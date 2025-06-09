海信小墨E5Q Pro评测：AI赋能画质与体验升级，客厅秒变世俱杯赛场

【天极网家电频道】“大巴黎”真赢了？

2024-2025赛季欧冠联赛决赛，法甲巴黎圣日耳曼队以5：0战胜意甲国际米兰队，打破欧冠决赛历史最大分差纪录，收获队史第一座欧冠冠军奖杯。

让笔者惊讶的原因在于，赛前曾让海信小墨E5Q Pro的体育智能体预测欧冠决赛胜负，给出的结果就是巴黎圣日耳曼更可能获胜，比国米的胜率高出了约20%。有趣的是，当时还问了身边几个看球的朋友，都一致认为将是国米捧杯。作为2025FIFA世俱杯全球官方电视，海信小墨E5Q Pro在观赛体验上果然名不虚传。

“懂球”还只是海信小墨E5Q Pro实力的冰山一角。作为Mini LED电视中的口碑王，海信小墨E5能够连续多年占据同价位销量榜首，画质扛打也是根本优势。2025款海信小墨E5Q Pro也迎来多项升级，搭载信芯AI画质芯片、支持U+Mini LED光晕控制解决方案、配备广视角、不反光的墨晶屏等特性让这款电视更耐看、更好看，还有帝瓦雷专业调校的立体声场，临场感拉满让客厅秒变绿茵场或者私人影院!

接下来笔者就结合这段时间对海信小墨E5Q Pro的使用体验，来带领大家一起走近这款画质和体验都很出众的爆款电视。

海信小墨E5Q Pro提供55英寸、65英寸、75英寸、85英寸、100英寸版本，本次评测为75英寸版。

信芯AI画质芯片：复杂的操作交给AI，沉浸式体验留给用户

画质仍旧是E5Q Pro最让人印象深刻的亮点。无论是视觉特效爆炸的影视大片，还是对抗激烈的体育赛事，又或者氛围拉满的惊悚游戏，面对各类观看内容和观看环境，E5Q Pro都呈现了清晰、顺畅且逼真的画面，在这背后一颗“核芯”以及AI创新发挥了至关重要的作用。

E5Q Pro搭载信芯AI画质芯片，支持AI高精控光、景深增强、像素级精度提升以及AI全维感知等特性。如果你想更“省心”地看电视，那么默认选择AI画质+AI音效就可以，电视就能根据观看内容自动优化画质，提升视听体验。

比如，用户在平台观看电影、电视剧、综艺等不同类型内容时，系统会识别相应模式并自行适配。还有一些经典的影视作品藏有彩蛋，AI将为其匹配专属画质。

同时，E5Q Pro的AI全维感知能力能够根据画面内容的不同来针对性优化，让人物更突出，环境色彩更自然。

可以看到，E5Q Pro对画面场景的识别和优化延时速度达到2ms，保证了观看的流畅度。并且通过测试，包括人物、蓝天、动物/宠物、植被、星火等元素，或者运动等场景的识别也很精准。

如果观看一些分辨率达不到4K的经典影视资源或者平台内容，还可以凭借E5Q Pro的像素级精度提升实现“低清转高清”，让电视大屏上本来有些模糊，边缘过渡不清的内容更加锐利，并提升细节、对比度。通过下面实拍的赛事回放对比可以看到，开启该功能后，球场围挡的文字边缘更加清晰，球员身上的球衣也有了层次和细节。

还有一点值得一提，客厅如果有朝南向阳的玻璃，白天观看电视时，室内光线变化复杂也不用担心，E5Q Pro不仅配备了抗眩光、无倒影的墨晶屏(后文我们详细介绍)，还支持16bits感控环境光，能够智能精准的识别环境光源变化，同步调整画面以减少复杂光源造成的干扰，避免在一些暗光场景下眼睛反复对焦，让观看体验更舒适。

除此之外，E5Q Pro还借助AI与大模型丰富了电视的交互体验、扩展了使用场景，更懂用户的同时，还变成了各个领域的“全能搭子”。

借助语音识别，用户可以随时唤醒“海信小聚”并一句话完成内容搜索、音量/亮度等设定，让电视快速播放自己想要观看的内容。

当然，你也可以让电视为你做一些推荐，E5Q Pro不仅可以支持AI识别影视作品中演员的信息，还可以解答影片相关的各类问题，如介绍《星际穿越》中的五维空间，或者是识别到《舌尖上的中国》展示的某种材料给出详细科普等等。

甚至，通过AI识别到画面中的景点、名胜古迹后，旅游智能体不仅可以给出详细的景点介绍、文化及历史渊源，还能帮你整理旅行攻略，主打好用、高效。

除此之外，对于球迷们而言，E5Q Pro也是一位不可多得的“看球搭子”。作为2025FIFA世俱杯首个全球官方合作伙伴，海信在电视中聚合了更多赛事相关的内容，配合体育智能体更能从“赛前-赛中-赛后”给用户提供全景观赛体验。

