î²úÆ·ÔÚ¹¤ÒµÉè¼ÆÉÏ¸ú´«Í³ÓÍÑÌ»úÓÐÄÄÐ©²»Í¬¡£Ò»ÊÇÁ½²à¶àÁËÁ½¿é²£Á§°å£¬¶þÊÇÃ»ÓÐÓÍÍø£¬ÈýÊÇÖÐ¼äÓÐÒ»µÀºÜÏÔÑÛµÄ¡°´ó·ì¡±£¬ºÜÌØ±ðµÄ¡°Ò»¡±×ÖÐÎÎü·ç¿Ú¡£
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1Á½²àµÄ²£Á§°å½Ð×öÈÅÁ÷°å£¬»ùÓÚ¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§ÔÀí£¬ÅäºÏ¸ß·çËÙ¿ÉÒÔÐÎ³ÉÆøÐý¡£ÕâÊÇÓÍÑÌ»úÆ·ÀàÉÏµÄÒ»´ó´´ÐÂÍ»ÆÆ¡£ÈÅÁ÷°åÊÇ¿É²ðÐ¶Éè¼Æ£¬Çå½àÊ±¿ÉÒÔÈ¡ÏÂÀ´½øÐÐÈ«ÃæÇåÏ´£¬Áé»î·½±ã¡£
»úÉí½á¹¹ÊÇ²àÎüÊ½£¬Îü·ç¿ÚÎ»ÓÚÖÐ²¿£¬ÄÜ¹»Ìù½üÔîÌ¨Îü×ß´ÓÔ´Í·²úÉúµÄÓÍÑÌ¡£¾Ý½éÉÜ£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1²ÉÓÃ¶ÀÓÐµÄÔöÑ¹Îü·ç²Û£¬´îÅäÆä¸ßËÙBLDCµç»ú£¬ÄÜ¹»ÐÎ³É13m/sµÄ´ó·çËÙ£¬Îü×ßÓÍÑÌ¡£²¢ÄÜÐÎ³É900Pa´ó¾²Ñ¹£¬ÔÚ×ö·¹¸ß·åÊ±¼ä²»»áÊÜ¹«¹²ÑÌµÀÓ°Ïì£¬·ÀÖ¹³öÏÖÓÍÑÌµ¹¹à¡£
ÔÚÒ»×ÖÎü·ç¿ÚÏÂ·½£¬»¹ÓÐÐ¡ÌùÊ¾ÌØÒâÌáÐÑ£º¡°ÇëÊ¹ÓÃÈáÈíÄ¨²¼ÇáÇá²Á¾»¼´¿É£¬Îª·ÀÖ¹Ä¨²¼±»Îü×ß£¬Çå½àÊ±ÇëÏÈ¹Ø»ú¡£¡±
Çå½à·½Ãæ£¬Ã×¼ÒÖÇÄÜ¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°µÄ»úÉí±íÃæ²ÉÓÃÒ×ÓÚÇå½à²ÄÖÊ£¬ÓÃÈíÄ¨²¼ÇáÇá²Á¾»¼´¿É¡£ÓÉÓÚÊÇÎÞÓÍÍøÉè¼Æ£¬ÈÕ³£Çå½àÒ²Ê¡ÁË²»ÉÙÂé·³¡£
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1¶¥²¿¡°ÎÝéÜ¡±²¿·ÖÓÐÁ½¸öÏòÏÂ´µ³öÈõ·çµÄ¿Ú£¬ÐÎ³É¡°·ÀÒÝ×è¸ôÆøÁ±¡±¡£ÆøÁ±¿É°ÑÃ»±»¼°Ê±Îü×ß¶øÌÓÒÝµ½ÉÏ·½µÄÓÍÑÌ×èµ²£¬´µ»Øµ½ÏÂ·½²¶¼¯Çø