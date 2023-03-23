高性价比的实力派系列 石头自清洁扫拖机器人P10评测

说到石头科技推出的扫拖机器人家族，近两年存在感最高的应该是G系列与T系列，它们分别承担着集合众多新技术的新旗舰，以及主打性价比的角色。而在3月21日，石头科技与新旗舰G20系列一起发布了新品石头自清洁扫拖机器人P10(后文简称石头P10)，开启了新的P系列。

从定位来看，石头P10依旧主打超高性价比，与其它产品线形成互补，但作为石头科技2023年首批新品，它也表现出诸多独特之处，在功能设计等方面打出差异化。此外，经历了扫拖机器人突破性发展的两年后，石头科技也将诸多新功能带到了这款性价比新品上，使其标配了全能基站等旗舰特性，搭配全新升级的RR mason 10.0算法，石头P10有望成为全能型扫拖机器人的普及之作，让更多年轻用户享受到智能、省心的家庭清洁体验。

接下来就让我们通过评测体验，来了解这款石头P10的性能与独特之处。

外观设计

全新推出的石头P10，在外观方面依然可以看出与家族产品的一脉相承，宽大的圆盘机身承载丰富的功能，并采用符合简约审美的素白机身配色，更体现出这是一款要“干活”的科技产品。

在细节方面，石头P10顶部前端布置了电源开关与简单的功能按键，中后部则是突起的激光雷达模块与内藏集尘盒的顶盖。

掀起顶盖，即可查看石头P10内部的集尘盒状态，右上方还有用于APP扫描配网的二维码以及配网重置键。

我们继续来看机身，石头P10的正面可见庞大的传感器区域，石头科技此次为其搭载了Reactive Tech融合式避障技术，通过正面主要的结构光传感器对家居环境进行精准测距感知，并结合机身各处多个传感器融合辅助避障，即使在黑暗环境中也能来去自如。

来到机身后部，这里是石头P10与全能基站主要的对接功能区域，在中央对接传感器的左右两侧可见充电极片，两侧距离更远的位置则是石头P10扫吸时的出风口与集尘通道，位于传感器下部的是机器人补水口。

扫拖机器人的底部是最重要的功能区域，石头P10最明显的特征在于采用了双旋转拖布，与石头其它扫拖机器人产品固定式拖布+震动擦地功能的方案形成差异化。在黑白灰相间、同为极简风的机器人底部，同样醒目的还有红色滚刷，采用全胶材质、阿基米德斜向螺旋纹路，工作中能够将卷入的长毛发逐渐移动至两侧的区域，便于集中清洁，也在一定程度上解决了毛发缠绕的问题。

机器人底部的更多细节方面，石头P10采用机身右侧单边刷，支持动态调速功能，实现右侧沿墙时加速旋转，高效清洁墙角边缘;开阔区域通行以及接近障碍物时智能降速，避免击飞尘埃等固体垃圾。

石头P10的底部也搭载了多种传感器硬件，首先是环绕机身前进方向边缘的4处悬崖传感器，实现防跌落功能;机身前部的万向轮一侧搭载了一枚地毯传感器，在感知到机器人进入地毯区域时实现增压清洁、抬升拖布、规避地毯等自定义工作方式。

我们也将石头P10扫拖机器人底部可拆卸的配件单独进行展示，包括滚刷与旋转拖布，虽然有全能基站自动进行维护，但也需要用户定期进行手动清洁与耗材更换。

了解完机器人本身，我们再来看看基站。石头P10搭配的全能基站与机器人本体风格相似，素白外观与较少的表面元素使其更能适应现代家居装修风格，观感同样简约而大气。而在功能结构方面，可以看出石头P10的基站不同于G系列较为低矮宽大的横向布局，而是将功能区域垂直分布，从上往下可分为水箱区域、集尘区域，以及拥有充电、自清洁等功能的对接区域。

此次推出的石头P10分为标准水箱版与自动上下水版，我们评测的标准水箱版采用5L容量的清/污水箱，直接安装在基站顶部的对应槽位中。值得一提的是除了包装内自带的石头专用清洁液，用户还可选装银离子抑菌模块，安装于清水箱内提供多一重健康保障。

