如何一次性拥有壁纸美学和旗舰画质？创维A7F Pro来给你答案

【天极网家电频道】在当下高端电视市场，“美学设计”与“旗舰画质”似乎成了难以兼顾的两大需求，不少产品要么追求外观轻薄等设计却在画质上妥协，要么专注画质和参数配置却忽略了与家居环境的融合。刚好创维前段时间推出的A7F Pro壁纸电视，凭借在外观、画质和音质等方面的创新，将顶尖画质与艺术美学完美融合，重新定义了壁纸电视的高端标准。

这款产品集多项顶尖技术于一身，外观上凭借超薄无缝贴墙设计、艺术画框和内置的百变艺术屏，提升了家居美学水平和艺术氛围，画质上，其哑光屏显Pro带来的0反0眩纯净画面，再到变色龙显示技术平台实现了接近专业监视器级画质，都全方位突破了传统电视在画质与美学上的瓶颈，本次我们也将从外观设计、显示技术、画质表现以及音质方面对其进行全面评测。

哑光屏显Pro，实现0反光0眩光0指纹

创维A7F Pro搭载的哑光屏显Pro，通过将AG25防眩层、LR低反层、STW全视角补偿层三大核心技术融于一屏，实现了0反光0眩光0指纹、全视角不偏色的纯净画面，彻底解决了传统电视在白天需拉窗帘观影、夜晚灯光倒影的难题，让用户随时随地拥有清晰舒适的观影画面。

首先AG25防眩层能够降低反射光的干扰，做到强光直射不泛白，夜晚开灯无倒影，外加LR低反层技术，让画面黑的更黑，亮的更亮，使画面更立体通透。在实测中，我们用手机闪光灯照射电视屏幕来检测它的抗反光性，可以看到屏幕仅有微弱小光点，几乎没有什么大光斑。

STW全视角补偿层技术的加入，让用户无论从哪个角度观看，画面的色彩和清晰度都能保持一致，确保侧看不偏色不发灰。

为了真实还原油画质感，创维A7F Pro还搭载了AI原画显示技术，依托AI大模型，对上百幅大师油画作品进行分析，打造出一套针对油画的画质算法，精准还原艺术作品的笔触细节、色彩层次、肌理质感，让画看起来更像画。

变色龙显示技术平台，让画更像画

创维自研的变色龙显示技术平台更是进一步将画质提升到一个新的高度。其中变色龙AI画质芯片S7能够对画面内容进行AI识别，无论是清晰度、色彩还是细节等，都能精准匹配到最合适的画质算法，实现最真实细腻的画质，效果可完全媲美监视器的水准。创维A7F Pro还拥有3840个Mini LED分区和高达5000nits的峰值亮度，结合全链路AI控光系统，能够精准控制每个区域的亮度，不仅能够大幅减少光晕，还能充分保留暗部和高光的细节，实现更高的对比度和明暗层次更鲜明的画面。

另外，AI感知系统则能够精准感知电视内容以及周围环境光线的变化，同步调节屏幕亮度、色温等参数，让用户随时都能获得最舒适的观影体验。

超薄机身，无缝贴墙

从外观来看，创维A7F Pro摆在家里就犹如一幅真实悬挂的壁画，为室内增添了独特的艺术氛围。

创维A7F Pro采用超薄机身设计，厚度仅为41.9mm，配合纤薄挂架，做到与墙面无缝贴合，就连一张A4纸都塞不进缝隙里，在视觉上减少了臃肿感，提升了家居的整体美观度。

在侧面能看到配备了最常用的几种接口，包含了电源键、HDMI2.0、USB3.0接口，并巧妙的用了滑盖设计。

两侧还能看到带有哈曼LOGO的声网设计，即内置的哈曼联合调校双回音壁。

再来看背后，没有凸起的小书包，纯平背板的设计更显得纤薄平整，实现真正的无缝贴墙。背面中间还有个重低音单元，顶部左右则是两处天空声道，总共包含11个高品质声学单元，支持7.1.2物理声道，峰值功率高达243W。