£¬½«ÓÍÑÌÎü¾í×ß¡£ÕâµÀÆøÁ±µÄ³ö·ç¿ÚÎ»ÓÚ»úÉíÖÐ²¿£¬µÆµÄÁ½²à¡£·ÀÒÝ×è¸ôÆøÁ±ÊÇÒ»¸ö±È½ÏÓÐÐÂÒâµÄ¹¦ÄÜÉè¼Æ£¬Ò»°ãÓÍÑÌ»ú½ÏÄÑ±ÜÃâÓÍÑÌÌÓÒÝµÄÇé¿ö£¬ÌØ±ðÊÇÓÐ·çµÄÊ±ºò¡£¾ßÌåÐ§¹ûÈçºÎ£¬ÎÒÃÇºóÃæÆÀ²âÖÐ¿´¿´¡£
³éÈ¡Ê½ÓÍ±£¬ÖÐ¼äÓÐ¿ÉÊÓ´°¿Ú£¬ÄÜ¿´µ½ÓÍÁ¿¶àÉÙ¡£ÓÍ±ÓÒ±ß±êÓÐ²úÆ·Ãû³Æ¡£
»úÉí²à·½ÌùÓÐ¼¸¸ö±êÇ©£¬¿É¿´µ½Õâ¿îÎüÓÍÑÌ»ú²úÆ·ÐÍºÅÎªCXW-165-MJ04CY£¬´ïµ½¹ú¼Ò1¼¶ÄÜÐ§£¬½ÏÊ¡µç£»³£Ì¬ÆøÎ¶½µµÍ¶È95%£¬ÓÍÖ¬·ÖÀë¶È90%£¬ÕâÒ»ÊýÖµ±È±ÊÕßÖ®Ç°ÆÀ²â¹ýµÄÁ½¿îÓÍÑÌ»úÒªºÃ£¨85%ÓÍÖ¬·ÖÀë¶È£©¡£
Ã×¼ÒÖÇÄÜ¶¨Ê±È¼ÆøÔîP1
Õâ¿îÑÌÔîÌ××°´îÅäµÄÊÇÃ×¼ÒÖÇÄÜ¶¨Ê±È¼ÆøÔîP1¡£Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏÓëÑÌ»ú±£³ÖÒ»ÖÂ£¬Í¬ÑùÊÇÆÄÓÐ¿Æ¼¼¸ÐµÄÐÇ¿Õ»ÒÅäÉ«¡¢Ô²ÈóµÄ×ª½Ç¡£Ãæ°åÎªAG¸Ö»¯²£Á§£¬¾Ý½éÉÜÓÐÊÖ¸ÐÇ×·ô¡¢Ò×Çå½à¡¢Ó²¶È¸ß·À±¬ÁÑ¡¢ÄÍ¸ßÎÂ¡¢ÄÍ¸¯Ê´µÈÓÅµã¡£
»ðÁ¦µ÷½ÚÐýÅ¥ÖÐÑë£¬ÊÇ¶¨Ê±°´¼ü£¬Á½±ßÂ¯Í·¶¼Ö§³Ö1-180·ÖÖÓ¶¨Ê±£¬µ½Ê±×Ô¶¯¶ÏÆøÏ¨»ð£¬°²È«±£ÕÏ¡£
Ã×¼ÒÈ¼ÆøÔîP1²ÉÓÃÖ±¾¶12cm»ÆÍÈ¼ÉÕÆ÷£¬¼ÓÈÈÃæ»ý´ó£¬ÄÚÍâË«²ã180¸öÈ¼ÆøÅçÉä¿×£¬ÓëÈýÎ¬Á¢Ìå½ø·ç½á¹¹ÖÐ¿ÕÆø³ä·Ö»ìºÏÈ¼ÉÕ£¬ÌáÉýÈ¼ÉÕÐ§ÂÊÓë¼ÓÈÈ¾ùÔÈ¶È¡£»ðÁ¦·½Ãæ£¬È¼ÆøÔîP1µÄÌìÈ»Æø°æÎª5200W£¬ÈÈÐ§ÂÊÎª67%: Òº»¯Ê¯ÓÍÆø°æÎª4800W£¬ÈÈÐ§ÂÊÎª65%¡£
Â¯Í·¿É²ðÐ¶³öÀ´Çå½à£¬ÈçÍ¼ËùÊ¾£¬µ×²¿³ÐÒºÅÌÒ²¿É·½±ã²ÁÏ´¡£
Ã×¼ÒÈ¼ÆøÔîP1ÓÐ¿Éµ÷½Úµ×¿Ç£¬ÊÊºÏ´ó²¿·ÖÔîÌ¨µÄ¿ª¿×³ß´ç£¬ÊÊºÏ¾É·¿»òÐÂ·¿×°ÐÞµÈÐèÇó¡£