位于基站中部的是集尘区域，手动卸下盖板即可便捷更换集尘袋。石头P10采用的2.7L大容量尘袋可满足一般家庭65天使用，每2个月倒一次垃圾即可;E12级过滤材质与尘袋口提拉式自封设计可实现防泄漏扬尘、抗菌等效果，对过敏人群也十分友好;同时塑料材质尘袋口在长期使用中能够保障密封性与耐用性，进一步降低耗材成本。

最后我们来看看石头P10全能基站底部的对接区域，在安装好分体式的坡道后，机器人即可进入基站进行各类维护。全能基站为石头P10提供充电、集尘、补水、洗拖布、烘干等多项功能，可以说基本覆盖了家庭日常地面清洁所需。

而石头P10的创新之处在于采用可拆卸的独立清洗盘，基站对机器人拖布进行的搓洗工作均在区域内进行。多条清洁筋能够增强旋转拖布的清洗效果，埋入式的上抽水管能够直接抽取清洗盘内最低点的水，当清洗盘本身积累了污垢时，用户则可以便捷地取出进行人工清洁。此外，石头P10全能基站的热风烘干功能可同时作用于机器人拖布和清洗盘，避免潮湿表面滋生细菌、产生异味。

综合来看，石头P10虽然主打性价比定位，但在功能设计上更显别具一格，能看出从其它系列产品与其它品牌竞品上吸取了不少经验。可以说，这款新品扫拖机器人想要顺应目标用户实用主义的消费观，同时又要从多角度实现用户体验的提升。

功能体验

作为一款扫拖全能且颇具性价比的解决方案，石头P10搭载了众多以往仅在高端扫拖机器人产品上能见到的特性。首先是扫吸能力，石头P10拥有最大5500Pa吸力，并在APP中单独设置为Max+开关，应对地砖缝隙、地毯深处等死角灰尘清洁需求，该档位下会关闭拖地功能，防止吸力过大导致尘盒进水。

而在拖地能力方面，石头P10少见地搭载了双盘旋转拖布，具备高速双旋、30级水量调节、内置电控水箱、雪尼尔抗菌材质等突出特性，并在APP中提供精细擦地、深度慢拖等模式，通过提升路线密度、减缓移动速度来提升拖地效果。

石头P10的拖布模组也与我们前面提到的地毯传感器深度联动，实现智控升降，花式应对用户的地毯清洁需求。

石头P10针对双盘旋转拖布搭配的基站洗拖布功能同样非常有讲究，前文提到的基站独立清洗盘本身具有多清洁筋、易拆卸维护的特性，而石头P10在洗拖布程序方面下了更多功夫。模仿洗衣机的清洗程序，石头P10的拖布清洗过程分为预洗、漂洗、甩干三个阶段，清洗盘内水量、拖布旋转速度根据阶段不同动态变化，能对拖布上的污渍进行更深度的清洁。

除了5500Pa大吸力、可升降双盘旋转拖布、全能基站等硬实力外，石头科技独家算法的软实力也不可小觑。石头P10搭载全新的RR mason 10.0，搭配各种传感器硬件，承担包括建图、导航、避障、清洁策略在内的多样任务，此次尤其在智能门槛识别、智能易卡禁区与清洁方面进行升级优化，并提供全新的快速清洁模式。用更智慧的扫拖体验、更简单的生活方式，满足用户的多样化现实需求。

在我们的实际体验中，表现尤为突出的是石头P10的自适应地毯清洁策略。与我们此前体验的其它产品不同，石头P10在检测到清扫区域内有地毯材质时，会将其设置为一块单独区域，并优先构建其区域轮廓，随后单独以增大吸力、抬升拖布的状态进行清洁。可以看到上图所示的深色斜线区域即为地毯材质。