通过E5Q Pro的世俱杯专区可以了解到全面的赛事信息，预约、观赛、回顾、精彩集锦应有尽有。

与此同时，基于海信星海大模型的音视频理解和数据处理能力以及世俱杯官方授权的独家权益数据，E5Q Pro的体育智能体能够在赛前和球迷们一起预测比赛，而且作为“资深球友”可以结合球队近况、球员表现等多个维度的数据给出赛事胜负分析，让你在与好友打赌时占得先机;在比赛过程中，智能体还可以给出战术拆解，也可以识别双方球员，给出相关介绍，增加观赛陪伴和代入感;赛后AI还能复盘比赛，把各种信息综合起来，让客厅秒变绿茵场，观赛体验得到全面升级。

之前让AI预测欧冠决赛战果是“大巴黎”更胜一筹，现在世俱杯即将吹响，若是“大巴黎”和国米再次相遇……类似的猜测、预判或者说期待喜欢球队能够取得好成绩的迫切心情，有了E5Q Pro这个“看球搭子”就可以随时分享、吐槽，即使熬夜看比赛也一定会更有趣。

U+Mini LED光晕控制，画面更真实细节更丰富

普通Mini LED存在亮部太刺眼、暗部细节看不清，光晕影响画面纯净度，导致看上去更模糊等痛点，E5Q Pro凭借全新自研U+Mini LED光晕控制系统解决方案，有效克服了这些问题，让电视画面的轮廓更清晰、锐利，即使是高速运动的足球也能精准呈现，增强视觉沉浸感。

U+Mini LED光晕控制系统解决方案具备八核LED聚光芯片、晶钻聚光透镜、1:1点阵精控光、黄金矩阵布光等特性，进而屏幕光源更均匀、过渡更自然。E5Q Pro最多拥有1248分区，本次评测的75英寸版本拥有768分区，相较此前产品能够带来25%发光效率提升、9%发光面积提升、19%光晕改善以及9%控光精细度提升。

在这组演示中，E5Q Pro的精准控光不仅让灯泡高亮的灯丝、玻璃拥有丰富细节，展现了材质本身的质感，同时外围的黑色区域也没有泛白，显得更为深邃。

在科幻电影的太空中或者纪录片的浩瀚深海，E5Q Pro凭借精准的色彩显示都能更好地展现场景独特魅力。比如《流浪地球2》中的太空电梯，在清晰过渡和高对比度展现下，E5Q Pro将庞大的人工造物在深邃宇宙中的脆弱、渺小淋漓尽致地表达了出来。

除此之外，E5Q Pro拥有高达2200nits亮度(100英寸版本亮度更是达到了2800nits)、智能环境光感、98%DCI-P3广色域，即使在室内光线充足时也有足够的屏幕亮度支撑，明暗部的细节可以清晰呈现，色彩更真实展现，避免画面泛白，保证观看舒适度和代入感。

墨晶屏广视角、无倒影，避免出戏

为了保障观看体验，E5Q Pro还有一项“黑”科技――黑晶屏(其中100寸版本为黑曜屏Pro)，拥有LR低反层、AG防眩层、STW广视角补偿以及负性液晶组成的行业首款四重抗环境光视觉架构，让电视黑度更高、无倒影、色彩更鲜活，直击用户观看电视痛点，减少泛白、反光。

例如在评测室内打开棚灯模拟日常居家明亮灯光观看环境，E5Q Pro画面没有出现泛白和倒影，在白天等强光下观看时体验也更有保障。

通过强光直接照射，可以看到电视屏幕的反光、眩光要比手机屏幕低很多，面对环境光快速变换，或者有强光照射时也不容易被干扰观看体验。

而且得益于E5Q Pro黑晶屏的广视角优势，如果是亲朋聚会，或者组织好友一起看球赛、玩游戏，能更好地发挥电视大屏优势，打造客厅互动娱乐中心。

首发300Hz系统级高刷，玩家又赚了

过硬的画质当然不只是提升观影追剧的体验，作为客厅的担当，E5Q Pro能覆盖的用户需求还有很多，游戏正是其中之一。而且E5Q Pro还给玩家准备了高刷、丰富接口、AI攻略等多项惊喜配置。

300Hz系统级高刷：对比上代，E5Q Pro屏幕的刷新率也迎来提升，不仅支持4K@150Hz，还行业首发300Hz系统级高刷，配合满血HDMI 2.1接口，无论是《FIFA》《极限竞速：地平线》之类的体育竞速游戏，还是《赛博朋克2077》《黑神话：悟空》等3A大作，又或者《光环》等FPS游戏，体验都将更丝滑。同时，E5Q Pro支持240Hz疾速观赛，通过运动补偿技术(MEMC)提升视频帧率，观赛体验更出色，避免画面拖影。