´ËÍâ£¬Õâ¿îÑÌ»ú»¹ÓÐÑÌÔîÁª¶¯¹¦ÄÜ£¬µã»ð¾ÍÅÅÑÌ£¬»ð´ó·ç¾Í´ó£¬ºóÃæÎÒÃÇ»áÌåÑé¡£°²È«ÉÏÓÐÊ®¶þµÀ·À»¤£ºÏ¨»ð±£»¤¡¢Í¯Ëø±£»¤¡¢·À»¬¹ø¼Ü¡¢4D·ÀË®±£»¤¡¢·À»Ø»ð±£»¤¡¢µçÆø·ÖÀë±£»¤¡¢´¿Í·§Ð¾¡¢²£Á§±³Ãæ²ã·À±¬Ä¤¡¢AG¸Ö»¯·À±¬²£Á§¡¢·ÀÌÌ¾ÛÄÜÅÌ¡¢6ÖØÆøÃÜ°²È«²âÊÔ¡¢×Ô¶¯Ëø½ô¶Ë×Ó¡£
³ø·¿Êµ¼Ê°²×°
ÎÒÃÇ½«Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°°²×°µ½¼ÒÍ¥³ø·¿Àï£¬Êµ¼ÊÐ§¹ûÈçÏÂ£¬¿´ÆðÀ´ÈÔÊÇ¿Æ¼¼¸ÐÂúÂú£¬¿ÉÒÔËµÊÇ³ø·¿ÀïzuiÓÐ¿Æ¼¼¸ÐµÄÒ»¸ö½ÇÂäÁË¡£
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°£¬³ø·¿°²×°Ð§¹û
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°£¬³ø·¿Êµ¼Ê°²×°
²Ù¿ØÃæ°å
°²×°ºÃºó£¬½ÓÍ¨µçÔ´£¬ÑÌ»úÉÏÃæµÄ²Ù¿ØÃæ°å¾Í»áÏÔÊ¾³ö²Ù¿Ø°´¼ü¡£Ãæ°åÎª´¥Ãþ²Ù¿Ø£¬Ìá¹©µÆ¹â¡¢ÁªÍø¡¢·çÁ¿µ÷½Ú¡¢¿ª¹ØµÈ³£ÓÃ¹¦ÄÜµÄ°´¼ü¡£ÆäËü¹¦ÄÜÔÚAPPÀïÉèÖÃ¡£
ÖÐ¼äÊÇ¿é²ÊÉ«TFTÏÔÊ¾ÆÁ£¬Á¬½ÓºÃÊÖ»úAPPºó£¬ÖÐ¼ä»áÏÔÊ¾³ö³ø·¿PM2.5Å¨¶ÈÊýÖµ¡£Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÄÚÖÃ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷Í¬¿îPM2.5´«¸ÐÆ÷£¬¿ÉÊµÊ±¼à²â³ø·¿¿ÕÆøÖÊÁ¿£¬Åëâ¿Ê±ÆÁÄ»ÉÏ»áÊµÊ±ÏÔÊ¾PM2.5ÊýÖµÅ¨¶È£¬ÈÃÓÃ»§¶Ô¿ÕÆøÖÊÁ¿ÐÄÀï¸üÓÐµ×¡£
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1Ö§³ÖÊÖÊÆ²Ù¿Ø£¬ÊÖÒ»»Ó¾Í¿ª»ú³éÑÌ£¬»¹¿ÉÒÔµ÷½Ú·çÁ¿¡¢¹Ø»úµÈ¡£ÕâÖÖ¸ô¿Õ²Ù×÷¿ÉÒÔ²»´¥Åöµ½Ãæ°å£¬ÊÊºÏÊÖÉÏÓÐÓÍÎÛµÄÇé¿ö¡£
