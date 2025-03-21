AWE2025：萤石展现AI视界加持的智慧场景 首创直吸滚筒活水洗地机器人

【天极网家电频道】2025年3月20-23日，中国家电及消费电子博览会(AWE)正在上海新国际博览中心举办。

AI不仅是数字时代的象征，更是引领未来生活方式的重要力量。本届AWE2025的主题为“AI科技、AI生活”，将展示AI在家电及消费电子领域的最新技术突破，场景化展示全屋智能解决方案，并扩展到人-车-家-城市的多维度智慧生活生态。

海康威视旗下安全智能生活品牌，萤石网络在AWE现场带来以“AI视界，更‘净’一步”为主题的展台，集中展示基于核心视觉感知技术的多种智慧场景以及新品、技术。

作为清洁电器行业的全新入局者，萤石注意到国内扫地机器人、洗地机等清洁电器面临的市场渗透率较低，以及行业创新进入“内卷”困境等诸多矛盾，并由此设定了一系列目标，从实际使用角度出发，通过深挖用户痛点，做用户真正需要的功能创新，来战胜目前行业的渗透率瓶颈问题。

近年来发生的从扫地机器人到扫拖机器人，乃至“洗地机器人”的行业创新不可谓不多，萤石凭什么认定其中有许多是“盲目炫技”、“行业内卷”呢？萤石在AWE展位现场重点展示的新品AI多维视觉洗地机器人RX30 Max，也许能从技术和产品力的角度解答这个问题。

视觉感知技术可以说是萤石的看家本领，萤石RX30 Max采用全新 Auto vision 2.0 仿人眼 A 技术(导航&避障)，通过萤石蓝海AI大模型2.0，经过超100万虚拟+真实户型，300万张图像样本，数亿次AI训练，提供策略性清扫方案。由此实现全场景高效自动清洁，快速捕捉脏污，叠加仅9.3cm超薄机身，为家庭地面清洁提供更高覆盖率。

而在地面清洁力方面，萤石RX30 Max更是探索了一条与众不同的技术路径。它采用直吸式滚筒活水洗地技术，采用前置滚筒与湿式离心风机，实现扫吸一体、干湿混吸，可以说真正意义上将洗地机原理搬到了机器人上。据悉，该项技术为萤石行业首创。

萤石在AWE现场详尽展示RX30 Max机器人的机身设计与各项功能特性，可以清晰看到前置洗地滚筒与脏污收集的设计，以更简单有效的逻辑解决了传统的前置吸尘、后置拖地/洗地结构在面对湿垃圾或干湿混合物时，尘盒可能吸入液体污渍，导致内部渗漏或风机损坏的问题。

萤石RX30 Max现场进行的清洁演示，证明这真的是一台“卷”到能吸泡面的洗地机器人。机身中后部内置的大型尘盒可有效收集更多干湿混合垃圾，在机器人回到基站后，通过集污风机全部收集进入基站污水桶，并通过内置过滤网实现固液分离。可以说在基站端同样贯彻了洗地机思路。

值得一提的是，洗地滚筒前置设计还为基站本身的洁净度带来很大优势。市面上多数扫拖/洗地机器人的自清洁方案需要借助基站底部清洁槽，由于后置的拖布/滚筒设计，而必须在基站内侧进行刮洗、污水回收作业。经过长期使用，基站本身的清洁也必须由用户手动完成。

而正如我们所见，萤石RX30 Max的机身中后部并没有太多功能性结构，滚筒的自清洁仅需在机身前部，几乎处于基站外侧的位置完成。自清洁时，机器人使用机身自带刮条刮洗滚筒，并进行离心脱水，使用内置风机实时收集。基站仅为机器人提供清水与烘干功能，无需直接参与自清洁工作，因此能够保持恒久洁净，免去用户手动清洁基站的烦恼。

综合来看，萤石RX30 Max的确可以说是一款叫停无效“内卷”，将功能创新以更简单的方式落到实处的洗地机器人产品。正是由于它开创了滚筒洗地+干湿混吸的新模式，全球投资与增长咨询公司沙利文向萤石科技颁发了“全球直吸式滚筒活水洗地机器人首创者”证书。我们也期待萤石能够在这条技术路径上持续创新，为消费者带来更多解决实际问题的家庭清洁产品。

小结

在展会现场，我们已经能看到萤石正将智慧场景扩展到方方面面，在家庭清洁、安防领域之外，还聚焦智慧庭院、商用清洁等场景，并且充分发挥视觉感知能力的传统优势，以技术思维与具身智能理念强化多种产品的感知、决策、执行能力。

如果你是个AI、视觉感知相关技术爱好者，萤石科技在本届AWE展会将会让你大开眼界，即刻前往现场体验吧。