背面的接口还包含了同轴音频接口、网线接口、3个满血48Gbps的HDMI2.1接口、USB 2.0接口、有线电视接口和音视频输入接口。

接口旁边还有个可收纳电线的设计，可将所有线缆归隐于身后整理，避免杂乱无章的线束。

艺术画框+百变艺术屏，美如画廊

创维A7F Pro还提供了奶油白、浅胡桃木和复古棕三种艺术画框，可根据墙面颜色、家居风格灵活更换，画框采用卡扣式设计，安装简单方便。

搭配上内置的“百变艺术屏”功能，涵盖艺术画廊、AI大师作画、视频展馆、照片墙等多种模式，轻松打造出一个充满艺术气息和生活仪式感的空间。

艺术画廊模式提供了上百幅世界名家的经典画作，涵盖了印象派、风景画、现代艺术等不同风格的画作，足不出户就能欣赏世界名画，还可以根据画作风格选择合适的衬布，客厅秒变私人画廊。

AI大师作画模式下，用户可以对电视提出自己的创意和需求，就可以快速生成专属的油画。

切换到视频展馆，这个模式内置了氛围空间、冥想时刻等有声动态场景，例如氛围空间提供了多种预设的主题场景，可以设置自然氛围、生日祝福、节日氛围等场景，增添一份仪式感;冥想时刻能够放松身心、减轻压力。

照片墙模式，用户可以上传和家人的照片，打造个性化的家庭照片墙，记录温馨时刻。

画质体验

为了更好体验创维A7F Pro的画质综合表现，接下来我们通过一些测试素材和拍摄样张进行展现，包括多张世界名画、自然风光、暗场和城市夜景以及影片的精彩片段，为避免环境光干扰在暗室内拍摄，屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一，仅供参考。

首先是世界名画的测试样张，以《撑伞的女人》油画为例，可以看到其笔触细节、色彩层次和艺术肌理还原都非常优秀，放大画面后，比如这些颜料堆叠、衣物纹理，每一道笔锋都清晰可辨，色彩过渡也十分自然。

我们还特意拿来一副油画进行对比，在色彩、细节以及质感体验上都能完全媲美甚至超越了实体油画。

更多世界名画测试样张如下：

自然风光的演示样张中，自然色彩层次分明，过渡真实自然，比如天空中云层色彩过渡细腻、山峦的翠绿等，画面就如同真实美景般绚丽。

切换到暗场和城市夜景样张，3840分区控光的优势尽显，控黑能力出色，暗部细节充分保留，亮部亮度充足也不过曝失真，画面通透感和层次感极强。

最后是观影的精彩片段，爆炸产生的火光层次丰富，阴影部分的细节也清晰可见，视觉冲击力十足，带来沉浸式的观影体验。

客观测试部分。在红蜘蛛5色彩测试中，创维A7F Pro壁纸电视分别达到了100% sRGB、91% AdobeRGB、99% DCI-P3、88% NTSC四种标准的色域覆盖，达到了高端电视该有的色域水平。

创维A7F Pro在色准测试中的表现也不错，48色平均偏差值为1.01，最大为5.05，最小为0.17。

最后是温度测试，我们工作了大概3个多小时后，用红外测温枪测得整体温度为32℃左右，两侧温度也都在30℃左右，散热表现确实不错。

音质效果方面，创维A7F Pro内置了哈曼联合调校双回音壁，并支持杜比全景声和DTS:X双解码，实现7.1.2声道的环绕音效，声音从四面八方传来，为用户带来沉浸式的音质体验。关于音质试听的片段我们也放在了后续的视频中展示。

评测总结

通过以上的全面评测，可以看到创维A7F Pro真正实现了“旗舰画质”与“壁纸美学”的完美融合。在“壁纸美学”层面，通过超薄无缝贴墙+艺术画框+百变艺术屏，增添了独特的艺术氛围和格调，让电视从简单的观影设备升级为家居艺术单品;在“旗舰画质”层面上，通过哑光屏显Pro+ AI原画显示+变色龙显示技术平台等技术，不仅真实还原了画作的艺术质感，还使画质达到了价值30w监视器的水准，满足用户对极致画质和家居美学的双重需求，堪称高端壁纸电视市场的新标杆。