AppÔ¶³Ì²Ù×÷
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°Ö§³ÖÊÖ»úAPP²Ù×÷¡£Á¬½ÓÃ×¼ÒAPP£¬¿É¿´µ½³ýÁË¿ª¹Ø»ú¡¢µ÷½Ú·çÁ¿¡¢µÆ¹âµÈÑÌ»úÉÏÓÐµÄ²Ù×÷Íâ£¬APPÀïÃæ»¹Ìá¹©ÁË¸ü¶àÏêÏ¸¹¦ÄÜÉèÖÃ¡£
×Ô¶¯»»Æø¼ì²âÉèÖÃ£¬ÑÌÔîÁª¶¯ÉèÖÃ
PM2.5ÊµÊ±¼à²â£¬³¬±ê×Ô¶¯ÅÅÆø
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1¿ÉÒÔÊµÊ±¼à²âPM2.5£¬ÓÃ»§¿ÉÔÚAPPÀïÉèÖÃ´ý»úPM2.5°²È«Öµ£¬µ±P1¼à²âµ½ÊýÖµ³¬±êÊ±£¬»á×Ô¶¯Æô¶¯»»Æø£¬±£Ö¤³ø·¿¿ÕÆøÇåÐÂ¡£ÁíÍâ£¬Èç¹ûÓÃ»§¼ÒÖÐ°²×°ÓÐÐ¡Ã×ÌìÈ»ÆøÎÀÊ¿¡¢Ð¡Ã×ÑÌ¸ÐÎÀÊ¿£¬ÄÇÃ´Ò²¿ÉÒÔ¸úÕâ¿î¾»ÑÌ»úÁª¶¯£¬ÈçÓÐº¦ÆøÌåÐ¹Â©£¬Ã×¼ÒAPP¾Í»áÔ¶³Ì¿ØÖÆ¾»ÑÌ»ú¼°Ê±ÅÅ³ö¡£
ÎÒÃÇ¼òµ¥²âÊÔÁËÒ»ÏÂPM2.5¼à²â¹¦ÄÜ¡£ÔÚÃ×¼Ò¾»ÑÌ»úP1Ç°µãÈ¼Ò»ÕÅÖ½£¬ºÜ¿ìÑÌ»ú¾Í¼à²âµ½ÁËPM2.5ìÉý£¬ÔÚ´¥¿ØÆÁÉÏÏÔÊ¾³öÀ´ºìÉ«Êý×Ö£¬³¬¹ýÉè¶¨ÊýÖµºó£¬¾»ÑÌ»úÁ¢Âí¿ªÆô»»Æø¡£
ÑÌÔîÁª¶¯
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1¾ßÓÐÑÌÔîÁª¶¯¹¦ÄÜ£¬¸úÈ¼ÆøÔîP1Á¬½ÓÖ®ºó¾ÍÄÜÊ¹ÓÃ£¬Ö»ÒªÈ¼ÆøÔîÒ»µã»ð£¬ÑÌ»ú¾Í×Ô¶¯´ò¿ªÅÅÑÌ£¬Í¬Ê±·çÁ¿Ò²»áËæ×Å»ðÁ¦µÄ´óÐ¡¶øµ÷½Ú¡£
Ç¿Á¦Â£ÑÌ
¾Ý½éÉÜ£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÀûÓÃ¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§ÔÀí£¬ÄÜÍ¨¹ýµÍÑ¹ÆøÐý´ÓÔ´Í·²¶¼¯ÓÍÑÌ¡¢ÓÍÑÌÎ¶ÒÔ¼°PM2.5Ï¸Î¢¿ÅÁ££¬ÔÙÍ¨¹ý¸ß·çËÙ¿ìËÙÎüÅÅ¾¡£¬ÓÐÐ§·ÀÖ¹ÓÍÑÌ¡¢ÓÍÑÌÎ¶ÒÔ¼°PM2.5µÈÅëâ¿ÎÛÈ¾Î¢Á£Ð¹Â©¡£