丰富接口满血加持：E5Q Pro的接口位于左侧背部，自上而下分别为天线、同轴接口、2个HDMI、2个HDMI2.1@144Hz(可兼容4K@150Hz刷新率)、USB 3.0、网口、USB 2.0、音视频输入。可以同时连接盒子、电脑、游戏主机、存储等多款设备，减少插拔次数，随时切换。

AI游戏攻略：游戏智能体不仅可以陪你一起玩游戏还能提供游戏攻略，而且是视频指导。如果遇到BOSS打不过、收集物品找不到、想要增强游戏技巧，都能直接向“AI大神”求助，不用跳转搜索，在E5Q Pro屏幕的画中画中就能直接按照攻略操作，主打一个易用、好用，避免被游戏“虐心”。

而且针对游戏场景，海信打造了AI游戏妙控台，支持设备开关机联控、杜比高保真游戏、AMD FreeSync Premium等特性，整合页面快速根据需求调整设定，提升游戏体验。

还有一点值得一提，E5Q Pro配备了360°全位智能天线2*2MIMO双频Wi-Fi 6，支持智能扫描家庭环境，进行网络优化。E5Q Pro的行业首发2*2 MIMO智能天线阵列对比普通天线，能够将信号稳定性提升178%、2.4GHz与5GHz吞吐量最高提升达到48%。凭借连接优势，可以让在线玩游戏、看直播、追剧追番更流畅也更稳定，避免关键时刻因卡顿造成“体验暴击”，错过精彩画面。

2.1.2声道立体环绕音效，帝瓦雷专业调校

在音频方面，E5Q Pro也给足了诚意!2.1.2多声道，拥有高达77W的超大音响功率，配备25W独立大体积低音炮，让声音的层次更加丰富细腻。

不仅如此，经过帝瓦雷声学专属调音，在超薄的电视机身上可输出震撼声场，实现270°声场包围。比如在影视剧、纪录片中，虫鸣鸟叫或者不同乐器的音色都能分辨出来，更有沉浸感;在观看比赛时，解说以及球场外加油欢呼声等声浪都更有层次，让临场感更加强烈。

而且，E5Q Pro也支持AI音效、杜比全景声等特性，针对观看内容差异化或者不同场景，都可以适配更出色的音频体验，这也是这款电视在体验中一个重要的加分点。

极简设计+AI赋能站稳客厅C位

极简风格的外观设计，让E5Q Pro可以更好地融入不同家居风格，金属窄边框上的拉丝纹理不仅提升了视觉代入感，也展现了产品的质感。

而且E5Q Pro不仅边框很窄，还可采用8mm超纤薄壁挂，更加贴墙，安装后犹如数字窗口。

极简外观下，E5Q Pro拥有十分丰富的应用场景，尤其是海信小聚超级智能体支持星海大语言模型、DeepSeek，让电视不仅是影音游戏的巨幕，更能成为亲朋好友的互动中心。

首先，在系统层面，海信打造了直观易用的星聚桌面，搭配语音操控等交互方式让用户更易使用。

其次，E5Q Pro提供了少儿模式、长辈模式、教育模式，系统界面设计更符合各个年龄段用户的习惯，比如长辈模式下更大字体、模块化的UI设计，老年人操作更加便捷。而在教育模式内，不同阶段的趣味知识视频让孩子更容易接受和消化。

还有刚刚已经介绍的多个智能体，让用户无论是在观看影视、体育赛事，或者学习、健身等场景下都能与专业的AI交互，获得各个领域内更专业的回复，提升使用体验。

叠加618、国补、世俱杯彩蛋=“闭眼入”的爆款

根据电商平台和奥维云网的数据显示，海信小墨E5不仅畅销多年，在2024年荣登了电商平台销售额、销量以及全网Mini LED占有率的榜首。全新升级的海信小墨E5Q Pro也继承了“爆款基因”，不仅将出色的画质优势扩大，同时以U+Mini LED光晕控制技术、墨晶屏、300Hz系统刷新率解决用户观看痛点，配合帝瓦雷专业调校的音效，提升观看体验。

而且作为一款画质与体验兼顾的电视，海信小墨E5Q Pro深入挖掘AI潜力，并结合产品优势赋能用户场景，可以说是“懂你、陪你、助你的全能搭子”，覆盖观影、观赛、游戏、家庭互动等多种需求，做到了一台电视满足全家需求。特别是还有世俱杯这项“福利”，对球迷而言，客厅秒变绿茵前线，比赛不再只是观看，而是在AI陪伴下深度参与互动。

在这些亮点加持下，还有已经开启的618、叠加国补，75英寸的海信小墨E5Q Pro价格已经下探到4500元左右，正是购入的理想时机!