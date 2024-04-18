双屏投影新物种：当贝D6X系列智能投影新品首发

【天极网家电频道】经过数天来的预热，当贝于4月18日举办了2024年春季新品发布会，以“一触即发・扭转乾坤”为主题，带来数款形态独特的新品投影。

其中，当贝D6X系列首创“AI灵动屏”，从形态、应用、交互等方面进行创新，将影院级画质技术与未来感设计结合于一身。

6.95英寸的AI灵动屏为智能投影新应用打开想象空间，只需“点击、翻转”两步，灵动屏即可为你快速打开软件，无需遥控器来回查找，层层按键点击;它还是一个24小时stand by的亲密伙伴，通过推送提醒，热播的电视剧更新、重要的体育赛事，都会第一时间为你送达，翻转投影即可大屏播放;下拉灵动屏，可以打开控制中心，可以自由调整投影仪声音、开启Wi-Fi、蓝牙、热点等。

当贝D6X系列新加入的灵动云台设计，也为用户在各种场景中的摆放使用，乃至双屏交互提供极大便利。投影机身在云台上支持225°广角俯仰调节，转轴处采用高端笔记本同款高碳钢阻尼转轴，以精准的阻尼力学模型实现无极悬停，带来随心调节体验。

在云台加持下，用户只需单手旋转即可将画面投射至理想角度。同时为了匹配云台特性，当贝D6X系列通过强大的全知AI视觉算法实现高效的画面调节功能，轻松完成自动对焦、自动入幕、智能避障、智能防射眼等功能，不仅随心灵动，更能实时校正，一秒清晰。

而在外观方面，当贝D6X系列采用拥有超薄机身，轻巧有型，mini身材让它可以一拎即走，轻松实现客厅、卧室、会议室、书房、户外等全场景观影。针对不少年轻用户喜爱的露营场景，当贝D6X Pro可用专用线材连接启动充电宝模式，从此实现观影自由，可以说户外党狂喜。

在小型化轻薄外观之下，当贝D6X系列性能丝毫不减。为了实现更加流畅丝滑的使用体验，当贝D6X系列投影搭载万元级高端电视同款MT9669芯片，拥有4核A73架构，可提供万亿次/秒算力，最大频率能够达到1.3GHz。相较早期的Mstar 848芯片和MT9667等芯片，MT9669在响应速度方面遥遥领先。

自入局智能投影赛道以来，当贝就在投影仪最为重要的亮度和画质方面表现突出，基于此，在极具发展潜力的激光投影市场，当贝在短短几年内就占据过半市场份额，跃居激光显示第一梯队。

当贝D6X系列仍延续了当贝投影在画质技术方面一贯的“堆料风”，采用影院级ALPD激光和三色激光光源，当贝D6X Pro更配备0.33"DMD画质芯片，亮度拉高至1200CVIA流明，兼容4K分辨率，画面清晰透亮，并规避散斑、色边影响。

本次伴随双屏新物种当贝D6X系列共同亮相的，还有经过全新升级的当贝OS 4.1，代表着智能投影向AI时代迈进一大步，将使用体验直指手机。秉承“轻、快、自由”的产品理念，当贝OS拥有模块化灵动小组件、自定义桌面等创新功能，给足用户自定义权限，一直以来广受好评。

当贝OS还创新开发“快捷生活”APP，可预设百种使用场景，通过多组预设条件与命令，实现千变万化的自定义指令，类似苹果手机的“快捷指令”。比如可预设开机自启动指定应用，开机自启动特定模式等。根据用户使用习惯，当贝OS可以不断优化算法，提升推荐效果。随着时间的推移，它会越来越“懂你”。

发布会接近尾声，当贝D6X与D6X Pro两款新品的首发售价也迎来揭晓，分别为3099元与3999元，即日起在多平台开启预售，在中端投影领域为家庭用户带来前所未有的革新体验。