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1µÄ¡°Ò»¡±×ÖÐÎÎü·ç¿Ú¿ÉÐÎ³É13m/sµÄ¸ßËÙÆøÁ÷£¬ÆøÁ÷Ð¯´øÓÍÑÌ¿ÅÁ£Ô¶ÀëÅëâ¿Õß£¬´Ó¶øÊµÏÖÓÃ»§½Ó´¥²»µ½ÓÍÑÌ¡¢ÑÌÎ¶µÄ¾»ÎüÐ§¹û¡£
Îü·ç¿Ú·çÁ¦²âÊÔ
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1µÄ¡°Ò»¡±×ÖÐÎÎü·ç¿Ú£¬¾Ý½éÉÜÊÇÔöÑ¹Îü·ç²Û£¬´îÅäÆä¸ßËÙBLDCµç»ú£¬ÄÜÐÎ³É13m/s´ó·çËÙ¡¢900Pa¾²Ñ¹£¬Îü¾»ÓÍÑÌ¡£ÎÒÃÇÊµ¼Ê²âÊÔÁËÒ»ÏÂP1Õâ¸öÎü·ç¿ÚµÄ·çËÙ¡£
ÎÒÃÇ´ò¿ªÑÌ»úµÄÒ»µµ·çÁ¦£¬ÔÚ·ç¿Ú²âµÃ·çËÙÔ¼7.7Ã×/Ãë£¬Õâ´ïµ½ÁË4¼¶·çÁ¦¡£¶þµµ£¬²âµÃ·çËÙÔ¼10.9Ã×/Ãë£¬Õâ´ïµ½ÁË6¼¶·çÁ¦¡£Èýµµ£¬²âµÃ·çËÙÔ¼11.2Ã×/Ãë£¬´ïµ½6¼¶·çÁ¦¡£±¬³´µµ£¬²âµÃ·çËÙÔ¼12.8Ã×/Ãë£¬Ò²ÊÇ6¼¶Ç¿·ç¡£ÕâÒ»·çËÙÓë¹Ù·½ÊýÖµºÜ½Ó½üÁË¡£ÔÚÒÔÍùµÄÆÀ²â¾ÀúÖÐ£¬±ÊÕß×î¶àÒ²¾Í²âµ½¹ý7Ã×/Ãë×óÓÒµÄ·çËÙ£¬ÕâÒ»¿îÑÌ»úµÄ·çÁ¦È·ÊµºÜÇ¿º·¡£
·ÀÖ¹ÓÍÑÌÌÓÒÝ
³ýÁËÆøÐýµÄÇ¿Á¦³éÈ¡£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1»¹ÓÐµÄ·ÀÓÍÑÌÌÓÒÝ´ëÊ©¡£Á½²àµÄ·ÀÒç×èÑÌÆÁ£¨ÈÅÁ÷°å£©£¬ÓÍÑÌÒ»×²ÉÏ¾Í´òÁË¸ö×ª·µ»ØÈ¥£¬Êµ¼ÊµÄ·ÀÒÝÐ§¹ûºÜÖ±¹Û¡£ÕâÁ½¿é²£Á§ÆÁ¿É²ðÐ¶ÇåÏ´£¬°²×°Ò²·½±ã£¬¿¨¿ÛÉè¼Æ¡£
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1¶¥²¿µÄ¡°·ÀÒÝ×è¸ôÆøÁ±¡±£¬Êµ¼ÊÐ§¹ûÒ²ºÜÃ÷ÏÔ£¬ÓÍÑÌÒ»×²ÉÏÆøÁ±¾Í±»´µ»ØÈ¥ÁË£¬¿ÉÒÔ·ÀÖ¹ÓÍÑÌÌÓÒÝ¡£
ÔëÒô²âÊÔ