这样做的好处自然在于，机器人将地毯区域与非地毯区域分开清洁，避免在不同状态间频繁切换影响效率，也使得不同区域可能存在的不同污染问题得到分别处理，不会产生交叉。

同样是在划区清洁中，石头P10也展现出更加动态与智能的导航避障策略。基于上面提到的清洁区域与地毯区域有所交叉的状态，石头P10倾向于优先完成地毯区域针对性清洁，再对普通瓷砖地面进行常规扫拖，那么机器人要怎样前往被分隔开的另一处瓷砖地面呢？

答案是超出用户划设区域的限制，对已经探测到的地毯区域，包括周边环境障碍进行规避，自主找出一条更合理的路线。正如上图虚线所示，测试时笔者坐在沙发右侧，因此人为形成了一处不适合通过的障碍，而石头P10想要从图中清扫区域的上部再次前往下部，因此选择了一条避开地毯与人为障碍的路线，保持拖布抬升的状态，穿过沙发底部抵达下部清洁区域。

可见石头P10，或者说其内置的RR mason 10.0算法的聪明程度令人惊叹，能够实现清洁策略的因地制宜，以及对地图信息的深度理解，结合多种因素进行路径规划，最终带来用户体验的提升。

扫拖性能体验视频

在具体的扫拖性能方面，我们选用醒目的蓝色装饰砂、贴近现实场景的瓜子壳，以及半干咖啡渍，分别进行瓷砖地面上的清洁测试，与多项体验内容一起集中以视频展示。实测石头P10在应对上述类型的固体与液体污渍时都能实现轻松处理，并通过基站自动集尘与洗拖布功能，免除用户需要时常维护扫拖机器人本身的烦恼。

可以说，选择石头P10的用户仅需定期为水箱换水、倾倒集尘袋内垃圾，以及跟随APP的提示周期更换耗材，如果用户住宅内有预埋水路，则可以选择自动上下水版，解放双手的程度更胜一筹。

APP功能

要想实现以上这些丰富的功能体验，自然离不开石头科技推出的Roborock APP，APP为用户提供了丰富的功能配置与组合方式，我们可以根据家庭环境和使用需求完成配置，匹配不同情况下的地面清洁功能。当然最基础也最重要的是远程控制的能力，能让我们既能享受扫拖机器人强大而便捷的地面清洁体验，又不受大吸力吸尘、集尘时的噪音烦恼。

进入APP并选择相应设备会进入地图界面，在石头P10完成建图后，用户可切换至3D地图，并手动添加家居至对应位置，获得更直观的视效。

点击地图区域右下方的图标可进入基础的扫拖设置，用户在此处可将石头P10设置为扫拖/拖地/扫地/定制模式进行工作，且均可单独设置吸力、水量以及路线偏好。前文提到的快速清洁模式在所有项目中均可使用，精细模式则出现在拖地设置。

在地图区域的左下方可切换全屋/选区/划区三种区域类型，分别对应石头P10建图获取的全户型，单独房间，以及用户手动划定的清洁区域，可与扫拖设置组合使用，并可添加多个区域、设置1-3次清洁，使用较为直观。

在操作界面的底部则为启动/暂停清洁程序的按键以及基站控制按键，其中可查看清污水箱与集尘袋的基本状态，并在机器人返回基站后执行集尘、洗拖布、烘干三项功能。

Roborock APP还提供更多功能、清洁策略与细节设置，包括地图管理、定时清洁等，也有我们以前评价很高的遥控模式，另外提供各部件与耗材的使用寿命预期，可指引用户及时更换，延续良好清洁体验。

评测总结

本次石头科技推出的这款自清洁扫拖机器人P10突出一点“技术下放”，将扫拖机器人品类诞生以来，不少在2022年仍属旗舰定位的功能，集中在这一款主打入门级高性价比的产品上。功能全面，甚至支持自动上下水功能的全能基站，5500Pa大吸力、全胶质滚刷、可升降双旋转拖布等配置的组合，旗舰级硬件的搭载，以及作为石头特色的优质算法与软件功能，使得石头P10似乎没有明显的短板，堪称又一款高端扫拖机器人产品。

而石头P10的价格更加充满惊喜，标准水箱版与自动上下水版到手价分别为3299元与3899元。中端价格、旗舰配置，石头P系列首款新品可以说诚意十足。