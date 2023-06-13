618好物推荐 TCL双子舱分区洗衣机Q10

【天极网家电频道】今年的618电商大促销还在火热进行中，不过各大厂商已经发出了6.1的初步营销战报。TCL在618开门红战报中宣布，首日全网GMV突破11亿，同比增长100%，开售100分钟全网GMV就超越了去年48小时总额。

其中，TCL冰箱获得了“电商全渠道销售额增速 冠军”，TCL的超薄零嵌冰箱电商全渠道销售量突破 10000台，TCL的变频直驱滚筒洗衣机斩获“电商全渠道销售量&销售额 双冠军”。

分类洗衣，健康生活

在变频直驱滚筒洗衣机中，TCL双子舱Q10是一款明星产品。这是一款复式分区洗衣机，上下双滚筒，可以把衣物按照不同种类分开洗涤。为什么要分开洗涤呢？是为了追求清洁、健康。比如外衣、内衣、袜子分开洗，成人、婴儿衣物分开洗，病人衣物分开洗，等等。在如今，“一筒集中混洗”的洗衣模式已逐渐被人们摒弃，“分类洗衣，健康生活”慢慢正成为人们的共识。

TCL双子舱Q10洗衣机，上筒6kg洗涤容量，下筒10kg洗涤容量+7kg烘干容量，其中，上筒的6kg洗涤容量达到了目前行业最大，相当强悍，且上下双筒的筒径都达510mm，洗涤效果更强。Q10还搭载了50°C低温柔烘、微蒸空气洗等黑科技，且上下双筒均配备全球领先的尼得科直驱变频电机，给予用户功能全面、性能强大的分区洗体验。

洗得更多

市面上的分区洗衣机的上下滚筒都是上小下大。因为这些双滚筒洗衣机是通过直接将箱体外壳做高，来实现“容纳双筒”。但是，这样往往会导致震动比较强烈。为了减轻双偏心力导致的高强度震动，这些洗衣机的上筒桶径便只能设计得很小，洗涤量往往只有2～4kg，只能洗少量衣物，无法满足消费者的需求。而且，滚筒洗衣机是通过摔打衣物实现清洗，这类洗衣机上筒径往往只有260mm左右，摔打路径短，无法完全洗净衣物。

为了解决这一难题，TCL冰洗研发团队参考了摩天大楼的减震结构，决定采用12横4纵的整机一体式钢骨结构；专门配置了变阻尼减振器；再通过高箱体模态切割工艺，最终成功做出了“行业最大上筒”复式双滚筒洗衣机，上筒径达510mm的，高出行业标配40%以上，上筒容量达到6kg，是标准复式分区洗衣机上筒的1.5倍。

洗得干净，洗得健康

滚筒洗衣机是通过摔打衣物实现清洗，TCL双子舱Q10拥有更大的上筒径，给衣物带来了更高效的清洁效果。上下双筒的筒径均达510mm，也带来了更大的容量，容纳更多的衣物，而筒径越大，衣物的清洗空间也就越大，洗得也就更干净。TCL双子舱Q10还使用了DD直驱变频电机，可以实现不间断正反转，与BLDC皮带电机相比，在相同时间段内，洗涤次数更多，洗净度更高。根据TCL研发实验室数据，应用“分类洗双滚筒技术”的TCL双子舱洗衣机，在同等能耗和水量条件下，达到了行业最高洗净比。

除了干净还有健康，TCL双子舱Q10上下筒皆具备UVC除菌技术，除菌率可达到99.99%，除螨率100%。

洗得安静

为防止洗衣机工作时音量过大，TCL双子舱Q10以多种技术从源头降低洗衣噪音。一是上述模拟摩天大楼的抗震结构，通过独立悬挂式平衡系统，使机身的稳固性进一步增强。同时，双子舱Q10上下筒都采用了尼德科直驱变频电机，直接驱动内筒无皮带，在提供强大动力的同时，把洗涤声音低至45dB。

洗得精致

不同衣物面料有不同的洗涤要求，特别是高端衣物，更需要精致护理。TCL双子舱Q10有多种不同洗护模式，不论是丝绸、羊毛还是冲锋衣，都有专业洗护程序。Q10还配备“微蒸空气洗”衣物护理功能，不用水也能洗，这样一些不可水洗的衣物就可以除味、柔顺蓬松护理。

烘干方面，TCL双子舱洗衣机Q10搭载50°C低温柔烘，烘干时高速气流会穿透衣物纤维，减少纤维静电，让衣物纤维顺滑不毛躁。随热风包裹衣物纤维，还可以达到祛除异味、除菌净螨、吸附粉尘、蓬松衣物等多重护理功效。

洗得智能

洗衣液AI智能投放是高端洗衣机必备功能，本次TCL双子舱Q10也具有。TCL双子舱Q10通过智能感知舱内衣物重量，可自动往洗衣液抽屉内注入适量的洗衣剂，用户不再为“放多少洗衣液合适”而纠结。且一次注入，就可使用30次，下次不用再费神下洗衣剂，方便懒人。

除了这些以外，TCL双子舱Q10还有炫彩触控屏、手机APP智能控制远程洗衣等更多功能。

技术实力、产品质量

TCL冰箱成立于1997年，至今已拥有15项国际专利申请、336项国家发明专利、821项实用新型专利、341外观设计专利，并拥有9项PCT国际专利发明，至今已具备年产800万台冰箱洗衣机的产能。

搭载这些全球领先科技的TCL洗衣机，在TCL实验室（经过CNAS认可，符合国家标准）中经受住了运转能耗实验、极端环境实验、疲劳寿命实验、电磁防干扰实验、食品营养实验、消噪抗振实验等行业最严苛全面的产品检验。据介绍，TCL冰箱产品的综合返修率低于行业标准50%，达到世界一流水准。

总的来说，TCL双子舱Q10洗衣机是一款洗涤容量巨大、洗得干净又安静的复式分区洗衣机，整体性能强大、功能丰富，可以适应消费者的大容量分类洗护需求。TCL双子舱Q10洗衣机目前618电商节正在优惠促销中，有需要的消费者千万不要错过。