·çÔ½´ó£¬Ò»°ãÀ´ËµÔëÒô¾ÍÔ½´ó£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1·çÁ¦ÕâÃ´ÃÍ£¬»á²»»áÌ«³³ÄØ£¿ÎÒÃÇ¶Ô´Ë½øÐÐ²âÊÔ¡£Ê×ÏÈ²âµÃÊÒÄÚ»·¾³»ù×¼ÔëÒôÔ¼42·Ö±´¡£
Ò»µµ·çÁ¦£¬ÔÚ¾àÑÌ»úÔ¼°ëÃ×´¦£¬²âµÃÔëÒôÔ¼53·Ö±´£¬¶þµµ£¬²âµÃÔëÒôÔ¼59·Ö±´¡£Èýµµ£¬²âµÃÔëÒôÔ¼60·Ö±´¡£±¬³´µµ£¬²âµÃÔëÒôÔ¼63·Ö±´¡£Ò»°ãÀ´Ëµ60·Ö±´²î²»¶àÈËËµ»°µÄÕý³£ÒôÁ¿£¬¿ÉÒÔ½ÓÊÜ£¬ÔÙ´óµãÈË¾Í»á¾õµÃ³³¡£
ÏÂÃæÊÇÎÒÃÇ²âÊÔÔëÒôÊ±µÄ±ä»¯ÇúÏß£¬¿ÉÒÔ¿´µ½·Ö±´ÖµËæ×Å·çÁ¦µµÎ»µÄÌáÉý¶øÌáÉý£¬³Ê½×ÌÝ×´ÉÏÕÇ¡£
Êµ¼Ê³´²ËÌåÑé£º±¬³´¼åÕ¨
³ýÁËÑÌÎíÉú³É²âÊÔ£¬ÎÒÃÇÒ²ÔÚ³ø·¿½øÐÐÁË³´²Ë²âÊÔ£¬ÒÔÖÐÊ½³ø·¿³£ÓÃµÄÅëâ¿·½Ê½£¬±¬³´¡¢¼å¡¢Õ¨£¬×öÁË¼¸¸ö²Ë£¬½øÐÐÊµ¼ÊÌåÑé¡£
Ê×ÏÈÊÇ±¬³´£¬ÎÒÃÇÑ¡Ôñ×öÀ±½·³´Îå»¨Èâ£¬ºìÀ±½·ÇàÀ±½·±¬³´Ê±ÆøÎ¶·Ç³£ÇºÈË£¬Ò»°ã¶¼Òª°Ñ³ø·¿ÃÅ¹ØÉÏ¡£ÎÒÃÇ±¬³´Ê±£¬Òª¹øÈÈÓÍÈÈºó²ÅÏÂ²Ë£¬Õâ±ØÈ»»á³öÏÖ´óÁ¿ÓÍÑÌ£¬²»¹ýÃ×¼Ò¾»ÑÌ»úP1Ñ¸ËÙµØ°ÑÓÍÑÌºÍÓÍÑÌÎ¶Îü×ß£¬Ã»ÓÐÇº±ÇÎ¶£¬²¢ÇÒÈâÑÛ¿´ÓÍÑÌÃ»ÓÐÆ®µ½³¬¹ýÎü·ç¿Ú¡£
¼åÒ²ÊÇÖÐÊ½Åëâ¿Àï³£ÓÃµÄ·½Ê½£¬Ò»°ãÊÇÓÃÈÈÓÍ°ÑÊ³²Ä¼åÖÁ¶¨ÐÍ»ò±íÃæ½ð»Æ¡£ÎÒÃÇ×öÁËµÀ¼åÓã£¬¸ÕÒ»ÏÂ¹øÒ²ÊÇ±¬ÆðÁËÒ»´óÅîÓÍÑÌ£¬²»¹ýË²¼ä¾Í±»ÑÌ»úÑ¸ËÙÅÅ×ß¡£²»¹ÜÊÇ¸Õ²ÅµÄ±¬³´»¹ÊÇÏÖÔÚµÄ¼å£¬ÆÁÄ»ÉÏµÄPM2.5µÄÊýÖµÏÔÊ¾Ò»Ö±ÔÚ50ÒÔÏÂ£¬·ûºÏÊÒÄÚ¿ÕÆøÖÊÁ¿±ê×¼¡£
Õ¨Í¬ÑùÊÇ³£¼ûµÄÖÐÊ½Åëµ÷ÊÖ·¨¡£Õ¨»¨ÉúÃ×ÎÒÃÇÊÇÁ¹ÓÍÏÂ¹ø£¬ÖÐÐ¡»ðÂýÂý¼ÓÈÈ¡£ÕâÑù¿´ÆðÀ´Ã»ÓÐÊ²Ã´¿É¼ûµÄÓÍÑÌ£¬²»¹ýÊµ¼ÊÉÏ£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÉÏµÄPM2.5ÊýÖµ¸æËßÎÒÃÇ£¬Êµ¼ÊÈÔÈ»ÓÐÓÍÑÌ´æÔÚ£¬ÕâÖÖÊ±ºò²»¿É¹Ø±Õ¾»ÑÌ»ú¡£
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1ÊÊºÏ¿ª·ÅÊ½³ø·¿£¬ÌØ±ðÒª×¢ÒâÔÚÊ¹ÓÃÊ±ÐèÒª³ø·¿¹Ø´°¿ªÃÅ£¬¹Ø´°ÊÇÎªÁË²»±»Íâ½çÇ¿·ç¸ÉÈÅÆøÐý£¬¿ªÃÅÊÇÎªÁË²¹Æø£¬ÕâÑù¸üÓÐÀûÓÚÓÍÑÌÅÅ³ö£¬Ê±¿Ì±£Ö¤¿ÕÆøÇåÐÂ¡£
ÓÍÑÌ²âÊÔ
ÔÚ³´²ËÊ±£¬ÓÍÑÌ²»ÉÏÁ³ÊÇÒ»¸ö·Ç³£ÖØÒªµÄÓÃ»§ÌåÑé¡ª¡ªÓÍÑÌÒªÃ»À´µÃ¼°Éýµ½ÈËÁ³¸ß¶È£¬¾Í±»ÑÌ»úÎü×ß£¬²»È»µÈ×öÍê·¹£¬ÈËÁ³ÉÏ¾Í»áÕ³ÉÏÒ»²ãÄåÄåµÄÓÍÑÌ¡£Õâ·½Ãæ£¬ÎÒÃÇÊ¹ÓÃÁË×¨ÒµµÄÓÍÑÌ¼ì²âÒÇÀ´¼ì²â¡£
ÔÚ±¬³´Ê±£¬ÎÒÃÇÔÚ¹øÃæ¸ß¶È¼ì²âµ½Ô¼1.98mg/m³µÄÓÍÑÌÒÔ¼°¿ÅÁ£Îï¡£°Ñ¼ì²âÒÇÌ½Í·Ìáµ½Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1Ò»×ÖÎü·ç¿ÚÖ®ÉÏ£¬¼ì²âµ½µÄÓÍÑÌÔ¼0.25mg/m³£¬ÊýÖµ¼«´óµØ¼õÉÙÁË¡£È»ºóÔÚÈËÁ³²¿Î»¸½½ü£¬Ôò½ö¼ì²âµ½Ô¼0.08mg/m³µÄÓÍÑÌ£¬ÊýÖµÊÇÏàµ±Ð¡µÄÁË¡£¿ÉÒÔËµ£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP1µÄÂ£ÑÌÅÅÑÌÈ·Êµ²»´í£¬ÓÍÑÌ²»ÆËÁ³µÄÐ§¹ûºÜºÃ¡£
ÔÚ¼ÒÒ²ÄÜÌ¿»ðÉÕ¿¾
ÓÐÃ»ÓÐÏë¹ý£¬ÔÚ¼ÒÒ²ÄÜÓÃÄ¾Ì¿»ðÉÕ¿¾£¿¹À¼ÆºÜÉÙÈË»áÔÚ¼ÒÓÃÌ¿»ðÀ´ÉÕ¿¾£¬¾ÍËãÒª¿¾Ò²´ó²¿·ÖÓÃ¿¾Ïä¡£³ýÁËÄ¾Ì¿ÓÐµã»ð¡¢Çå½àÕâÐ©Âé·³Íâ£¬×î´óµÄÍ´µã¾ÍÊÇÓÍÑÌ¹ý´ó£¬ÌØ±ðÊÇÈâµÄÓÍÖ¬µÎµ½Ì¼ÉÏÊ±£¬¾Í»áÉýÆðÒ»´ó´®Å¨ÁÒµÄÓÍÑÌ¡£Èç¹ûÊÇÔÚ¼ÒÖÐ³ø·¿×öÄ¾Ì¿ÉÕ¿¾£¬ÓÍÑÌ»ú²»¸øÁ¦µÄ»°£¬ÄÇÓÍÑÌ¿ÉÃâ²»ÁËÆ®µ½¿ÍÌü¡£
ÎÒÃÇÔÚ³ø·¿ÔîÑÛÉÏ·½¼ÜÆðÁËÉÕ¿¾Â¯£¬µãÆðÄ¾Ì¿£¬¿ªÊ¼ÉÕ¿¾£¬¿¾Ñ¼¿¾Èâ¿¾Êß²Ë¡£ÔÚÉÕ¿¾µÄ¹ý³ÌÖÐ£¬Ã¿´ÎÓÍÖ¬µÎµ½Ì¿»ðÉÏ¶¼»áÒýÆðÒ»´ó´®ÓÍÑÌ£¬²»¹ýÃ×¼Ò¾»ÑÌ»úP1Ç¿´óµÄ·çÁ¦Ò»ÏÂ¾Í°ÑÓÍÑÌÎü×ßÁË£¬²¢ÇÒÃ»ÓÐÑÌÎ¶¡£
¿ÉÒÔËµ£¬ÓÐÁËÒ»¿îÇ¿Á¦µÄÑÌ»ú£¬ÔÚ¼ÒÍæÄ¾Ì¿ÉÕ¿¾£¬ÄÇ¾Í²»ÓÃµ£ÐÄÓÍÑÌÁË¡£
ÌåÑéÊÓÆµ¡¢ÆÀ²â×Ü½á
ÏÂÃæÎÒÃÇÍ¨¹ýÒ»¶ÎÊÓÆµÀ´¿´ÏÂÃ×¼ÒÖÇÄÜ¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°µÄÊµ¼ÊÌåÑéºÍÆÀ²â¹ý³Ì£º
Íâ¹Û·½Ãæ£¬Ã×¼ÒÖÇÄÜ¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°ÑÕÖµÄÍ¿´£¬ÐÇ¿Õ»ÒÅäÉ«¡¢Ô²½ÇÉè¼Æ£¬ºÜÓÐ¿Æ¼¼¸Ð¡£¹¦ÄÜÉè¼ÆÉÏ£¬ÎÞÓÍÍøÃâ²ðÏ´ÆÄÎª¶ÀÌØ£¬ÎªÓÃ»§ÃâÈ¥ÁËÈÕ³£ÇåÏ´µÄÂé·³¡£Á½²à²£Á§ÈÅÁ÷°å¡¢¶¥²¿×è¸ôÆøÁ±£¬Ò²ÊÇºÜ´´ÐÂµÄÉè¼Æ£¬¶øÇÒÂ£ÑÌ¹¦ÄÜºÜÊµÓÃ¡£ÏÔÊ¾ÆÁÉÏµÄPM2.5ÊýÖµÏÔÊ¾£¬³¬±ê×Ô¶¯»»ÆøµÈ¹¦ÄÜÒ²ºÜÊµÓÃ£¬¿´µÃµ½µÄ¾»»¯Ð§¹û¡£ÐÔÄÜÉÏ£¬¾»ÑÌ»úP1µÄÒ»×ÖÎü·ç¿ÚÎüÁ¦Ïàµ±Ç¿´ó£¬½Ó½ü13Ã×/ÃëµÄ´ó·çËÙÄÜÑ¸ËÙµØ°ÑÓÍÑÌ£¬ÓÍÑÌÎ¶ÒÔ¼°PM2.5ÅÅ×ß£¬¼¸ºõ×öµ½ÓÍÑÌ0Ð¹Â¶¡£
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬Ã×¼ÒÖÇÄÜ¾»ÑÌ»úP1ÑÌÔîÌ××°ÊÇÒ»Ì×ºÜÊÊºÏ¿ª·ÅÊ½³ø·¿£¬ÃæÏò¼ÒÀï¿á°®±¬³´ºÍÀÏÓ×ÔÐÒÔ¼°¸ßÃôºôÎüÈËÊ¿µÄ²úÆ·£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¹Ø×¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â